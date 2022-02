Un influencer de ‘tik tok’ pretende paralizar Estados Unidos convocando «Un día sin inmigrantes»

Este 14 de febrero hay una convocatoria a nivel nacional en Estados Unidos para que los inmigrantes indocumentados y sus seres queridos participen en “Un Día Sin Inmigrantes”, convocada por Carlos Eduardo Espina, un ‘influencer’ en TikTok con más de 2.5 millones de seguidores.

El objetivo es presionar al Congreso y al presidente Joe Biden a empujar una reforma migratoria para proteger a inmigrantes indocumentados.

“A nivel nacional, la comunidad inmigrante y sus aliados no irán a trabajar, no irán a la escuela y no gastarán dinero en un esfuerzo por tener un impacto económico y mostrarle al país la importancia de los inmigrantes”, afirma el movimiento.

Espina confirmó a través de un comunicado que habrá “acciones pacíficas” en todo el país, incluida una considerada como “la principal” frente a la Casa Blanca a las 10:00 horas.

“También se realizarán otras acciones en más de 15 ciudades a nivel nacional como Houston, Dallas, San José, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Chicago, Atlanta, Denver, Boston y Filadelfia, entre otras”, afirmó.

Las personas interesadas pueden consultar todas las acciones organizadas el sitio web www.DiaSinMigrantes.com.

Se afirma que hay más de mil grupos y empresas participantes, incluidos restaurantes y otros tipos de negocios.

“La acción exige que los demócratas, incluido el presidente Biden, recuerden quién los puso en el poder y cumplan sus promesas de crear un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados”, dice Espina. “Los demócratas deben continuar presionando incansablemente para que la ciudadanía se incluya en la propuesta de presupuesto Build Back Better (BBB)”.

Según el organizador, el movimiento comenzó “desde abajo, de la gente para la gente”.

Las representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) e Ilhan Omar (Minnesota) apoyan la convocatoria.

“Demonios, sí. Huelgas, huelgas generales, lo que sea necesario para que la gente se dé cuenta del valor de la mano de obra inmigrante”, dijo Ocasio-Cortez.

Fuente: La Opinión L.A