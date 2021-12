Un niño venezolano recibe una certificación de la NASA por descubrir un asteoride que orbita entre Marte y Júpiter

El trabajo de investigación de Miguel Rojas, un niño venezolano de 13 años de edad, ha sido certificado en un programa apoyado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. (NASA), por el descubrimiento de un asteroide que orbita en el sistema solar, entre los planetas Marte y Júpiter.

Este joven apasionado por la astronomía, nacido en el estado Lara, al occidente de Venezuela, hizo el descubrimiento en abril de este año y su hallazgo fue reconocido hace días por el observatorio Pan-Starrs del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawaii y la Universidad Hardin Simmons, a través de la Campaña Internacional de Búsqueda Astronómica (International Astronomical Search Collaboration, IASC, por sus siglas en inglés) que acompaña la NASA.

«Con mucha emoción, les comparto el reconocimiento que me ha hecho llegar la NASA, mi descubrimiento preliminar ahora es provisional, es decir, la NASA ya certificó que he descubierto un asteroide. Su nombre temporal es 2021GG40», explicó Miguel en una publicación que realizó en sus redes sociales.

RT conversó con Miguel —con autorización de sus padres— para conocer más sobre lo que le apasiona, los detalles del hallazgo y cómo fue el proceso que lo llevó a obtener el reconocimiento de la NASA y las instituciones académicas.

«Toda la vida me ha gustado la astronomía»

Miguel es un chico agradable y educado, con mucha confianza en sus pensamientos y palabras, sobre todo cuando habla de lo que más le apasiona: la astronomía. «Toda la vida me ha gustado, desde muy pequeño, desde que tengo conocimiento, he sabido que me he querido dedicar a esto», comenta.

«También tengo que decir que como un niño de 13 años también me encantan las películas, como las de Star War, las de superhéroes y las de acción», añade Miguel, a quien también le gusta leer y le apasiona investigar, explorar y obtener nuevos conocimientos.

Los primeros libros que le interesaron fueron enciclopedias del espacio y del sistema solar. «Cuando los leo, aumenta mi interés por conocer más y profundizar en el maravilloso mundo de la ciencia y la astrofísica», explica.

Fuente: rt.com