Ana Tijoux y la banda Frente Cumbiero inauguran los conciertos del ciclo «Música al Raso»

Ana Tijoux y Frente Cumbiero serán los encargados de inaugurar el Escenario Ambar del Jardín de Invierno en el ciclo Música al Raso con un concierto gratuito. Este espectacular rincón del Parque Grande José Antonio Labordeta será el escenario que hasta el 2 de julio acogerá a grandes figuras nacionales e internacionales como Alizzz, Wilco, Rufus Wainwright, El mató a un policía motorizado o Cat Power.

El próximo jueves 16 de junio, la chilena Ana Tijoux, llevará la música reivindicativa y feminista al Jardín de Invierno. Tijoux, iniciada en el hip hop, desborda esa y otras fronteras gracias a la poderosa trayectoria como solista que inició en 2009 y que la ha transformado en la figura chilena de mayor relevancia internacional de su generación. Algunos medios como The Rolling Stones la eligieron como la “mejor rapera en español”, The New York Times la señaló como “la respuesta latinoamericana a Lauryn Hill”, o revistas como Newsweek la clasificaron como “la rapera latinoamericana más importante de la escena internacional”.

Desde 2007 ha grabado cinco discos con canciones como «A veces», «1977», «La bala», «Shock», «Sacar la voz», «Mi verdad» y «Somos sur», ha hecho giras y festivales por más de quince países de América y Europa a partir de 2009, colaboraciones con figuras globales como la mexicana Julieta Venegas, el uruguayo Jorge Drexler, la palestina Shadia Mansour. Ganó un Grammy Latino en 2014 y suma otras seis nominaciones a los premios Grammy y Grammy Latino. Su música es siempre con la óptica de una conciencia política expresada en el discurso y en la acción.

Tijoux nació en París, ya que sus padres se exiliaron durante el gobierno de Augusto Pinochet en Chile, y esto ha dejado una impronta en su carrera, marcada por una sensibilidad especial por temas políticos y sociales. Con frecuencia participa en campañas contra la desigualdad y la opresión en el mundo.

El estallido social de Chile en octubre de 2019 no dejó indiferente a Ana, quien supo responder a tiempo y con la coherencia que la caracteriza lanzando en menos de 24 horas su #cacerolazo, un arrebato de acción sonora que llama al movimiento, al baile como respuesta de alegre rebeldía contra la injusticia del sistema y la represión del estado. Se inicia así un estallido creativo que la lleva a ponerle nombre al disco que verá la luz en octubre de 2020: Antifa Dance, un ejercicio sonoro de rabiosa actualidad, pleno de ritmos urbanos que no olvidan sus raíces, como los árboles que se hacen con el asfalto de las ciudades. Ana vuelve al rap, a la palabra, al internacionalismo que reclama la emergencia mundial, a ser una en todas y todas en una, a la lucha antifascista que, por muy impensable que pareciera, vuelve a ser necesaria. Este nuevo disco pretende ser un honesto abrazo para cada todas las personas que sufren las injusticias de este sistema y luchan contra ellas. Estas canciones son un homenaje y una inyección de ánimo para todas ellas.

Además de Ana Tijoux, actuará la banda exponente de la cumbia colombiana, Frente Cumbiero. Con una dilatada y exitosa trayectoria, se han convertido uno de los máximos representantes en la exploración del sonido de la cumbia identidad en América Latina. Encabezada por el cantautor colombiano y productor Mario Galeano Toro (también miembro fundador de Ondatrópica y Los Pirañas), Frente Cumbiero es reconocido como punta de lanza del nuevo movimiento de la cumbia en Colombia.

Como banda en vivo, Frente Cumbiero se presenta en un formato de cuarteto, que se enfoca en entregar un potente sonido tropical a la pista de baile mediante la combinación de instrumentos de viento y percusión en vivo y sonidos electrónicos/secuencias dobladas.

Entre las apariciones en vivo más notables de Frente Cumbiero destacan en el MoMA de Nueva York, Festival Estéreo Picnic, Festival de Roskilde, Womad, Womadelaide, Sónar y Fuji Rock. Han realizado giras por América América, África, Europa, EE. UU., Rusia, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Han lanzado discos de vinilo en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y México.

Además, el catálogo de Frente Cumbiero tiene en su haber exitosas contribuciones con

músicos legendarios como Mad Professor (Reino Unido 2011), los Kronos Cuarteto (Estados Unidos 2017 y 2019), Orquesta La Delio Valdez (Argentina 2018), y Minyo Crusaders (Japón 2019), demostrando con su trabajo la expansión de las fronteras de la cumbia y la música folklórica latina.

Música al Raso

El festival Música al Raso trata de afianzarse como la apuesta zaragozana para dar el pistoletazo de salida a la temporada de festivales veraniegos. Diez son los conciertos que recoge su programación, divididos en dos escenarios (Escenario Ibercaja-plaza San Bruno y Escenario Ambar-Jardín de Invierno) de los que cuatro (Alizzz, Rufus Wainwright, Wilco y Cat Power) son de pago pero el resto, todos abiertos por un artista local, serán de entrada libre hasta completar el aforo. El festival constituye una gran oportunidad de conocer artistas de gran relevancia internacional de manera gratuita o a muy reducido coste.

Las próximas citas del festival serán todas en el Jardín de Invierno:

· Wilco – 21/06/2022 – 21:00h. Escenario Ambar-Jardín de Invierno

· El mató a un policía motorizado + Casi Reptil – 24/06/2022 – 20:30h. Escenario Ambar-Jardín de Invierno (gratuito)

· Alizzz + Calavera – 26/06/2022 – 20:30h. Escenario Ambar-Jardín de Invierno

· Rufus Wainwright + Elem – 30/06/2022 – 20:30h. Escenario Ambar-Jardín de Invierno

· Cat Power + Eva McBel – 02/07/2022 – 20:30h. Escenario Ambar-Jardín de Invierno