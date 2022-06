Madrid: Martínez-Almeida, ha presentado la edición número 38 de «Veranos de la Villa»

La ciudad de Madrid recupera la alegría de sus Veranos de la Villa, organizados por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Un festival diseñado para llevar a numerosos espacios de la ciudad, del 5 de julio al 28 de agosto, la mejor oferta cultural nacional e internacional, y en el que se darán cita artistas y creadores para compartir con el público sus obras más recientes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la edición número 38 de Veranos de la Villa, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y al director del festival, Ángel Murcia.

A la presentación, que se ha realizado en Espacio Abierto Quinta de los Molinos, han acudido numerosos artistas cuyo trabajo podrá verse durante estos dos meses de programación en alguno de los 22 espacios en los que tendrá lugar. Carmen París – quien ha interpretado al piano durante la misma los temas En mi pecho y Savia nueva –, Mario de la Rosa, Aroa Martínez, Wolfrank Zannou, Antonio Najarro, Wilbur y Gema Scabal, entre otros, han contribuido a la configuración de una programación diversa y participativa en el que el 50% de las actividades serán gratuitas. Un festival para todos los madrileños y visitantes.

Con una programación compuesta por más de 70 espectáculos nacionales e internacionales –de artistas de Uruguay, Austria, Suiza, Francia, Portugal, Alemania, India, Canadá, Japón, Cuba, Italia, Perú, Marruecos y Corea del Sur–, el festival conectará a creadores y espectadores de distintas generaciones, con un programa en el que no faltarán la música, las artes escénicas, el circo, el arte y la poesía, entre las variadas propuestas culturales para todos los públicos.

El festival vuelve a la calle

El festival toma de nuevo las calles de la ciudad con su oferta cultural y de ocio. En este propósito de acercar las actividades a un mayor número de público, la inauguración de Veranos de la Villa tendrá lugar en la renovada Plaza de España el próximo 5 de julio.

El pistoletazo de salida de la programación correrá a cargo de Lúmen · uma história de amor, un espectáculo de gran formato, gratuito y al aire libre, realizado por la compañía portuguesa S.A. Marionetas – Teatro & Bonecos, nombre de referencia europeo del teatro de marionetas contemporáneo, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Portugal.

Los protagonistas de esta producción serán las figuras articuladas de gran escala que comenzarán su recorrido en la Plaza de Isabel II y deambularán por espacios como la Plaza de Oriente para culminar en la renovada Plaza de España, espacio de reunión de madrileños y foráneos. Con cerca de 50 participantes, Lúmen llenará la noche capitalina de luz y sonido, a través de una narrativa musical y de movimiento donde todos los que asistan participarán.

El 7 de julio, la programación continuará en Plaza de España con Roulettes et Violoncelle, de la compañía Le Patin Libre. En colaboración con la Embajada de Canadá en España, llegan con un espectáculo en el que el hipnótico sonido del instrumento de cuerda se pone al servicio de los patines para crear una coreografía de danza contemporánea. E, inmediatamente después, en ese mismo espacio, arranca la temporada de verbenas estivales con una muy particular en el que la tradicional pista de baile en la que bailar “agarrado” se convertirá en una gran pista de patinaje sobre ruedas con El cuerpo del Disco como maestros de ceremonias. Esta Verbena roller está incluida en la programación de Madrid Orgullo 2022.

A partir de este primer fin de semana del Festival, se sucederán dos meses de música, artes escénicas, circo, exposiciones y poesía que culminarán en otro espacio al aire libre emblemático de la ciudad, el Estanque Grande de El Retiro. El domingo 28 de agosto, el festival dirá adiós al verano y clausurará con una actividad muy especial para todos los públicos. En este Año Benlliure, el conjunto arquitectónico dedicado a Alfonso XII que el escultor realizó en el madrileño Retiro se convertirá en el escenario donde la Orquesta y Coro Nacionales de España interpretará la obra Carmina Burana de Carl Orff (1895-1982), auténtico icono musical de la música occidental, en una puesta en escena hecha a medida del espacio.

