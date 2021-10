Egipto: Pidiendo un deseo al «Escarabajo del Faraón Amenofis II»

Al igual que en multitud de destinos en el mundo en los cuales existe una fuente, o un monumento, o un río en el cual lanzar una moneda para pedir un deseo, en el Templo de Karnak, Luxor (Egipto) se erige un monumento en honor al Escarabajo del Faraón Amenofis III, que -dicen- trae buena suerte a todo aquel que osa dar siete vueltas a su alrededor.

Este insecto era el símbolo de la resurrección en la mitología egipcia y a su vez representaba al Sol naciente. También era un amuleto de vida y poder. Dice la leyenda (para turistas) que si das siete vueltas alrededor del escarabajo y luego pides un deseo, éste se cumple.

No sé si al final se les cumple el deseo a los turistas, pero hace cinco año yo di TRES VUELTAS, pedí regresar y se me cumplió. Desde entonces he regresado un par de veces a la Tierra de Tutankamón. En esta ocasión, mi corazón ha pedido un deseo. A ver qué opina el bendito bicho.