WOW recibe un premio especial en el Global Best of Wine Tourism 2022

El concurso Best Of Wine Tourism 2022 ha distinguido a WOW con el «Special Achievement Award». Se trata de una rara distinción que sólo se concede en ocasiones muy especiales, cuando el comité de «Great Wine Capitals» encuentra proyectos excepcionales que quedan fuera de las categorías del concurso.

«World of Wine hace honor a su acrónimo: es una auténtica mezcla de cultura y patrimonio. Su gran aportación al mundo del vino ha impresionado a los miembros del Comité Ejecutivo de Great Wine Capitals, haciendo que le concedan este premio tan especial del Global Best Of Wine Tourism», asegura Catherine Leparmentier, Directora Ejecutiva de la Red de Great Wine Capitals.

En este caso, el jurado ha considerado que WOW es un proyecto único y multidisciplinar en cuanto a tamaño, calidad, innovación y con gran impacto para la región y el sector del enoturismo. «WOW trabaja con un enfoque cuidadoso que revela la riqueza de la tradición en la producción de vino y otras industrias relacionadas. Nos ha sorprendido la calidad, la innovación y el impacto de este proyecto y su contribución a la historia y la cultura local, pasada, presente y futura. Este premio sólo se concede cuando se recibe una solicitud excepcional, que no entra en las siete categorías del concurso. WOW ha sido reconocido unánimemente como merecedor de este honor. Enhorabuena a todos», señala Catherine Leparmentier.

WOW es la segunda organización que recibe esta distinción. Hasta ahora, sólo la Cité du Vin de Burdeos había recibido este reconocimiento tan especial.