Qué ver y hacer en Oporto esta Semana Santa

La palabra «chocolate» capta inmediatamente la atención de niños y adultos, y esta Semana Santa será el auténtico protagonista en WOW. El barrio cultural de Vila Nova de Gaia, en Oporto, ofrecerá actividades, talleres y mucho chocolate en sus distintos espacios. La Plaza Central contará con un Huevo de Pascua gigante y un mercado con diferentes marcas de chocolate.

El Museo del Chocolate (The Chocolate Story) será uno de los espacios en los que se podrá realizar, de forma excepcional, una visita guiada con cuatro momentos de degustación. El «Grand Tour del Chocolate» dará a conocer el Xocolatl, la bebida azteca hecha con cacao que enamoró a los primeros europeos que llegaron a México. El visitante podrá viajar en el tiempo degustando la receta de la primera tableta de chocolate y terminando el recorrido disfrutando de Vinte Vinte, la marca de chocolate de WOW.

De cara a las vacaciones de Semana Santa, WOW ha creado una agenda con diferentes talleres. Los más pequeños darán rienda suelta a su imaginación en Chocolatinhos de Pascua, donde podrán elaborar su propio chocolate. Los más mayores, por su parte, podrán disfrutar de talleres de degustación de chocolate y de maridaje de chocolate con vino de Oporto.

Del 11 al 16 de abril, entre las 10:00 y las 12:00, todos los niños que visiten los museos podrán participar en el juego de la “Caza del Huevo”. Para ganar, tienen que descubrir, a lo largo de la exposición, las respuestas a un enigmático cuestionario. Además, todos los que compren una entrada a uno de los museos recibirán una chocolatina con la que optarán a recibir un Billete de Oro. Los afortunados que se topen con el billete, ganarán una visita exclusiva al Museo y a la Fábrica de Chocolate acompañados por el Maestro Chocolatero.

El fin de semana de Pascua tendrá un programa reforzado

Del 14 al 16 de abril, las actividades del Festival del Chocolate se multiplicarán en las instalaciones de WOW. El centro de atención será el Lemon Plaza, un espacio que estará adornado con chocolate para dar la bienvenida al visitante. Aquí se encontrará un mercado con varias marcas de chocolate, en el que se podrán hacer compras de dulces de Pascua: tabletas, huevos de Pascua, conejos, almendras, licores, cervezas y mucho más. También se celebrarán Showcookings gratuitos dedicados al chocolate.

Entre el jueves 14 y el domingo 17, la Semana Santa también se celebrará en las mesas de los diferentes restaurantes WOW con diversos menús temáticos.

En el exterior, la impresionante Plaza Central se vestirá con nuevos colores y figuras. Además del Huevo de Pascua de 2,5 metros de altura, habrá un Conejo de Pascua que repartirá chocolatinas y una Casa de Chocolate con talleres de decoración de huevos y pintura facial, para todos los niños que visiten uno de los museos.

FESTIVAL DEL CHOCOLATE – ACTIVIDADES Y HORARIOS EN LOS MUSEOS

Chocolate Grand Tour

Ubicación: The Chocolate Story (Museo del Chocolate)

Fecha: del 9 al 17 de abril

Horario: 11h00

Precio: 20 €/persona

Taller de Degustación de Chocolate

Ubicación: The Chocolate Story (Museo del Chocolate)

Fecha: del 9 al 17 de abril

Horario: 17h30 y 18h30

Precio: 14 €/persona

Taller de maridaje de chocolate y vino de Oporto

Ubicación: The Chocolate Story (Museo del Chocolate)

Fecha: del 9 al 17 de abril

Horario: 17h30 y 18h30

Precio: 50 €/persona con una caja de armonización y chocolates de regalo

Taller de maridaje de chocolate y vino

Ubicación: The Wine School (Escuela del Vino)

Fecha: del 9 al 16 de abril

Horario: 17h30 y 18h30

Precio: 35 €/persona

Taller de «Chocolatinhos de Pascua».

Ubicación: The Chocolate Story (Museo del Chocolate)

Fecha: del 9 al 17 de abril

Horario: 12h00 y 15h30

Precio: 20 €/persona; los niños entre 4 y 12 años deben ir acompañados de un adulto, que tiene entrada gratuita

Caza del huevo

Ubicación: Todos los Museos de WOW (The Chocolate Story; The Wine Experience; Pink Palace; La Región de Oporto a través de los tiempos; The Bridge Collection; Planeta Corcho; Museo de la Moda y los Tejidos de Oporto)

Fecha: del 11 al 16 de abril

Horario: de 10h00 a 12h00

Precio: actividad incluida con la compra de una entrada a uno o varios museos

Billete de oro

Ubicación: todos los Museos de WOW (The Chocolate Story; The Wine Experience; Pink Palace; La Región de Oporto a través de los tiempos; The Bridge Collection; Planeta Corcho; Museo de la Moda y los Tejidos de Oporto)

Fecha: del 11 al 15 de abril

Horario: de 14h00 a 15h00

Precio: oferta de una chocolatina con la compra de una entrada a uno o varios museos

Cuentos infantiles

Ubicación: todos los Museos de WOW (The Chocolate Story; The Wine Experience; Pink Palace; La Región de Oporto a través de los tiempos; The Bridge Collection; Planeta Corcho; Museo de la Moda y los Tejidos de Oporto)

Fecha: 16 de abril

Horario: 11h00; 15h00; 17h00

Precio: iniciativa incluida con la compra de un billete de entrada a uno o varios museos

Talleres infantiles: pintura de huevos y pintura facial

Ubicación: Plaza Central

Fecha: 14, 15 y 16 de abril

Horario: de 11h00 a 14h00; de 15h00 a 19h00

Precio: gratis, con la compra de un billete de entrada a uno o varios museos

Sobre WOW:

World of Wine (WOW) es un nuevo Distrito Cultural en Vila Nova de Gaia. Consta de siete museos, doce restaurantes/bares, tiendas, una Escuela del Vino, un espacio de exposiciones temporales y una galería. Está situado en la orilla sur del río Duero y tiene una vista impresionante sobre la Ribeira, la ciudad de Oporto y el puente de Luís I. Es el resultado de la restauración de antiguas bodegas de vino de Oporto, a las que se ha dado una nueva vida, al servicio de la cultura y la tradición de Oporto y de la región norte de Portugal.

La misión del proyecto es revelar el factor WOW de la ciudad y nace de la ambición de aumentar la capacidad de atracción turística en una perspectiva a largo plazo, con el fin de ampliar el número medio de noches de estancia en la región norte del país. El espacio expositivo pretende ser un fuerte catalizador cultural y artístico. Para ello, cuenta con la capacidad y las condiciones para acoger colecciones de importancia mundial. Con una superficie de 400m², el espacio es un lienzo en blanco perfecto, lo que hace que la flexibilidad y la personalización sean sus mayores bazas. Tiene, por tanto, el potencial de ser el escenario de grandes exposiciones, capitalizando ofertas de alto valor cultural para la ciudad de Oporto. La Galería se inauguró el 29 de abril de 2021, con una exposición de la obra gráfica de Francis Bacon.

WOW recoge la historia, la magia y las emociones que hay detrás del vino portugués, el ritual de las copas y la industria del corcho. Pero va más allá de lo que su nombre indica y añade a la fórmula la historia de Oporto y lo mejor del norte de Portugal, revelando los secretos que hay detrás de algunas de las principales industrias de la región, como la textil y la de la moda. Entrar en WOW es un pasaporte a una realidad maravillosa, no faltará el componente gastronómico. Hay diferentes conceptos de restaurantes, bares y cafés para descubrir en WOW.