Los sonidos de Veranos de la Villa

El Centro Cultural Conde Duque se convierte un año más en el escenario para la mejor música y en uno de las sedes principales del festival al acoger veinticuatro de sus propuestas culturales. Este 2022, la inauguración de la programación musical en el Patio Central correrá a cargo de una de las grandes damas de la canción gala, Jane Birkin. En Oh! Pardon tu dormais… – El concierto (17 de julio), el icono de la chanson française desgrana temas nuevos y, a veces, otros que creó hace cerca de 20 años, bajo la producción del músico, compositor, actor e intérprete Étienne Daho. Para abrir boca, Blanca Paloma, una de las voces más singulares del panorama musical nacional con sus canciones que dialogan y abrazan el flamenco, la electrónica y la poesía.

El 22 de julio el público madrileño tendrá una oportunidad de lujo para escuchar a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, con dirección de Jan Corber, interpretando María de Buenos Aires. En esta ocasión, para Veranos de la Villa, rinde homenaje al inigualable bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla con esta ópera-tango en la que contarán con la participación de la soprano Gema Scabal.

Quique González presenta el 23 de junio su nuevo disco, Sur en el valle. Respetado por la crítica y con uno de los públicos más fieles que se pueden tener, el artista madrileño vuelve con una nueva colección de canciones cocinadas a fuego lento en los Valles Pasiegos.

Nominada en dos ocasiones a los Premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca, María López Tristancho –conocida artísticamente por Argentina– trae el 31 de julio La vida del artista, un espectáculo con el que pone en valor el día a día de cualquier artista a través del flamenco, el mundo de la sevillana, la canción, el teatro y la música clásica.

Ya en el mes de agosto, el jazz flamenco de Martirio, la voz atlántica de Uxía, la fuerza maña de Carmen París y la originalidad poética de Ugía Pedreira se reúnen el 2 de agosto para celebrar su madurez artística en Enredadas, proyecto que crean con el fin de promover, fomentar y difundir el arte como encuentro; estrechar el conocimiento y la experiencia de estas cantantes que revisitan la copla, la jota o los alalás.

Y el 7 de agosto será el turno de los uruguayos No te va gustar, una de las bandas de rock en español más conocidas de Latinoamérica. Un concierto en el que no faltarán hits como No era cierto, No hay dolor, A las nueve o Cero a la izquierda. De teloneros, contarán con el grupo malasañero Durden, con el televisivo Diego Losada en sus filas.

Un año más, los nuevos grupos tomarán el patio Central del Conde Duque, el 18 de agosto. En esta tercera edición de Sonidos en el Patio contará con los conciertos de Interrogación Amor, Jordana, Baywaves y Salto para medir la efervescencia de la escena madrileña. El 19, Alizzz presentará Tiene que haber algo más, un ambicioso proyecto post-indie donde brillan las guitarras y las afiladas ideas de producción. Abriendo la noche estará Judeline.

Cuando el calor aprieta y el termómetro no da respiro, no hay mejor forma de pasar la noche que bailando canciones conocidas por todos. Por eso, el 20 de agosto, Veranos de la Villa organiza una gran fiesta en la que se dará cabida a varios artistas que rendirán homenaje a los grandes iconos femeninos mundiales de la música: desde Raffaela Carrá pasando por Lola Flores, Dua Lipa o Beyonce.

El 21 de agosto regresará, un año más, Algo inesperado. Durante las cuatro últimas ediciones, esta cita se ha convertido en una tradición que se quiere mantener y arraigar en el Madrid canicular. Un concierto de un artista del que solo se descubrirá su nombre cuando se suba al escenario, como ha sucedido en años anteriores con Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo y Carolina Durante.

Pero la música no se queda únicamente en el Patio Central de Conde Duque, sino que se expande a otras sedes del festival. El Palacio de la Fundación Carlos de Amberes también acogerá el 4 de agosto Músicas para un rey / VIII Centenario nacimiento Alfonso X el Sabio, a cargo de Artefactum, uno de los conjuntos más emblemáticos de la música española de los siglos XII, XIII y XIV. El grupo sevillano tuvo el honor de poner el broche musical a la celebración del Día de España en Expo Dubái, y ahora llega a Veranos de la Villa, de la mano de Acción Cultural Española.

