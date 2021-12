Madrid es galardonado como el «Mejor destino MICE» de Europa por segundo año consecutivo

El turismo de reuniones madrileño vuelve a estar de enhorabuena. La capital ha sido proclamada Mejor destino MICE de Europa en la edición 2021 de los premios World MICE Awards, unos galardones con dos años de andadura que tienen como objetivo impulsar los estándares de calidad y excelencia en este segmento turístico poniendo en valor el trabajo de las organizaciones y empresas líderes del sector.

Madrid repite título por segundo año consecutivo, ya que obtuvo este mismo reconocimiento por primera vez el año pasado. Un premio otorgado por el sector turístico internacional que muestra la buena reputación de la ciudad entre estos profesionales y reconoce toda la labor desempeñada desde el Área Delegada de Turismo y Madrid Convention Bureau (MCB), así como por el conjunto del sector turístico madrileño para profesionalizar y situar la oferta turística MICE de la capital entre las mejores del mundo.

Este nuevo premio llega solo unas semanas después de que Madrid haya recibido el galardón a Mejor destino de turismo de reuniones de Europa en la vigésimo octava edición de los premios World Travel Awards regionales por cuarto año consecutivo. Un título al que podría sumarse también el de Mejor destino de turismo de reuniones del mundo en la gala final de estos galardones que se celebra el próximo 16 de diciembre. Madrid revalidaría así este reconocimiento que ostenta desde 2019 y por el que compite con otros 11 destinos.

Además de estos premios obtenidos por la capital en el ámbito del turismo de reuniones, el video que promociona Madrid como destino de grandes encuentros profesionales, Jane Meets Madrid. A path to a unique experience, también ha logrado grandes éxitos en diferentes festivales internacionales de cine turístico. La pieza, producida por el Área Delegada de Turismo, se ha alzado este 2021 con un total de seis premios recibidos en el FILMAT Poland (segundo premio en la categoría Producto Turístico), el International Tourism Film Festival de África (primer premio en la categoría Producto Turístico), el International Tourism Film Festival de Cappadocia (primer premio en la categoría Producto Turístico), el SILAFEST (Selección Oficial 2021), el Terres Travel Festival (primer premio en la categoría Producto Turístico) y en The Golden City Gate de Berlín (primer premio en la categoría MICE & Eventos).

IBTM World

Todos estos reconocimientos son un gran impulso para el Área Delegada de Turismo que tiene entre sus principales objetivos incentivar este sector tan importante que representa un 13,7 % del total del turismo en Madrid, según datos de 2019. A través de Madrid Convention Bureau (MCB), continúa trabajando para seguir manteniendo a la capital como referente del turismo de reuniones. Estos días, Madrid estará promocionándose en la IBTM World de Barcelona, uno de los principales foros internacionales del turismo de reuniones que vuelve a celebrarse presencialmente tras su edición online de 2020.

Allí va a presentar su amplia oferta, herramientas y novedades de interés a todos los agentes vinculados a la organización de encuentros profesionales, en colaboración con 20 empresas madrileñas asociadas a MCB. En esta ocasión, se trata de los hoteles Four Seasons, Emperador, Intercontinental Madrid, Princesa Plaza, Elba Madrid Alcalá, VP Plaza España Design, Riu Plaza de España, Ocean Drive Madrid (que abrirá sus puertas a principios de 2022), Pestana CR7 Gran Vía (inaugurado este 2021), Hilton Madrid Airport e Iberostar Las Letras; los organizadores y agencias Cititravel DMC Spain & Portugal, RTA Spain DMC, Stop Incentives & Events e ITB Events; además de IFEMA MADRID, Las Rozas Village, Meridiana Azafatas, Sodexo Live Venues Management y Museo Chicote.

Tras la finalización de IBTM World, una veintena de asociaciones, algunas de ellas asistentes a la feria, se desplazarán a Madrid para participar en el Global Forum de Best Cities, del 2 al 5 de diciembre. El encuentro anual de esta red internacional a la que Madrid pertenece desde 2017 reunirá a asociaciones y destinos miembro para debatir sobre el impacto positivo de la incorporación del legado en las solicitudes de propuestas de los congresos. Además, antes de que acabe el año, Madrid Convention Bureau celebrará su tradicional homenaje a los prescriptores de Madrid en el ámbito congresual, el Recognition Night. Será el próximo 14 de diciembre en su tradicional formato.

En estas últimas acciones realizadas en 2021 también se quiere lanzar a clientes y potenciales colaboradores un mensaje positivo de tranquilidad y confianza, así como de una notable recuperación de la actividad MICE en la capital. Según refleja la segunda oleada de la Encuesta de Clima Sectorial, realizada por Madrid Convention Bureau en colaboración con Madison Market Research, la capital recuperará el 100 % de su actividad turística de reuniones y encuentros profesionales en el segundo trimestre de 2022. Mientras tanto, hay que destacar que en el tercer cuatrimestre de 2021 los eventos presenciales ya representan un 70 % del total de los celebrados en Madrid, en detrimento de las citas híbridas y digitales que cada vez son opciones menos demandadas.

Plan de acción del turismo de reuniones madrileño 2022

Con esta perspectiva de próxima recuperación, Madrid Convention Bureau acaba de concretar las directrices que guiarán su estrategia y las acciones promocionales y formativas que pondrá en marcha a lo largo de 2022 y que han sido ratificadas en la última Junta Rectora de este organismo celebrada el pasado 22 de noviembre. Todas ellas perseguirán un doble objetivo: seguir impulsando la imagen de Madrid como destino de reuniones y otorgar visibilidad a los representantes del sector turístico madrileño, entre ellos, a las más de 200 empresas asociadas a MCB, que son los grandes protagonistas de esta industria y los que convierten a Madrid en uno de los mejores destinos de encuentros profesionales a nivel internacional.

En la estrategia de captación de congresos y reuniones se apostará por los eSport (competiciones de deportes electrónicos a nivel profesional) como uno de los segmentos prioritarios. Otro de los grandes ejes de actuación será el legado y sostenibilidad, dando continuidad al desarrollo de proyectos como la herramienta PLUS (Platform for Legacy with us), una plataforma digital pionera en España que facilita la integración de estos aspectos en los congresos y eventos profesionales que acoja la capital y también la inversión en tecnología de cara a hacer más eficiente el trabajo de captación y promoción.

El próximo año, Madrid Convention Bureau recuperará las presentaciones itinerantes de destinos, intensificará el trabajo en los diferentes mercados americanos (con acciones tanto en la propia ciudad como en los destinos), promoverá las colaboraciones de cara a la organización de salones profesionales en Madrid y mantendrá su participación en todas las citas profesionales y ferias de mayor retorno para la capital.