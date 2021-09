Jodosky, el último artista que ha firmado con el famoso productor y ganador de múltiples premios, Tainy & NEON16, lanza un nuevo sencillo y visuales para «¿Quien Dijo Que Los Gordos No Perrean?»

El rapero y productor puertorriqueño, elogiado por su versión de la vieja escuela del reggaeton, defiende la positividad corporal en su nueva canción y anima a las personas de talla grande a sentirse sexy y confiadas en sus propios cuerpos bailando reggaeton (“perreando”).

Más importante aún, Jodosky es el único artista latino que defiende la positividad corporal desde la perspectiva masculina. El sencillo se estrenó a con Latina Magazine.

“’¿Quién Dijo Que Los Gordos No Perrean?’ Es una canción que quiero dedicarle a todas las personas de talla grande que son felices y viven sus vidas sin inseguridades acerca de ser grandes. A pesar del lado humorístico del tema, tiene un mensaje anti-discriminatorio centrado en la aceptación. Ve al club, haz twerk y dale una oportunidad a esa persona de talla grande y verás que no te arrepentirás. Siento que es la primera vez que alguien en el espacio latino toma en consideración la obesidad en una canción. He sido grande toda mi vida y soy consciente de que mi salud es lo primero, pero quiero ser feliz y estar cómodo conmigo mismo más que nada», explica Jodosky sobre la inspiración detrás de la canción.

Los visuales fueron dirigidos por JASZ de la reconocida casa productora RINO FILMS, filmados en Colombia. El video divertido y lleno de color comienza con una escena de dos mujeres delgadas quejándose de no tener a nadie con quien bailar en el club porque todos son de talla grande. Luego, la escena cambia a un Jodosky confiado cantando el coro mientras bailarinas sexys de talla grande bajan en un escenario lleno de color y divertido. El video luego cierra el círculo con las dos mujeres que firman juntamente con Jodosky por su habilidad para hacer twerk.

ACERCA DE JODOSKY

JODOSKY es el artista, músico y compositor emergente de la música latina que se está preparando para revolucionar el género con su talento excepcional y puro. Desde muy joven, el puertorriqueño, de Toa Baja, ha poseído una inmensa disciplina y vigor cuando se trata de su música y su oficio. JODOSKY comenzó a experimentar creando ritmos y estableciendo su estilo y cadencia a la edad de 13 años con una configuración que construyó en su habitación. JODOSKY expresa: “Llegaba a casa todos los días después de la escuela y me encerraba en mi habitación, y solo trabajaba en la música. Sabía que para lograrlo, tendría que tener disciplina». En 2020, JODOSKY firmó con la incubadora de talentos multimedia NEON16, dirigida por el galardonado productor/artista, Tainy, y Lex Borrero. Siguiendo los pasos de su trascendental consecución por NEON16 de Tainy y Borrero, JODOSKY demostró que su talento también tenía la capacidad para resonar con una audiencia global cuando la NFL conocio sobre él. Usaron su canción «Campeón», con Albert Hype, para la campaña publicitaria “Make The Game Yours” (Haz El Juego Tuyo) del NFL Shop de la temporada 2020-2021. Lo siguiente para JODOSKY es ir al estudio y trabajar en nueva música de la mano del equipo de NEON16.