El 21 de agosto, Verde Prato, en colaboración con Etxepare Euskal Institutua, y Maestro Prada recuperan la tradición musical vasca y murciana llevándolas a lugares insospechados y por ello sorprendentes y emocionantes. Este programa doble sucederá en el Claustro del Pozo del Instituto San Isidro. En ese mismo espacio, dos días después, el 23, el compositor, artista y desarrollador de software alemán Robert Henke llega al Claustro del Pozo a presentar su espectáculo Dust, electrónica ambiental basada en la síntesis granular desarrollada a oscuras y con múltiples altavoces alrededor del público.

Artes escénicas: del Siglo de Oro a las nuevas tendencias

Los días 21 y 22 de julio, el narrador Yoshi Hioki y la intérprete de arpa japonesa (koto) Chisa Majima traen al Teatro Español Cuentos y leyendas de Japón, una fusión de cuentos y música ancestral para adultos que se realizará especialmente para Veranos de Villa, en colaboración con la Embajada del Japón en España y Japan Foundation. El turno de los mas pequeños será los días 23 y 24 de julio, cuando ambos artistas narrarán cuentos tradicionales japoneses para todos los públicos en Mukashi, mukashi.

¿Actores detrás de una caja-teatrillo ‘interpretando’ obras de William Shakespeare condensadas en ocho minutos? Esto es Micro-Shakespeare, curiosa aproximación al dramaturgo inglés de la mano de Laitrum Teatre donde los actores reciben instrucciones a través de unos auriculares y mueven los objetos de la caja siguiendo instrucciones sin saber el motivo. Tendrá lugar los días 23 y 24 de julio en Espacio Abierto Quinta de los Molinos.

Los madrileños Metatarso Producciones aterrizan en Conde Duque los días 3 y 4 de agosto con La realidad, de Darío Facal y Pedro Cantalejo. Este espectáculo es un gabinete de maravillas moderno que habla sobre redes sociales, jóvenes, historias abismadas, ramificaciones, rizomas, perspectivas… un suceso escénico polifónico en el que conviven lo fáctico con lo ficticio, lo sucedido con lo imaginado; pasado, presente y futuro.

El Centro Cultural Conde Duque también acogerá, los días 11 y 12 de agosto, The Infernal Comedy · Confesiones de un asesino en serie. El conocido actor estadounidense John Malkovich llega a Veranos de la Villa para este drama para un actor, dos sopranos y orquesta basada en la historia real del homicida Jack Unterweger (1950-1994), que dirige e interpreta. Malkovich da vida a este asesino en serie que de una forma sorprendente y poética decidió dejar su confesión por escrito. La particularidad de esta obra reside en su puesta en escena, consistente en una orquesta de cuerdas que interpretan música del Barroco y dos sopranos solistas, todos ellos inmersos en la tarea de tocar y cantar piezas de grandes compositores de la historia como Mozart, Gluck, Haydn, Vivaldi, Boccherini, Weber y Beethoven.

El 16 y 17 de agosto, el Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro será el escenario donde se celebrará al Premio Nobel José Saramago. En el centenario de su nacimiento, arranca la programación en este espacio con Saramago en compañía, un recital poético a cargo de José Luis Gómez, actor, director de escena y miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua, en honor y memoria del inolvidable escritor portugués.

En el mismo espacio, el 18 de julio, el multiinstrumentista Wolfrank Zannou, la primera bailarina del Ballet Nacional de España Inmaculada Salmón y el actor y escritor Mario de la Rosa presentan Trivium, un espectáculo creado ad hoc para Veranos de la Villa. Atmósfera, plasticidad e introspección se juntan en este espectáculo en directo, para sumergir al espectador en un viaje donde sentirá el abrazo de la música, la caricia de la danza y rozará las heridas de la poesía.

