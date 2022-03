Cuaderno de Bitácora: Álvaro de Marichalar y la vuelta al mundo a bordo de una moto náutica

17 de marzo 2022- Desde Panamá City (Florida) a Pensacola, Florida- 103 millas náuticas.

«Hoy la mar está en calma por lo que puedo zarpar más tarde y atender a los medios de comunicación que han sido convocados en el muelle del hotel Sheraton de Panamá City. Los norteamericanos entienden de desafíos y los respetan, admiran y animan. Por eso han logrado hacer un país grande en muy poco tiempo. Tienen la suficiente ambición, sentido común e inteligencia para evitar la envidia malsana que todo lo corrompe y anula.

Esta maravillosa actitud de los estadounidenses me está ayudando a contrarrestar la infinidad de problemas que tengo que afrontar en estas primeras singladuras desde que zarpé de Miami ¡hace un mes! el 19 de febrero. NUMANCIA estaba hecha unos zorros y sólo se ha recuperado de verdad tras pasar por las manos de Sebastián que la rehizo de arriba abajo.

Pero hay que entender que muchos de los problemas que ha presentado la embarcación son consecuencia de los 23 meses que permaneció sin navegar, algo garrafal para cualquier barco y más para uno tan frágil como el que tripulo».

Hoy se cumplen dos años desde que llegué a Florida desde Sevilla.

Aquél 17 de marzo de 2020 los EEUU igual que hicieron otros muchas países, cerraron la entrada de embarcaciones extranjeras a sus aguas territoriales a causa de la mal llamada «pandemia» (ese macro jaleo mundial de origen bien conocido aunque mejor ocultado)

Desde ese día no he parado de navegar (en tierra) y proseguir con nuestra expedición con la firme idea y voluntad de hacerme a la mar en el momento que fuese posible… Cuando uno decide algo debe perseguirlo hasta el final. Siempre.

Con todos esos pensamientos zarpo a las 11

Tengo que estar en Pensacola a las 4

Ahí me esperan Bárbara, Wendy y Silvia que han organizado un pequeño acto de llegada con el alcalde convocando a todos mis amigos de mi adorada Pensacola de la que soy «honorary citizen» desde hace varios años.

Después de explicar a la television norteamericana lo que sucedió hace ahora 500 años cuando Juan Sebastián Elcano completó la Primera Vuelta al Mundo, zarpo rumbo a Light house marina (Panama city) para repostar. La persona que me atiende ha visto en la prensa alguna foto de nuestra embarcación NUMANCIA y muy educado pide permiso para fotografiarla. Le doy la Web de nuestra expedición www.FirstWorldTour.com y sugiero que comparta y publique en las redes junto al sistema de seguimiento que llevo abordo:

https://my.yb.tl/NUMANCIA

Por fin pongo proa a Pensacola. Voy a hacer un rumbo directo a mi destino cortando la gran bahía, lo que significa alejarme de la costa unas 12 millas. Así ahorro tiempo y combustible aunque tomando más riesgo en caso de parada de motor como sucedió el otro día en Hernando bay… Pero ahora siento mucha más confianza hacia la fiabilidad de mi nave por lo que me arriesgo.

Otro motivo para alejarse de la costa es que hay toda una zona de entrenamiento militar que llega a 5 millas mar adentro y que viene señalada en las cartas de navegación como zona a evitar en lo posible.

Navegando lejos de la costa desaparece toda referencia por lo que establezco el rumbo ayudándome de mi posición con respecto al Sol. Sin embargo hoy aparece otra ayuda inesperada a la navegación: una preciosa nube en forma de flecha indica exactamente el rumbo Oeste que debo seguir (foto adjunta) algo mágico y único que jamás había visto… y que interpreto y siento como el ánimo de Dios a seguir adelante…. Qué preciosidad y cuánta emoción.

