Perú: Turismo en jaque

Aunque Ómicron paralizó el poco turismo que teníamos, la ola está descendiendo. Los países comienzan a levantar restricciones y, a partir de abril, se espera un importante repunte.

Juan Stoessel

Tras dos años desastrosos, estas deberían ser excelentes noticias. Sin embargo, no estamos ni remotamente preparados para capitalizar este resurgimiento. Incluso estamos peor que antes. El país padece una degradación generalizada de los servicios básicos. Y sin servicios, no hay turismo.

Migraciones un día tiene gente, al otro no; los sistemas operan, luego no. ¡Ni siquiera hay pasaportes! El Minsa mantiene cerradas las fronteras terrestres, a sabiendas de que así no controlan nada, porque las mafias dejan ingresar a cualquiera por un dólar.

La inseguridad está rampante, pero la Policía no resguarda los corredores turísticos. ¿El Mininter piensa proteger a los turistas de la delincuencia? Las carreteras están invadidas por colectivos informales, que tarde o temprano ocasionarán accidentes con los buses turísticos.

En Nasca cayó una avioneta. Hace 12 años no ocurría una desgracia similar. ¿El MTC dónde está? Además de las terribles muertes, el daño a la imagen de Nasca como destino tomará años en revertirse.

En Cusco, nuestro mayor atractivo, el aeropuerto manejado por CORPAC es un caos y en la ciudad, ya no se recoge la basura porque han bloqueado el paso a los camiones. Hace unos días, todo indicaba que no habría combustible para abastecer a los aviones de pasajeros. Las embajadas de Francia y Holanda escribieron a la Cancillería manifestando su preocupación. Y los ejemplos siguen.

¿Eso es estar preparados? El turismo está en jaque. Revertir la situación no depende solo del Mincetur. El resto del Estado tiene que funcionar o los turistas simplemente viajarán a otros destinos. Necesitamos liderazgo, necesitamos eficiencia. El Gobierno debe actuar.