La programación en el Claustro del Pozo se clausurará los días 25, 26 y 27 de agosto con Lope y sus Doroteas o Cuando Lope quiere, quiere, con texto de Ainhoa Amestoy y dirección de Ignacio Amestoy. Lope y sus Doroteas habla de la vida, la muerte, el amor, el celestineo, el relevo generacional, la labor creativa y el panorama cultural del siglo XVII.

La Sub25. El festival de talento joven de Madrid

La Sub25 es el festival joven de Madrid donde artistas consagrados y emergentes hasta 25 años se dan cita. Tras el éxito de la primera edición, este 2022 está orientado a la cultura urbana y tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de julio en el entorno de Madrid Río (Explanada Negra, Nave de Terneras y el Skate Park). Tres jornadas en las que, entre otras actividades habrá conciertos, masterclasses, actividades formativas, exposiciones, acciones participativas y la final nacional de BDM, competición de free style. Anier, Dora, Sara Socas, DJ LadyFunk, Jexer, MDA, Afrojuice, Erika Dosantos, Compañía Carampa, [los números imaginarios], 6ullet, Fectro, Las Dianas, Ly Raine, DosXCuatro son algunos de los creadores que mostraran su talento en La Sub25.

Zarzuela: fiel a su cita con los Veranos

Tradicionalmente Veranos de la Villa ha sido un impulsor fundamental de la difusión y recuperación de la zarzuela. En sus 38 años de trayectoria, han desfilado las grandes composiciones y autores de nuestro patrimonio lírico –desde Amadeo Vives, Pablo Sorozábal y Federico Chueca a Ruperto Chapí o Manuel Fernández Caballero–. Por ello, en 2022 el emblemático festival no podía faltar a su cita con este género lírico tan madrileño.

La Compañía Teatral Clásicos de la Lírica, creada en Madrid y de larga tradición, presentará una nueva versión de La Revoltosa (Patio Central del Centro Cultural Conde Duque, 4, 5 y 6 de agosto), coincidiendo con el 125 aniversario de su estreno en la capital. La música del maestro Ruperto Chapí y el libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw volverán a sonar recuperando la que es una de las obras cumbre del género chico, en la que lo culto y lo popular se dan la mano como nunca.

Días después, 19 y 20 de agosto, en el Claustro del Pozo del Instituto San Isidro, será el turno del tenor y director Enrique Viana con su espectáculo ¡Sereno!… Ábreme la zarzuela. Junto al pianista Miguel Huertas, repasarán los clásicos del género con fragmentos de Torroba, Sorozábal, Alonso, Serrano, Moraleda y Bretón, entre otros, en un homenaje al sereno, ese personaje recurrente en los sainetes de nuestro teatro lírico.

Danza en el festival

En esta edición de Veranos de la Villa, continúa la fuerte apuesta por la danza. En esta ocasión, la programación del Patio Central de Conde Duque se inaugurará con la compañía del que fuera director del Ballet Nacional de España (14, 15 y 16 de julio). Querencia, el nuevo espectáculo de Antonio Najarro, con 16 bailarines en escena, recoge la esencia de la danza española con zapateados, castañuelas, la capa, la bata de cola, los mantones de Manila y el sombrero cordobés. La música original será interpretada por la Orquesta de Extremadura, bajo la batuta de su director titular y artístico Andrés Salado, con el apoyo de la Junta de Extremadura como patrocinador de Veranos de la Villa.

Por otro lado, Lizt Alfonso Dance Cuba, la compañía de danza más importante de Cuba, llega a Madrid (Centro Cultural Conde Duque, 20 y 21 de julio) para mover a la ciudad al ritmo del chachachá, mambo, rumba, conga y bolero. ¡Cuba vibra!, uno de sus montajes más celebrados, presenta a más de 30 artistas en escena, quienes al compás de música y baile nos transportarán a los rincones más bellos del país caribeño.

