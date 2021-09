Madrid Agency Forum promociona la capital entre 16 agencias de turismo de reuniones de Europa

El Ayuntamiento de Madrid siempre a la vanguardia de la promoción del mercado del turismo de reuniones. El Área de Turismo, a través de Madrid Convention Bureau (MCB), organiza estos días la segunda edición de Madrid Agency Forum. Un encuentro presencial con un formato original que combina el viaje de familiarización y el de incentivo y que va a permitir a profesionales de 16 agencias europeas especializadas en este segmento descubrir los principales atractivos del destino Madrid y su potencial como sede para la organización de eventos corporativos.

Desde hoy y hasta el próximo domingo 19 de septiembre, agentes de Italia, Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido conocerán mejor la capital a través de su propia experiencia. Además de descubrir nuevos recursos turísticos y espacios de la ciudad, como los hoteles Four Seasons Madrid o el recién inaugurado Canopy by Hilton Madrid Castellana, los participantes tendrán la oportunidad de mantener hasta más de 300 reuniones de trabajo en total con responsables de hoteles, sedes especiales y proveedores madrileños. El objetivo es ofrecer la visión más cercana y completa de Madrid como sede de referencia para la celebración de encuentros profesionales a la vez que se da visibilidad y apoyo al sector, generando oportunidades de negocio para las 20 empresas asociadas a MCB que participan en esta iniciativa.

Profesionalidad y creatividad

Todo el programa de Madrid Agency Forum se articula bajo el lema “El espía desaparecido: ¿listo para la acción?” (“The missing Spy-are you ready for action?”) que, con la idea de transmitir aspectos novedosos y desconocidos de la ciudad, propondrá también divertidas actividades en las calles de Madrid. Los participantes podrán “viajar” a la década de los 40 y a través de enigmas y sorpresas profundizar en la vinculación de la capital española con los servicios de espionaje europeos de la época gracias a esta acción especial inspirada en una de las rutas de la primera edición del Programa de Visitas Originales de Madrid.

Un formato gamificado diseñado minuciosamente y que quiere reforzar la idea de profesionalidad y creatividad del sector de los eventos corporativos en Madrid. En su organización han colaborado especialmente el hotel The Westin Palace Madrid, que es la sede principal de esta cita, el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y las agencias de viaje (DMCs) B Destination Services e In Out Travel&Events, que se han encargado del diseño de actividades, la coordinación de los juegos y de la aplicación creada expresamente para la actividad.

Además de los representantes de las 16 agencias de turismo de reuniones europeas también participan en Madrid Agency Forum tres periodistas del sector pertenecientes a los grupos editoriales británicos Northstar y MashMedia y al blog de viajes belga Destination X. Estos profesionales tendrán la oportunidad de realizar un tour adicional para visitar talleres de artesanos madrileños, el hotel Pestana CR7 Gran Vía o conocer algunos de los aspectos de la nueva herramienta de impacto positivo que MCB lanzará oficialmente a finales de este mes. Un viaje de prensa paralelo dirigido a fortalecer la imagen de Madrid en los medios europeos del sector.

Presencialidad y sostenibilidad

Desde Madrid Convention Bureau se ha querido dar continuidad a este evento promocional en el que prima la experiencia in situ del propio profesional y que recupera totalmente la presencialidad. Una nueva apuesta por seguir incentivando el contacto directo con los profesionales del sector y que demuestra que Madrid es un destino seguro y preparado para acoger eventos corporativos con todas las garantías gracias a la implicación y profesionalidad del conjunto del sector turístico madrileño. Este encuentro sigue todos los protocolos de seguridad vigentes y tanto sus asistentes como todos los implicados en su puesta en marcha han presentado su test de antígeno negativo correspondiente.

Madrid Agency Forum también es muestra del compromiso de Turismo del Ayuntamiento y Madrid Convention Bureau con la sostenibilidad en los eventos y la reducción del impacto negativo que conlleva la celebración de una reunión profesional. Por este motivo, se ha dado prioridad a los traslados a pie reduciendo al máximo los traslados en vehículos contaminantes, se ha minimizado el uso de papel y materiales que no puedan ser reciclados o reutilizados y se ha priorizado la fabricación con materiales sostenibles de los elementos necesarios para el desarrollo del evento.

La primera edición de Madrid Agency Forum se celebró en 2019 con la intención de consolidarse como un evento de referencia. Con su vuelta este 2021 tras el parón impuesto por la pandemia, el Área Delegada de Turismo y Madrid Convention Bureau pretenden mantenerlo en su planificación anual como una acción de promoción especial dirigida al mercado europeo o en rotación con otros mercados como el norteamericano./