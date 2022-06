Madrid, capital de los festivales musicales

La llegada del buen tiempo convierte a Madrid en la capital de la música. Festivales y ciclos de música al aire libre para todos los gustos que cuentan con los mejores artistas nacionales e internacionales.

En 2022 la oferta es muy sugerente. La quinta edición del MadCool (Espacio Mad Cool. IFEMA. 6 al 10 de julio), uno de los festivales más prestigiosos del mundo con su heterogénea oferta (Metallica, Florence + The Machine, Imagine Dragons, The Killers, Muse y Kings of Leon, como cabezas de cartel), es la estrella de las propuestas, pero hay otras opciones muy interesantes

En el Bombastic Festival (Auditorio Miguel Ríos. Rivas -Vaciamadrid. 10 y 11 jun, con su apuesta por la mejor música urbana hispanoamericana), el Fan Fan Fest (IFema Madrid. 11 jun, con Black Eyed Peas), el Paraíso Festival (Campus UCM, 24 y 25 jun, con la mejor música electrónica) o el Festival Río Babel (Caja Mágica. 30 jun a 2 jul, un heterogéneo festival de música iberoamericana que contará con C.Tangana, Dani Martín y Residente) también disfrutarás de un gran ambiente y de música de calidad. Lo mismo que en el festival A Summer Story (Arganda del Rey, 17 y 18 jun) que reúne a algunos de los mayores artistas y DJs de la música electrónica

Y si lo tuyo son los ritmos latinos tienes dos citas citas ineludibles: Madrid Puro Reggaeton Festival (Madrid Caja Mágica. 24 y 25 junio), con Bad Gyal, Omar Montes, Juan Magán, Jhay Cortez o Gente de Zona y el Reggaeton Beach Festival (Espacio Mad Cool. IFEMA. 2 y 3 julio) con Anuel AA, Ozuna, Ñengo Flow o Farina.

Además Madrid acoge durante estas fechas dos ciclos de conciertos al aire libre: el Festival Madrid Escena (Parque Enrique Tierno Galván. 3 a 19 junio), con actuaciones de Jason Derulo, Simply Red, James Blunt, Robe Iniesta, Love of Lesbian o El Cigala) y las Noches del Botánico (Jardín Botánico Complutense. 8 jun a 31 jul), en un bello espacio natural que este año cuenta con Jessie J, Patti Smith, LP, Crowded House, Pablo Alborán, Carlinhos Brown, Tom Jones, Juanes, Herbie Hancock, Diana Krall, Nacho Vegas, Cat Power o Pat Metheny.

Ya en septiembre, cuatro citas para poner punto final al verano: Coca-Cola Music Experience (2 y 3 sep, con Måneskin, Lola Índigo, New Rules o Chanel) en Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas l MadCool Sunset (10 sep, con Rage Against The Machine, Biffy Clyro, Glass Animals y Stereophonics en Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas) Dcode Festival (17 sep.Campus UCM) y Jardín de las Delicias (Campus UCM. 23 y 24 con lo mejor de la música nacional).