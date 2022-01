Las perspectivas del turismo exterior para la temporada de verano se relanzan

FETAVE, Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, con una representatividad del orden del 25% del colectivo de agencias según la composición del Comité Nacional de Transportes del MITMA, quiere expresar su congratulación con el acuerdo vinculante alcanzado por los 27 Estados miembro de la Unión Europea para los viajes que se circunscribirá al certificado de vacunación, haber pasado la enfermedad o prueba negativa, lo que sin duda alguna dará confianza a los viajeros y a previsión a la actividad turística en su concepto más amplio.

Igualmente, FETAVE cree muy relevante el cambio normativo simplificando los trámites para los viajeros que ingresen en el Reino Unido a partir del 11 de febrero lo que facilitará los regresos de los viajeros británicos que visten España.

Con ello, los nubarrones que amenazaban el regreso del turismo exterior para la temporada de verano, incluso la Semana Santa, parecen despejarse y si a ello se une la pujanza del turismo interno, el sector turístico podría comenzar su recuperación contribuyendo al crecimiento del PIB y del empleo tras la caída del 2020 e iniciar su salida del “vía crucis” de más de 2 años, pero para ello se requiere un último esfuerzo para no morir ahogado en la playa.

Y ese esfuerzo que FETAVE pide a las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y General del Estado, es el mantenimiento de los ERTE hasta el 30 de junio y que las ayudas de unos 4.000 millones de los más de 7.000 correspondientes a las del Gobierno de España y de las escasas CC.AA. que aprobaron ayudas directas, no distribuidos por causas burocráticas y defectuosa regulación, se recuperen y vuelvan a distribuirse entre las empresas y muy especialmente en lo concerniente a autónomos y pymes, porque sería un total contrasentido que en la delicada situación de muchas empresas, especialmente pymes y autónomos, España desaprovechase fondos comunitarios por deficiente gestión y no se entiende que haya CC.AA. que hayan agotado sus fondos, Baleares por ejemplo, y otras no hayan llegado en esa distribución ni al 40%, y finalmente que las CC.AA. mantengan este año sus programas de estímulo al turismo y se mantengan, e incluso refuercen, los planes y acciones de promoción del turismo exterior de TURESPAÑA.

Por último, FETAVE, que es y ha sido critica cuando entendía procedía serlo con las acciones de las Administraciones Publicas, CC.AA. y General del Estado, quiere felicitar al Gobierno de España por su gestión para lograr el acuerdo vinculante de los 27 y al Gobierno y a las CC.AA. que han trabajado y logrado la modificación sobre viajes del Gobierno del Reino Unido, cuyo turismo, del orden del 20% del total exterior hacía España, es clave para la recuperación del sector turístico español. Así como agradecer también al Gobierno de España que una de las peticiones mas realizadas por el sector turístico se haya hecho realidad, la ampliación de los plazos de vencimiento de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, pudiendo aquellas empresas que han recurrido a préstamos del ICO extender la carencia de los mismos por un periodo adicional de hasta cinco años.