TIS 2021: El sector turístico y tecnológico se unen en Sevilla para relanzar el turismo

Juan Espadas, Alcalde de Sevilla, y Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía han inaugurado esta mañana la segunda edición de TIS – Tourism Innovation Summit 2021, la cumbre internacional de innovación turística y tecnológica que se celebra esta semana en Sevilla. Las administraciones andaluzas han ratificado su confianza en la recuperación turística y en las estrategias que estos días están definiéndose como la recuperación de la confianza del viajero, la apuesta ineludible por la sostenibilidad, la digitalización y un turismo más inclusivo.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha remarcado que “el TIS – Tourism Innovation Summit es una plataforma de internacionalización de Sevilla y del sector turístico nacional que de forma anual reúne a empresas líderes tecnológicas, a la vez que un importante reclamo de atracción de inversiones para la ciudad”.

Por su parte, Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha puesto en relieve la necesidad de la industria de saber adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del consumidor; creando, mediante la investigación y la innovación, experiencias únicas a través de los viajes. Algo que “el turismo de Andalucía ha sabido llevar a cabo, recibiendo 10 millones de viajeros en el periodo estival de 2021 y esperando recibir a más de 21 millones de turistas antes de final de año”, ha remarcado.

La sesión inaugural ha contado además con la presencia de Maribel Rodriguez, Vicepresidenta Senior de WTTC, la patronal global del sector privado de viajes y turismo y Presidenta de Women Leading Tourism, quien ha recalcado el rol del papel del turismo en la economía internacional, llegando a representar -antes de la emergencia de la Covid-19- el 14,4% del PIB mundial. Rodriguez ha puesto en valor la organización de “plataformas como Tourism Innovation Summit, que favorecen la coordinación y la colaboración público-privada para incentivar nuevas políticas de diversificación e innovación en turismo”.

Silvia Avilés, Directora de Tourism Innovation Summit, ha puesto el foco en el nuevo viajero postpandemia: “La mentalidad del viajero ha cambiado drásticamente, está cada vez más sensibilizado con el cambio climático y con el impacto que generan los viajes. Ahora, es la industria turística la que ha de potenciar la sostenibilidad, ser responsable con el entorno y el patrimonio cultural de los destinos e impulsar el turismo inclusivo”.

Impacto del actual paradigma socioeconómico en el turismo

La segunda edición de Tourism Innovation Summit, bajo el lema “Restart the new ways of travel”, ha querido analizar cómo los acontecimientos sociales, culturales y económicos impactan en el día a día de la actividad turística. La primera jornada de TIS2021 ha contado con Antonio Montilla, economista de CaixaBank, y Philip Moscoso, Decano Asociado de la escuela de negocios IESE, quienes han repasado las perspectivas económicas y financieras del sector, y el actual paradigma protagonizado por las vacunas Covid, los problemas logísticos y la escasez de ciertos suministros, el nuevo gobierno estadounidense, la realidad del Brexit, las tensiones comerciales con China, los problemas acuciantes del cambio climático, etc. Un conjunto de situaciones que impactan a la industria turística y a los más de 100 millones de empleos directos que genera a nivel mundial. Ante esa realidad, TIS2021 y los ponentes de la sesión han apuntado al ejercicio que la industria turística en su conjunto ha de realizar para poder adaptarse de forma ágil, flexible y resiliente.