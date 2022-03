Medidas actuales de entrada a la República Checa

La República Checa modifica a partir del 18 de marzo de 2022 las condiciones de entrada de los turistas al país. Todos los viajeros procedentes de la Unión Europea no tienen obligación de presentar documentación relacionada con la enfermedad covid.

RECORDAMOS: A la vuelta a España, obligatorio cumplimentar un Formulario de Control Sanitario y obtener correspondiente código QR para poder presentarlo en el embarque y en los controles sanitarios en España después de su viaje. Información más detallada sobre las condiciones de llegada a España aquí.

Las condiciones de viaje para los turistas procedentes de América Latina:

1. Los viajeros con el certificado de vacunación nacional emitido en los países de la Unión Europea, Estados Unidos (con o sin código QR), Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Salvador y Uruguay mayores de 18 años con la pauta de vacunación completa y con la dosis de refuerzo, con la pauta de vacunación completa sin dosis de refuerzo y los viajeros de 12 a 18 años con la pauta de vacunación completa pueden viajar como turistas a la República Checa cumpliendo estos requerimientos (en forma electrónica o impresa):

– Certificado de vacunación completa en inglés con las vacunas aceptadas en la UE (Vaxzevria/AstraZeneca; Spikevax/Moderna; Comirnaty/Pfizer;Janssen/Johnson) y el código QR correspondiente.

– Llenar el «Formulario de llegada» y obtener el código QR respectivo.

2. Los demás viajeros pueden visitar la República Checa cumpliendo estos requerimientos: Comprobar que en los últimos 14 días no pasaron más de 12 horas fuera de la Unión Europea.

– Presentar la prueba PCR negativa con antelación máxima de 72 horas o la prueba de antígenos negativa con antelación máxima de 24 horas o el certificado de recuperación de haber pasado la enfermedad Covid emitido en algún país de la Unión Europea, Panamá, Salvador o Uruguay, cuya vigencia es mínimo de 11 y máximo de 180 días desde el test positivo.

– Llenar el «Formulario de llegada» y obtener el código QR respectivo.

Información complementaria:

La pauta completa de vacunación tendrá validez mínima de 14 y máxima de 270 días desde la aplicación de la última dosis de vacuna. La dosis de refuerzo tiene la validez indefinida. En caso de los menores de 12 a 18 años la pauta completa de vacunación tiene validez indefinida.

Los menores de 12 años acompañados con adultos con el esquema de vacunación completa pueden entrar sin restricciones.

Todas las vacunas aplicadas tienen que ser las aceptadas por la Unión Europea (Vaxzevria/AstraZeneca; Spikevax/Moderna; Comirnaty/Pfizer;Janssen/Johnson).

Le recordamos que para entrar a República Checa es necesario contar con seguro médico con cobertura de COVID.

Antes del viaje recomendamos consultar con la aerolínea si no exige algún otro documento o prueba de Covid y los requisitos del aeropuerto de transferencia.

El uso de la mascarilla en el territorio de la República Checa: En los lugares de mayor riesgo (transporte público, hospitales) es imprescindible usar la protección de tipo N95, FFP2, FFP3.

Los menores de 6 a 15 años no tienen obligación de llevar los respiradores. Han de usar las mascarillas homologadas. Los menores de 6 años están excluidos del uso obligatorio.

La distancia de al menos de 1,5 metros y el frecuente lavado de manos junto con la utilización de los geles desinfectantes son otras dos medidas imprescindibles para erradicar el coronavirus.

Más información en el portal del Ministerio de Sanidad de la República Checa o en la página de la Embajada de la República Checa España.

Actualización a fecha de 18 de marzo de 2022

El uso de mascarilla ya no está requerido en los establecimientos de hostelería (hoteles, restaurantes, bares, cervecería, vinotecas, pubs). Tampoco es obligatorio en las visitas de los monumentos culturales como galerías, museos, etc. Los eventos culturales (conciertos, musicales), deportivos y educativos no tienen límite de aforo. Sus participantes no precisan la mascarilla.

No obstante, se recomienda mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre las personas, mantener la higiene de manos y en caso de presentar algún síntoma de covid, evitar la participación en dichos eventos.