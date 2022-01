Los cambios de look más atrevidos de este 2022 los protagonizan Anita Matamoros, Miri Pérez e Isa Hernáez

Los cambios de look más atrevidos de este 2022 ya tienen protagonistas. Han sido las celebrities Anita Matamoros, Isa Hernáez y la actriz Miri Pérez de la mano de Wella, quienes han brillado como nunca con unos looks que ellas mismas eligieron y que no pueden representar más la personalidad de cada una de ellas.

La influencer Anita Matamoros ha apostado por un pinkhair creado por el colorista Wella Gabriel Llano que, creando puntos de luz y aclarando zonas del cabello con el uso de Blondorplex y finalizando la mezcla con los tonos High Magenta, Tomorrow Clear de Color Fresh Create de Wella Professionals, lograron la gama perfecta para este look tan creativo elegido por la influencer.

Y es que precisamente esa creatividad y personalidad son lo que definen a la influencer y a lo que nos tiene acostumbradas, gracias a lo aprendido en su carrera de Fashion Business, Communication and New Medias en el reconocido Instituto Marangoni. Conocida en las redes sociales por su colorido estilo y su naturalidad, Anita cosecha los casi 700 mil seguidores en Instagram que crecen cada día y que posicionan su perfil entre uno de los más reconocidos del momento.

Sin embargo, Isa Hernáez ha elegido un Golden Blonde creado por el colorista Wella Rodrigo Sánchez de Bravin Creative. La influencer quiso apostar por un rubio natural degradado en la raíz logrado desde la creación de finos puntos de luz tricotando el cabello para generar la profundidad y dimensionalidad ideal y lograr la naturalidad conseguida que con el uso de la gama Color Motion para su mantenimiento logrará evitar la oxidación del color.

La influencer y periodista conocida por sus proyectos como Madrilenians in Madrid o su podcast Está de Moda, ya cosecha grandes éxitos que empieza a recoger con tan solo 26 años. Gracias a ello, la influencer vive uno de los momentos más dulces de su carrera. Además, gracias a su constante trabajo y su elegante estilo los expertos ya hablan de un fenómeno que auguran, es la nueva promesa de las redes sociales ya que, con tan solo 79 mil seguidores, ha logrado trabajar para reconocidas firmas de lujo como Rabat o Armani.

La influencer experta en mindfulness y alimentación, moda y reconocida actriz por papeles en Netflix como “Pipa” en la película Fuimos Canciones, protagonizada junto a Alex González y María Valverde, Miri Pérez, ha arriesgado con un look CopperHair siguiendo la tendencia cobriza. Su Colorista Wella, Javier Vila apostó por una raíz degradada y la combinación de tres tonos distintos como el Chili o efecto nacarado.

Todo ello diseñado, aseguraba, para realzar sus facciones, resaltar su color de piel y destacar su personalidad. La actriz e influencer, Miri Pérez cuenta con 240 mil seguidores en las redes sociales que la acompañan desde hace muchos años en su paso por Masterchef, la publicación de su libro o su formación como actriz, entre otros de los momentos clave de su carrera. Seguidores que la acompañan desde entonces y que han celebrado este ideal cambio de look.

Sin duda un tándem de amigas y mujeres valientes, exitosas en sus proyectos y con el mundo a sus pies que han protagonizado los looks más atrevidos de este 2022.