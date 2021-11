Las agencias de viajes reclaman mayor dotación policial en Barajas

La Federación Madrileña de Agencias de Viajes (FEMAV) representante única del colectivo de agencias de viajes de Madrid, se ha dirigido al Ministro del Interior para trasladarle su preocupación por la congestión que se viene registrando en los controles de fronteras de llegada y salida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas y solicitar un refuerzo de los medios humanos de Policía Nacional en el aeropuerto para el control de pasaportes, diferente del control sanitario que lleva a cabo el Ministerio de Sanidad, dados los graves perjuicios que para los pasajeros se vienen registrando en los controles de fronteras de llegada y salida por los tiempos de espera incluso con pérdidas de vuelos de miles de ellos, con lo que conlleva adicionalmente de fuerte perjuicio para la actividad turística de la región en la que la caída del turismo exterior respecto al registrado en 2019 es de más del 40%.

En concreto, desde la reapertura de España al turismo internacional y, especialmente, desde que algunos terceros países han procedido a relajar o, en su caso, suprimir las restricciones para viajar a nuestro país, como es el caso recientemente de Estados Unidos, están aumentando de forma progresiva los viajeros procedentes de estos países lo que se ve agravado por el hecho de que el Reino Unido, tras el Brexit, ha pasado a engrosar la lista de terceros países a los que se requiere este control de pasaporte, sin que ello haya ido acompañado de la necesaria dotación de Policía Nacional, responsable de los controles sistemáticos a los pasajeros al cruzar las fronteras del territorio Schengen.

Ello está generando incidencias en los controles de pasaporte del Aeropuerto de Madrid que, sin llegar al caso de otros aeropuertos de perfil más turístico, llevan a FEMAV a trasladar su preocupación al Ministro del Interior y con esta nota al conjunto de la sociedad madrileña, especialmente la ligada a la actividad turística (hoteles, transportistas, restauración y hostelería, cultura y ocio, etc.) por cuanto esas demoras y, en su caso, las pérdidas de vuelos directos o de conexión en el aeropuerto de Barajas, además de los perjuicios a los viajeros, están deteriorando notablemente la imagen de Madrid como destino turístico, y también la del aeropuerto como hub principal de Europa en sus conexiones con los países iberoamericanos, al generar una imagen poco amigable del aeropuerto para los pasajeros respecto a otros hub como París, Ámsterdam o Frankfort con notable impacto sobre la economía de Madrid y por ende de España.

FEMAV quiere recordar la inmediatez de las fechas navideñas y el previsible incremento de tráfico, sobre todo por razones familiares que, tras los meses de pandemia tendrá componentes de reencuentro tras una larga separación, así como de tipo turístico y advierte que, si no se adaptan urgentemente medidas de refuerzo de medios humanos en los controles de policía para esas fechas, el aeropuerto será un caos de congestión, con tiempos inadmisibles de espera y pérdidas de vuelos con un resultado sobre la economía, y especialmente el sector turístico y dentro de él las agencias de viajes, que la actividad económica, profundamente dañada por la pandemia de la COVID 19, no puede permitirse.

En opinión de FEMAV y más tras la apertura del destino de Estados Unidos, sin perjuicio de las medidas que reclamamos para las fechas navideñas, si no se adoptan cuanto antes decisiones en línea de las solicitadas, la situación actual se agravará en los próximos meses teniendo en cuenta que el tráfico se está incrementando por más que aún se sitúe lejos del nivel de 2019, lo que, sin duda, ejercerá presión sobre los controles fronterizos llevando los tiempos de espera y pérdidas de vuelos a niveles inasumibles si no se procede, cuanto antes, a incrementar los efectivos policiales en los mismos adecuándolos a los niveles reales de tráfico sustancialmente más altos que los del 2020, por más que se sitúen aun sobre niveles máximos no superiores al 60% de los de 2019.

Para recobrar el turismo internacional y en general la recuperación turística y económica de la Comunidad Autónoma de Madrid, es necesario garantizar el buen funcionamiento del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y ofrecer un servicio óptimo a los pasajeros asegurando, con los adecuados controles sanitarios, un flujo fluido en los controles de pasaportes, y ahora más que nunca cuando el buen funcionamiento del tráfico aéreo y de los aeropuertos y, en concreto el de Madrid, resulta crucial para la reactivación del turismo, principal motor de crecimiento de España y para ello es imprescindible dotar adecuadamente de medios humanos de Policía Nacional los controles fronterizos.