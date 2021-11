Palmarés del 26 LesGaiCineMad: la taiwanesa ‘Moneyboys’, se alza con el premio a la Mejor Película

Terminó una edición más, la número 26, del LesGaiCineMad, el festival de cine de temática LGBTIQ+ de Madrid organizado por la Fundación Triangulo, que cuenta con el mayor reconocimiento internacional de los países de habla hispana.

En un emotivo acto de clausura que ha sido guiado por el actor y director de arte Pelayo Rocal en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, se han dado a conocer los nombres de los ganadores de una edición por la que han pasado más de 90 títulos, entre largometrajes, documentales y cortos, que han sido proyectados durante doce días en la Sala Equis, el cine Doré, Cineteca Matadero, Cines Golem, Casa de América, Círculo de Bellas Artes, Academia de Cine, Sala Berlanga e Instituto Francés.

Sección Oficial:

El jurado de la Sección Oficial de la presente edición, compuesto por Ascen Marchena, Félix Sabroso y Susi Sánchez, ha decidido premiar la valentía del director taiwanés C.B.Yi con Moneyboys. Una coproducción entre Taiwán-Austria que dejó huella tras su paso por el Festival de cine de Cannes con la historia de Fei, un joven que deja su pequeña aldea para prostituirse en la gran ciudad. Un análisis de la sociedad china actual y sus contrastes, que para el jurado ha resultado «una propuesta impecable que consigue combinar realismo crudo con poética visual y que desprende un firme pulso narrativo».

My First Summer ha sido la otra gran triunfadora, recibiendo el premio a la Mejor Dirección a Katie Found y a la Mejor Interpretación a sus actrices Markella Kavenagh y Maiah Stewardson. Una historia de descubrimiento vital, donde se mezclan la sexualidad, la tragedia, la cotidianidad y la ausencia. «Una mirada delicada y luminosa sobre una historia dura y honesta. Una opera prima prometedora. Y unas interpretaciones llenas de matices y verdad que nos descubren a dos personajes poliédricos que se retroalimentan en absoluta complementariedad y belleza».

El premio a Mejor Guion ha caído en manos de Cole Meyers y Oliver Page por Rurangi, un film dramático que pone el foco en el sentimiento queer y trans-positivo. Destaca el jurado «su guión sutil sin recursos expositivos que camina con habilidad en dos tiempos».

Y por último, el jurado ha hecho una Mención Especial a Sebastián Schjaer por el montaje de la argentina Camila saldrá esta noche, una de las favoritas de la edición, en la que el jurado ha valorado «una edición hábil sin recursos rebuscados, que en su sencillez construye un ritmo eficaz y muestra lo mejor de un casting revelación».

A continuación presentamos las películas premiadas en el resto de secciones:

Sección Cortometrajes:

Veredicto del jurado compuesto por Sandra Romero, Damiá Serra y Lara Martorell.

Premio Corto Nacional: Mindanao de Borja Soler. “Por su ironía y elegancia, y por su retrato humanista de un personaje lleno de contradicciones, incluso para los mismos espectadores que se nos permite espiar su intimidad.”Mención especial para: Larrua Jo, de Erick González. “Por su honestidad, extrema valentía e innegable contundencia a la hora de representar lo más bello y lo más salvaje: el deseo.”

Mención especial para: Elsa, de Albert Carbó. “Por su candidez, y por la necesidad social de contar estas historias que enfrentan generaciones.

Premio Corto Internacional: Nattaget, de Jerry Carlsson. “Por su sencillez y su precisión, puro cine hitchcockiano en que los “Extraños en un tren” se convierten en amantes fugaces. Y por recordarnos que no hay nada más erótico que un cruce de miradas, ni nada más doloroso que aquello que pudo haber sido.”Mención especial para: Fairyocious, de Fabien Ara. “Por su divertidísimo guión, y su implacable dirección de actores, y su uso de la banda sonora para convertir en comedia lo que no tiene nada de gracioso.”

Sección Documentales:

Veredicto del jurado compuesto por Carla Antonelli, César Vallejo y Gracia Trujillo.Mejor Largometraje: ex-aequo Sedimentos de Adrián Silvestre y Your Mother’s Comfort, Adam Golub.

. Mejor Cortometraje: All I Need is a Ball de Elena Molina

. Mejor Dirección: Adrián Silvestre por Sedimentos.

. Mención especial del Jurado: Hors-Jeu, de Julien Graber, por el reflejo del activismo a través del deporte en la represaliada Turquía de Erdogan.

Sección Cine Disidente:

Veredicto del jurado compuesto por Juan Flahn, La Caneli y Eddi Circa.Mejor Película: La Belle et la Bête de Mathieu Morel.

Mención especial del Jurado: Death and Bowling, de Lyle Kash.

Premios del Público:Mejor Cortometraje Documental: The Floating World de Fernando Souza y Pablo Curto

Mejor Largometraje Documental: Sedimentos de Adrián Silvestre

Mejor Cortometraje Ficción: Elsa de Albert Carbó

Mejor Largometraje Ficción: Potato dreams of America de Wes Hurley

Mejor Película Disidente: ¡Corten! de Marc Ferrer