Cinco escapadas para disfrutar esta Semana Santa

Llega la Semana Santa y es el momento perfecto para organizar planes en familia. Una gran oportunidad para disfrutar de las aventuras y (re)descubrir lugares vibrantes con tus seres más queridos. Y es que el panorama español ofrece múltiples atracciones para todos los gustos con las que vivir grandes experiencias.

1. Redescubre el Zoo Aquarium de Madrid con los pequeños pandas. El parque zoológico cumple su 50 aniversario, y qué mejor celebración que con el nacimiento de los gemelos panda You You y Jiu Jiu, un acontecimiento inusual que no te puedes perder en familia. Es otra buena oportunidad para redescubrir este gran parque forestal que cuenta con 1.300 animales de más de 333 especies diferentes, y con 35 acuarios de exposición con más de 200 especies, principalmente peces e invertebrados marinos. Además, participa activamente en 63 programas de conservación de especies en peligro de extinción como el rinoceronte blanco e indio, las nutrias gigantes del Amazonas o el lince ibérico, entre otros.

2. Siente la pura adrenalina en Port Aventura World. El parque de atracciones tarraconense más importante del territorio catalán y de los más emblemáticos de Europa, inicia la temporada 2022 con su reapertura el 8 de abril. Y no podía tener mejor regreso, pues vuelve pisando fuerte con acontecimientos especiales dentro del ciclo Eastern Celebration y con una programación especial de Semana Santa llena de sorpresas que supondrá el arranque anual de sus tres parques temáticos: Portaventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sus seis mundos temáticos – Mediterrània, Polynesia, China, México, Sésamoaventura, Far West-, los hoteles tematizados, su amplia oferta de entretenimiento, relax, gastronomía y shopping no dejarán de sorprenderte. Un plan infalible en familia donde la diversión, la adrenalina y la emoción están aseguradas.

3. La historia te espera en Puy du Fou España. Tras el éxito rotundo en su primera temporada, el nuevo parque temático de Toledo ha iniciado la temporada 2022 abriendo sus puertas el 19 de marzo de la mejor forma: con extraordinarios espectáculos para revivir las hazañas de Isabel la Católica, el Cid Campeador, Lope de Vega o Abderramán III. Y es que es mucho más que un parque de atracciones tradicional, pues fue elegido el mejor parque de atracciones del mundo. Su concepto artístico y sus creaciones hacen que se haya convertido en un plan original y único, donde vivir una experiencia fascinante a través de la historia, cargada de fuertes emociones, grandes espectáculos, y hoteles insólitos. Un plan asombroso en el que viajar en el tiempo en familia.

4. Sé un explorador en la Navarra más salvaje. El parque de la naturaleza de Navarra, Sendaviva, se suma a la reapertura en su caso el 2 de abril, con una renovada oferta de alojamiento en el corazón del enclave, con la que invita a las familias a disfrutar más tiempo de este paraje natural en su esencia más salvaje. Podrás disfrutar desde los más de 800 animales de los cinco continentes, los shows, y las atracciones, hasta actividades muy divertidas e interactivas como ayudar a los cuidadores de animales, aprender a cocinar, una inversión en familia de lémures, o Mundo Zoorprendente, donde acompañados de monitores emprenderás un ‘viaje por el mundo’, como si de un explorador se tratara, descubriendo curiosos animales que viven en nuestro planeta, mientras los observas e interactúas con ellos.

5. Conviértete en un experto paleontólogo entre dinosaurios. Una estupenda opción es visitar en familia el parque temático Dinópolis Teruel, que acaba de abrir, donde encontrarás ciencia y diversión para vivir de cerca el fascinante mundo de los dinosaurios. Un recorrido de 4.500 millones de años donde escucharás los primeros latidos del corazón de la Tierra, descubrirás cómo surgió la vida y con ella las criaturas más extraordinarias que jamás han existido, ¡los dinosaurios! Para los que están más cerca de Portugal, Dino Parque es otra buena opción para retroceder en el tiempo y descubrir las especies extintas más grandes en el parque de dinosaurios más grande de Portugal, en Lourinhã.

Estas cinco opciones son recomendadas por la plataforma TIQETS