En mi soledad dentro de la Catedral del Mar no paro de pensar en el sufrimiento que se está viviendo estos días en mis bienamadas Ucrania y Rusia, dos naciones HERMANAS a las que quiero profundamente desde el alma, ahora lamentablemente enfrentadas en una triste guerra que tiene mucho de civil y cuyo primer origen está en la vergonzante traición de Europa y EEUU a Rusia cuando no deshicimos la OTAN al deshacerse su oponente y razón de ser, el Pacto de Varsovia junto a la antigua Unión Soviética. Al menos hubiera sido de esperar no ampliar la OTAN a los países que formaban parte de ése extinto Pacto de Varsovia (de los 30 actuales miembros de la OTAN, ¡14! son ex repúblicas soviéticas o países del área de influencia rusa…), o en ese caso haber admitido a Rusia en la OTAN como solicitó Rusia… Pero no, había que humillar hasta el final a Rusia y al único pueblo que no comulga con la decadencia occidental. No contaron con que Rusia se sabe respetar y no se deja, y la mitad de Ucrania tampoco.

El bombardeo de Belgrado por parte de la OTAN en 1999 sin agresión a ningún país miembro y sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, encendió todas las alarmas en Rusia (yo estaba en Moscú entonces y lo pude ver en las calles)

Mucha atención además a una OTAN que vergonzosamente no incluye Ceuta y Melilla, ciudades españolas antes que Granada…

Nosotros los europeos debemos conocer la historia de nuestra Europa y recuperar nuestra independencia real y efectiva perdida en 1945 .

Ucrania y Rusia son Europa y somos los europeos los que debemos ayudar a conseguir la paz y seguridad definitivas integrando nuestros 50 países europeos en un sistema común de defensa y en una estructura de cooperación económica lejos de las fallidas y carísimas mega estructuras burocráticas actuales residentes en Bruselas (junto al mafioso Puigdemont protegido de ésa Bruselas…). Europa sólo será EUROPA cuando reconozca y respete su origen y raíz: la Civilización cristiana que nos une y compartimos todos los europeos y representa nuestro único cimiento común. Y Europa hará EUROPA cuando sepamos integrar en Europa a Ucrania junto al mayor país europeo que es Rusia cuya superficie representa el 40% de nuestro continente. Intentar aislar a Rusia como se lleva intentando hace 30 años va contra los intereses europeos, por eso se promueve por los que no quieren ver fuerte e independiente a nuestra amada vieja Europa.

En un descuido pierdo las gafas especiales que uso para protegerme del Sol en alta mar. Otro fallo que no debería haber sucedido y voy a pagar durante todo el día y el resto de los días hasta que consiga otro par de gafas similaires en tierra. El gran cabreo conmigo mismo amaina cuando a las dos horas vuelven a aparecer mis acompañantes de la mar. Toda la familia me saluda unos momentos hasta que desaparecen al rato, salvo un pequeñín que se queda nadando jugando conmigo en la proa de NUMANCIA como ves en el vídeo.

La llegada a Pensacola es emocionante entrando a la bahía por donde entró mi antepasado Don Tristán de Luna y Arellano, señor de Ciria y Borobia quien fundó aquí en 1559 el primer asentamiento europeo en los actuales EEUU: Pensacola, Florida.

Dos siglos más tarde en 1781 (el 18 de marzo) otro español de valor y honor entró también por éste paso: Don Bernardo de Gálvez que logró derrotar a los ingleses liberando Pensacola de la efímera ocupación británica.

Florida fue territorio del Reino de España desde 1513 (cuando llegó Juan Ponce de León, descubridor europeo de éstas tierras) hasta 1821 que lamentablemente se vendió a los nacientes EEUU por 5 millones de dólares (que jamás fueron pagados) en la que fue otra «gracia» del desgraciado de Fernando VII felón maldito enemigo de España.

Poco después en 1845 Florida se convirtió en el estado número 27 de los EEUU

La llegada al muelle ha sido preciosa entrando con la bandera de España y viendo al fondo a todos mis amigos mostrando banderas de España, EEUU y Florida, cuya bandera está inspirada en la antigua bandera de España, la Cruz de San Andrés.

Ya en tierra, el alcalde ha hecho una alocución preciosa y después ha leído una carta enviada por el alcalde de Borobia (donde nació Don Tristán) y otra del Cónsul de España en Miami (adjunto las cartas debajo)

Me siento feliz. Era muy importante pasar por aquí. (Álvaro de Marichalar)