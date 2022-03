Estados Unidos: Joe Biden ordena cerrar el espacio aéreo a los aviones rusos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha informado este martes que cerrará su espacio aéreo a los aviones rusos en represalia por la invasión rusa de Ucrania, sumándose así a los cerca de dieciocho países que ya han dado ese paso.

«Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y agregando una presión adicional a su economía», ha destacado Biden esta noche en Washington durante su intervención en el Estado de la Unión.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos ha explicado que la invasión rusa del territorio ucraniano estaba «premeditada» y acusa al presidente ruso, Vladimir Putin, de «rechazar las intentos de diplomacia».

«La guerra de Putin fue premeditada y no provocada (…) Pensó que occidente y la OTAN no responderían, y pensó que podía dividirnos aquí, en casa. Putin estaba equivocado, estábamos listos», ha señalado Biden.

El mandatario estadounidense ha apuntado, además, que a lo largo de la historia hay una lección que se ha podido aprender, y es que «cuando los dictadores no pagan el precio de su agresión, provocan más caos», en alusión a las decisiones adoptadas por Putin en los últimos días y su invasión a Ucrania.

«Hace seis días, Vladimir Putin trató de sacudir los cimientos mismos del mundo libre. Pensó que podría hacer que se doblegara a sus formas amenazantes. Pero calculó mal. Pensó que podría entrar en Ucrania y el mundo se derrumbaría. En su lugar, se encontró con un muro de fuerza que nunca anticipó o imaginó», ha destacado.

Asimismo, Biden ha resaltado que Estados Unidos y los aliados brindarán apoyo a los ucranianos «en su lucha por la libertad» y ha destacado que será asistencia militar, económica y humanitaria.

Sin embargo, ha dejado claro que Estados Unidos no movilizará a sus tropas al territorio: «Permítanme ser claro. Nuestras fuerzas no se comprometerán y no participarán en el conflicto contra las fuerzas rusas en Ucrania».

Por el contrario, ha confirmado que reforzará a la Alianza Atlántica proporcionando «fuerzas terrestres estadounidenses, escuadrones aéreos, despliegues de barcos», incluidos Polonia, Rumania, Letonia, Lituania y Estonia con el objetivo de «defender a los aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste».