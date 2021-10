Ciudad de Madrid Film Office patrocina la formación de «cineastas comprometidos”

Por tercer año consecutivo, Ciudad de Madrid Film Office, oficina de promoción de los rodajes del Ayuntamiento de Madrid, patrocina la actividad de formación en producción audiovisual sostenible “Formación para cineastas comprometidos”, desarrollada en el marco del festival sobre progreso sostenible Another Way Film Festival (AWFF). La formación se desarrollará como parte de las actividades paralelas del festival a lo largo de dos jornadas, el 22 y 23 de octubre, contando con la colaboración adicional de Film Madrid, la oficina de promoción de rodajes de la Comunidad de Madrid, y la organización de Fiction Changing the World.

El fin de la actividad es aportar conocimiento y herramientas a los profesionales del sector audiovisual para ser más eficientes y menos contaminantes. A través de la formación, los asistentes podrán tomar conciencia sobre los impactos directos e indirectos de la producción audiovisual, conocer herramientas de medición y los incentivos existentes relativos a estas nuevas prácticas, y fomentar cada departamento incorpore nuevas prácticas sostenibles desde su área.

También se darán pautas en la mesa redonda “Agentes impulsores del cambio” sobre cómo cumplir con los requisitos que actualmente se solicitan en esta materia para recibir ayudas a la producción. La mesa contará con la participación de los siguientes organismos públicos: Ayuntamiento de Madrid (Araceli Gozalo, consejera técnica en la Oficina de Partenariado y Marca Madrid), MEDIA España (Peter Andermatt), ICAA (Elisa Rodríguez, subdirectora general de Promoción y Relaciones Internacionales) y Comunidad de Madrid (Manuel Cristóbal, asesor de Industrias Audiovisuales).

Dos jornadas de “Formación para cineastas comprometidos”

Como novedad, en esta séptima edición del festival la sesión formativa se ampliará a dos jornadas: “Medir, compensar e impulsar” y “Ser sostenible es una cuestión de equipo”.

La primera jornada tendrá lugar de manera presencial el viernes 22 de octubre de 10:00h a 14:00h en Cineteca Madrid. Además de un repaso a la parte teórica, ya aportada en las pasadas ediciones, se harán workshops de casos prácticos, así como facilitar herramientas de medición de impacto y formas de compensación. También celebrará una mesa redonda donde participarán agentes impulsores del cambio del sector público y privado.

El precio de las entradas para esta jornada, que ya están a la venta, es de 15€.

La segunda jornada se celebrará en formato online, organizada en sesiones de una hora por especialidad a lo largo del sábado 23 de octubre, empezando a las 10:00h. Está destinada a los diferentes departamentos de profesionales del sector audiovisual. Se compartirán conocimientos, experiencias, se resolverán dudas y se tomarán como referencia algunas producciones españolas que ya están implementando medidas de menor impacto.

Tendrán lugar cinco encuentros técnicos dirigidos por diferentes profesionales en la materia: guion (Daniela Féjerman, A mi madre le gustan las mujeres), producción (Asia Jarzyna, Las niñas de cristal), localización y dirección de arte (Leigh Romero, Juego de tronos), vestuario (Alberto Valcárcel, Tarde para la ira), y dirección de fotografía (Alfredo Altamirano, Esto no es Berlín). Así, los diferentes profesionales de la industria audiovisual podrán identificar y compartir tanto las oportunidades como los retos de cada una de sus áreas para sumar hacia una producción audiovisual más sostenible.

Los profesionales podrán asistir al encuentro más afín a su profesión o a todos los que deseen. Las inscripciones gratuitas para esta jornada ya están disponibles.

Sesiones de cine producido con criterios sostenibles

La actividad de formación se ve complementada en el marco de la programación del festival por la sección “Producido en verde”, compuesta por tres películas producidas bajo los criterios internacionales de producción verde: La croisade (Un pequeño plan… para salvar el planeta) (2021) de Louis Garrel, Sección Perlak del Festival de San Sebastián; Black Bear (2020) de Lawrence Michael Levine, Premio NEXT Innovator en el Festival de Sundance; y Figlia mia (2018) de Laura Bispuri, nominada al Oso de Oro en el Festival de Berlín. Los títulos se verán del 22 al 24 de octubre en la Sala Equis de Madrid. Entradas ya a la venta.

Sobre Ciudad de Madrid Film Office

Ciudad de Madrid Film Office es un servicio público del Ayuntamiento de Madrid que tiene como misión promocionar la ciudad como escenario de rodaje de producciones audiovisuales, asistir a las productoras y profesionales que elijan Madrid para llevar a cabo sus proyectos, apoyar al sector audiovisual madrileño y estimular la inversión y el desarrollo local.

Sobre Another Way Film Festival

El festival sobre progreso sostenible de referencia celebra su séptima edición del 21 al 28 de octubre en las siguientes sedes: Cineteca Madrid, Cines Golem Madrid, Filmoteca Española, Sala Equis, Institut français de Madrid, mk2 Cine Paz, Filmin y la plataforma online del festival.

Bajo el lema “Aunemos esperanzas” se presenta una programación con la que acercar otras realidades a través de las historias más conmovedoras y sorprendentes, además de difundir un tipo de vida en coherencia con nuestro planeta.

En total se podrán ver 37 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción y cortometrajes con temáticas como el cambio climático y la justicia climática, la pérdida de la biodiversidad y el vínculo del ser humano con las demás especies. De esta selección, 17 documentales entrarán a competición: once en la Sección Oficial y seis en la Sección Impacto.

Como novedad, y en colaboración con Greenpeace, la sesión inaugural se celebrará de manera simultánea en 10 ciudades españolas. Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Mallorca, Pamplona, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vigo podrán ver el jueves 21 de octubre el estreno nacional de Dear Future Children. Así, se acerca la experiencia del festival a nivel nacional no solo en formato digital, sino también presencial.

Entradas ya disponibles en http://www.anotherwayff.com para la Sección Oficial en Cines Golem Madrid y también para algunas actividades paralelas.