La presencia internacional continuará con la visita del Groupe Acrobatique de Tanger y Maroussia Diaz Verbèke (Conde Duque, 26 y 27 de julio). FIQ (¡Despierta!) es la apuesta más reciente de este colectivo nacido en 2003, especialista en llevar las acrobacias, una de las grandes muestras de la cultura popular marroquí, al lenguaje contemporáneo. Presentan ahora un espectáculo lleno de energía, luz y dinamismo en que las acrobacias de una quincena de jóvenes conviven con los scratches de DJ Key. Todo ello dentro del mundo visual de Hassan Hajjaj, conocido artista y fotógrafo a quien se conoce como el Andy Warhol marroquí.

Los portugueses Jonas&Lander, que exploran la fusión entre diferentes artes escénicas, presentan los días 27 y 28 de julio su última creación Bate Fado, un espectáculo híbrido entre la danza y el concierto diseñado para nueve intérpretes, que pretende ser el primer paso para rescatar el baile que el fado ha perdido. En colaboración con el Instituto Camões y la Embajada de Portugal en España.

La representación de la joven creación madrileña correrá a cargo de la compañía del bailarín y coreógrafo Sergio Bernal y Ser, la unión de flamenco, ballet clásico y danza contemporánea que se verá en Conde Duque el 29 y 30 de julio.

En Bollywood. The Show, un elenco de bailarines de primer nivel, liderados por el prestigioso coreógrafo, actor y bailarín, Sunny Singh, transportarán al espectador a la India más mística en un viaje de 80 minutos para celebrar, en colaboración con la Embajada de India en España, el 75º aniversario de su independencia. Un espectáculo sin diálogos, dirigido a todos los públicos, con más de 300 piezas de vestuario, hipnóticas danzas, acrobacias y trepidantes ritmos que harán que el espectador se sumerja en el mágico mundo de la cultura de la India los días 13 y 14 de agosto en Conde Duque.

Mulïer, un espectáculo de danza sobre zancos de la compañía Maduixa, que participó en Expo Dubái en el marco de la programación cultural del Pabellón de España, estará también los días 25 y 26 de agosto en el Conde Duque. Un homenaje a todas las mujeres que reclaman su derecho de bailar y recorrer libremente las calles y plazas de nuestra sociedad. En colaboración con Acción Cultural Española.

Circo: la tradición continúa

Siguiendo la enorme tradición circense de Madrid desde el siglo XIX, el festival programa en esta edición diversas actividades circenses para todos los públicos, tanto en calle como en diversos espacios de la ciudad.

Tiritirantes, presente en la programación del Pabellón de España en Expo Dubái 2020, toma la calle durante los días 9 y 10 de julio (Plaza del Centro Cultural Pozo del tío Raimundo y Avenida de Arcentales, junto al Auditorio Parque El Paraíso) para hacer las delicias de los más pequeños y adultos con Ulterior el Viaje, donde tres simpáticos dinosaurios nos sorprenderán junto a su excéntrico domador. En colaboración con Acción Cultural Española.

Los días 12 y 13 de julio (Teatro Circo Price), Los Galindos, compañía ganadora del Premio Nacional de Cultura 2016, estrena en Madrid, en colaboración con el Teatro Circo Price, MDR – Muerto de risa, espectáculo de circo para adultos en el que el payaso como personaje de la escena y habitante del circo reflexiona sobre la arbitrariedad de nuestra existencia.

Por su parte, los madrileños Conejo Salvaje presentan su primera creación los días 22 y 23 de julio (Naves del Español en Matadero), La casa de los dedos. Este es el nombre de la barraca de feria en la que tiene lugar este montaje que combina lo musical, lo circense y las rutinas de clown en un viaje hacia el mundo sorprendente y extraordinario de lo oculto.

