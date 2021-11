Bruno Claeys: “World2fly se resume en tres pilares claves: sostenibilidad, innovación y calidad”

Conversamos con Bruno Claeys, director general de World2Fly, quien nos recibe en la sede central del Grupo Iberostar, donde World2Meet ha desarrollado varias marcas: World2Fly, la compañía aérea de reciente creación que él dirige; Newblue, el operador generalista; Icárion, operador de Grandes Viajes… Hasta diez marcas de turismo, especializada cada una en su target dependiendo del público al que se enfoque. Afirma que la nueva compañía área ha sido todo un éxito, y que octubre han cerrado con cifras del 98% de ocupación en los vuelos. Durante la entrevista nos anuncia los nuevos siete destinos, que comenzarán a operar en 2022 desde España.

¿Cómo fue la idea de crear una nueva compañía área en plena pandemia?

Es un proyecto que comenzó en julio de 2020, dentro del Grupo Iberostar, con la idea de una creación vertical, para disponer de una compañía área, con su mayorista, minorista… Es decir, tener todas las áreas cubiertas. La familia Fluxá ya tenía experiencia. Y ahora hemos vuelto a desarrollar una integración vertical bajo el paraguas de World2Meet.

¿Qué destinos son los que la compañía comercializa en la actualidad?

Los tres destinos donde hemos comenzado a volar son los que más volumen de pasajeros generan, es decir, Cancún, Punta Cana y La Habana. Nosotros operamos con aviones con mucha capacidad: un Airbus 330-300 con 388 plazas, y un nuevo Airbus 350-900 con 432 plazas, y nos llega el tercer avión en mayo del 2022, que será otro Airbus 350-900, con la misma capacidad de pasajeros, ambos nuevos de fábrica (recibimos el primero en junio de 2021).

¿Son nuevas aeronaves, calificados como los más sostenibles de la aeronáutica comercial?

Son los aviones más sostenibles del mercado, hemos logrado una reducción del 25% del CO2. También contribuimos con la eliminación del papel comercial, dentro del avión, y casi la totalidad del plástico. Llegaremos al 100% de la eliminación del uso de los plásticos en poco tiempo.

¿Con qué frecuencia están operando en la actualidad a los destinos?

Este verano, hemos operado dos vuelos semanales a Cancún y a Punta Cana, y un vuelo semanal desde Lisboa a Punta Cana. Además, hemos comenzado los vuelos a La Habana: en septiembre con un vuelo semanal, y a comienzos de diciembre añadiremos un segundo vuelo a la semana. Tenemos el objetivo de aumentar la frecuencia a los tres destinos a lo largo de 2022.

¿Cuáles son las previsiones en la recuperación del turismo mundial?

Nuestras previsiones se han cumplido este año, menos la conexión con Cuba por la situación actual. Nosotros entendemos que para Semana Santa de 2022, recuperaremos casi la normalidad en las rutas que operamos. La gente tiene muchas ganas de viajar. El Caribe es un destino muy bueno, con un buen precio y calidad.

¿Cómo se comercializan los vuelos?

Disponemos de tres canales de venta: nuestra propia red, el b2c, a través de Amadeus, y el paquete completo que comercializa Newblue (vuelo, estancia y todos los servicios incluidos, traslados, excursiones, etc.). Desde nuestra web w2fly.es, vendemos el vuelo directo, sin alojamiento.

¿Qué destino ha funcionado mejor en esta fase de recuperación de la pandemia?

Punta Cana ha funcionado mejor que Cancún. Nosotros cerramos octubre con el 98% de ocupación. Un éxito total.

¿Cuáles son las claves del éxito?

Nos hemos centrado en tres pilares claves: sostenibilidad, innovación y calidad. Innovación con servicios únicos que pueden contratar los pasajeros para que el viaje sea una experiencia única. Disponemos de un servicio, dirigido a aquellos pasajeros que puedan tener miedo a volar, donde un equipo de psicólogos profesionales ofrece un curso antes del vuelo, y luego realizan un acompañamiento durante el vuelo. Pueden reservarlo desde la web. Se llama ‘Perder el miedo a volar”.

Somos una compañía de mucha calidad, con una oferta amplia de servicios: parking, facturación, embarque preferente o maleta priority (con este servicio, los pasajeros pueden recoger las maletas los primeros en la cinta de equipaje).

¿Es cómodo viajar en estos nuevos aviones?

Sí. Son asientos muy cómodos, con buen espacio. Además, disponemos de servicio de streaming gratuito, con mucho contenido de entretenimiento para que el viaje sea lo más ameno posible, y servicio WIFI.

Los aviones cuentan con dos cámaras que permite ver el despegue y el aterrizaje, con una visión desde la cola y desde el morro del avión. Somos los únicos en España que ofrecemos disfrutar de esta ventana al exterior de manera gratuita durante el vuelo. Además, contamos con un servicio extra de recogida de maletas en casa. En definitiva, ofrecemos un servicio de calidad, para que disfrutes de tus vacaciones desde el momento que llegas al aeropuerto.

¿Qué tipo de tarifas maneja la compañía?

Disponemos de tres tipos de tarifas: basic, plus y flex. Diferenciamos las condiciones de cancelación, maletas y servicios extras. Con el COVID tenemos mucha flexibilidad para que los pasajeros puedan volar tranquilos.

¿Van a ampliar durante el 2022 la frecuencia de vuelos?

En principio, llegaremos a 3 vuelos semanales y quizás alguno más.

¿Qué destacaría de Punta Cana y Cancún?

Punta Cana es mi lugar favorito. La gente es muy amable, el ambiente es muy especial, muy caribeño. Cancún tiene una oferta espectacular de excursiones, mucha diversidad.

¿Ha sido arriesgado crear una nueva compañía en plena pandemia?

Es la pregunta que más veces me han planteado. Yo creo que no ha sido arriesgado. Ha sido el mejor momento. Por muchas razones: no tenemos una mochila de pérdidas económicas, hemos podido aprovechar las ventajas del mercado aéreo en plena pandemia, ya que los costes de la aeronáutica han bajado, por la baja demanda de los mismos.

¿En qué consiste el acuerdo con Iberia?

Seremos el operador alternativo de Iberia, en caso de que se confirme la compra de Air Europa.

¿Qué destinos nuevos han anunciado esta semana?

La nueva programación de vuelos comenzará su andadura en junio del año próximo. Durante ese mes, están previstos vuelos y paquetes vacacionales a Barbados, Orlando, Las Vegas y Boston. En julio, World2Fly aterrizará también en Puerto Vallarta, Washington y San Francisco. La operativa hacia Estados Unidos continuará en el mes de agosto, mientras que Seychelles contará con vuelo directo en el mes de septiembre, y Uzbekistán, en octubre, donde los pasajeros pueden hacer la ruta de la seda, que es espectacular. Lo recomiendo.

¿Es Puerto Vallarta unos de los destinos emergentes para España?

Sí. Es el Pacífico, un destino nuevo. Y éste es nuestro objetivo: diversificar ofertas y destinos. Puerto Vallarta, y los demás destinos, serán nuevos con conexión directa desde España sin competencia.

Para la compra de vuelos a los destinos: w2fly.es y para los paquetes el grupo comercializa, la web es: newblue.es