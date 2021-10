La gastronomía peruana presente en «Fruit Attraction 2021» de la mano del Chef Miguel Ángel Valdivieso

En el marco de la Feria «Fruit Attraction 2021» celebrada en las instalaciones de IFEMA, conversamos con Miguel Ángel Valdivieso, Chef peruano y propietario del restaurante «Tampu», quien ofreció una masterclass, no solo de ceviche, sino de varios platos típicos de la gastronomía peruana, a los profesionales venidos de todo el planeta quienes degustaron lo mejor de la comida Inca. VER VÍDEO

ACERCA DE TAMPU

Tampu nace como marca en 2011 por el barrio de Prosperidad en Madrid. Desde ese entonces el chef Miguel Valdiviezo nos muestra una distinta perspectiva de la culinaria peruana haciendo de esta cocina un referente en Madrid.

Tampu surge de la necesidad creativa del chef, que con insumos traídos de Perú transforma el recetario tradicional, sacando una nueva línea de cocina peruana moderna y creativa, sin perder la esencia del sabor peruano.

En Tampu no solo queremos que vengas a comer, sino que vivas toda una experiencia dónde poderte transportar, no al Perú tradicional si no al Perú de Miguel Valdiviezo.

Adéntrate a un Perú lleno de color y sabor donde rescatamos tradición y con eso hacemos vanguardia en un mundo donde la cocina peruana no solo se expande, sino que evoluciona.