Marionetas gigantes manipuladas desde el interior y juguetes de gran tamaño, la danza de Kukai Dantza, el circo aéreo en tela y el trapecio doble de la compañía Berdinki y los malabares y báscula acrobática de Xabier Larrea y Gorka Pereira. Todo ello compone Xarma, el espectáculo multidisciplinar que Oreka TX, junto con Txalapart ART, estrena en Madrid, en colaboración con Etxepare Euskal Institutua, dentro de la programación de Veranos de la Villa. Único montaje de gran formato para todos los públicos en el Patio Central de Conde Duque (24 de julio), que busca recuperar «a los niños y las niñas que llevamos dentro», esa sensación de magia que se pierde con los años.

Fuego Salvaje, más que el título de un montaje, es una actitud. Desde una sensibilidad tan arriesgada como cualquier deporte extremo, Wilbur –actor madrileño conocido por sus vídeos virales en redes–presenta, a corazón abierto, una historia real y arrebatadora en Conde Duque los días 10 y 11 de agosto. Una invitación a mirarnos en el espejo de lo patético y a aceptar que no somos ni tan guapos, ni tan flacos, ni tan gordos, ni tan inteligentes, ni tan normales…

Magia en la Fundación Juan March

El fondo de Ilusionismo de la Biblioteca de la Fundación Juan March se originó a partir de la donación de la biblioteca personal de José Puchol Montís en 1988. Ingeniero y fundador de la Escuela Mágica de Madrid, las únicas condiciones que puso para la donación es que se actualizara regularmente y que los magos tuvieran un lugar para extender sus tapetes y practicar los juegos.

Siguiendo sus deseos, y en coproducción con la Fundación Juan March, del 7 al 10 de julio Veranos de la Villa convierte la Fundación en un escaparate para el ilusionismo, en el que disfrutar de actividades para todos los públicos y palpar el latir actual del género y sus especialidades más relevantes: magia de cerca, magia de escena, cartomagia, grandes ilusiones…

El ciclo Magia a ojos vistas se inaugura el 7 de julio con la exposición De magia ritual a arte escénico. La Biblioteca de Ilusionismo, un acercamiento a la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan March, cuyos 2.200 volúmenes y 50 revistas especializadas la convierten en la más completa de España y una de las más interesantes del mundo. Ese mismo día, en el Auditorio de la Fundación, Juan Tamariz ofrecerá Por arte de magia, una conferencia espectáculo sobre la magia como arte. La primera jornada del ciclo terminará con Cine al aire libre: Magia y maleficio de lo imaginario (I) en el Patio de Esculturas y la proyección de Fausto de F.W. Murnau.

El 8 de julio la Fundación Juan March desclasifica un expediente insólito y desconocido hasta la fecha: la desaparición durante tres minutos de su Biblioteca de Ilusionismo. El videoensayo 07:07:22 revela cuanto se ha podido entender acerca de este suceso sobrenatural y fabula sobre él, entre trucos, música en vivo y las explicaciones del experto Ramón Mayrata. También habrá una nueva sesión de Cine al aire libre: Magia y maleficio de lo imaginario con un clásico como Vampyr de Carl Dreyer.

El 9 de julio, tres de las más destacadas figuras del ilusionismo de nuestro país -Miguel Muñoz, Jaime Figueroa y Kiko Pastur– presentan Ilusión total, función creada en exclusiva para este festival, en la que se suceden números de ilusionismo ganadores en competiciones internacionales. También ese día el ilusionista, creador de sombras y linternista Sergi Buka nos invita a un viaje alrededor de la linterna mágica para redescubrir una parte importante de la historia del ilusionismo, la fotografía y el cine en El cazador de imágenes.

El 10 de julio será el turno de Lola Mento, maga, actriz y show woman con Lolamentando, un espectáculo de magia, humor e improvisación concebido para los más pequeños y toda su familia. El ciclo Magia a ojos vistas terminará ese mismo día con Magia (muy) de cerca, a cargo de Inés la Maga y Paco González. Dos de los ilusionistas más destacados del mundo presentan, en sesiones alternas, una selección de juegos de magia para grupos de público reducido, y muy cercano.

Un verano con mucho arte que rinde homenaje a Ouka Leele

El Ayuntamiento de Madrid encargó a Ouka Leele el cartel de los Veranos de la Villa de 1996. Una terraza, una niña (su hija, María), una pareja que se echa la siesta, mucha fruta y de fondo, el skyline de la ciudad… Este retrato tan cálido se convirtió para muchos en una de las imágenes más icónicas de la prolífica carrera de la fotógrafa y pintora madrileña. Veintiséis años después, se le rinde un sentido homenaje tras su reciente fallecimiento recuperando ese cartel original como imagen del Festival.

Al mismo tiempo, el ilustrador Borja Bonafuente (Madrid, 1978) ha creado una versión actual de ese mítico cartel, ahora pintado en un cuadro al óleo hiperrealista, donde vuelve a estar presente la hija de Bárbara Allende, María Rosenfeldt, retratada igual que en una fotografía que le tomó su madre, con el mismo adorno de uvas y hojas de parra, y los icónicos colores utilizados por la creadora. El cielo de Madrid, con sus tejados y edificios emblemáticos, es la continuación del horizonte volteado de Ouka Leele desde la azotea del céntrico mercado municipal de Barceló con fotografía de Álvaro López del Cerro. Así como el tocado de limones es un guiño a la serie Peluquería, 1978-1979 de la artista.

Así mismo, un año más, varias actividades de Veranos de la Villa posan su mirada en el arte más contemporáneo. En la primera de ellas, el artista suizo Martin Zimmermann estrena en Madrid Eins Zwei Drei, una versión contemporánea del trío de clowns, situándolos en la inauguración de un museo ultramoderno que sirve de marco y contexto a sus incesantes diabluras. Circo, danza y arte de vanguardia que se podrán disfrutar 15 y 16 de julio en las Naves del Español en Matadero, en colaboración con la Embajada de Suiza en España.

La exposición Robotizzati. Experimentos de Moda Italiana (del 8 de julio al 28 de agosto), en colaboración con el Instituto Italiano di Cultura di Madrid, se instala en el Espacio Cultural Serrería Belga para rastrear la influencia de la cultura japonesa de los robots en la moda, celebrando el profundo vínculo entre la ciencia, la tecnología y la creatividad. Una muestra compuesta por prendas icónicas de grandes maestros de la moda, de ropa que «cobra vida» y maniquíes tecnológicos.

También el Palacio de la Fundación Carlos de Amberes se convierte del 20 de julio al 7 de agosto en el escenario idóneo para mostrar el trabajo conjunto entre el talento de artistas peruanos y el invalorable apoyo de las galerías españolas en pro del éxito y visibilidad internacional de estos magníficos creadores en la exposición 12 + 10: Arte contemporáneo del Perú, en colaboración con la Embajada del país andino.

A medio camino entre la instalación artística y lo escénico, llega Maña (Conde Duque, 16 y 17 de agosto) del Premio Nacional de Circo 2021, Manolo Alcántara. En este espectáculo, el creador coreografía una acción cotidiana para convertirla en el propio espectáculo, donde la artesanía juega un papel imprescindible y aunando poesía, equilibrio y herencia.

Por último, la Plaza A de Matadero Madrid acogerá Muljil (17, 18 y 19 de agosto), del colectivo coreano Elephants Laugh. Una performance en la que contarán con comunidades locales para formar parte de ella, explorando temas sociales con el objetivo de estimular al público a que reflexionen sobre cómo se perciben a sí mismos y los límites de nuestra sociedad. Con la colaboración de la Embajada de la República de Corea.

Cine de verano

El cine también está presente en el festival con el Parque de la Bombilla como sede. El ciclo comisariado por La Juan Gallery, Cine caliente, regresa tras el éxito de la pasada edición con una nueva selección de películas y reconocidas películas –Marisol Rumbo a Río, Kika, Dirty Dancing, Saw, Zoolander y Una rubia muy legal– que se verán interrumpidas de manera continuada para ser analizadas, comentadas y animadas musicalmente por las duplas Rosa Belmonte / Meneo, Brays Efe / Gela, Lalachus / Lúa Gándara, Ger / Laura Put, Eduardo Navarrete / Cascales y Pupi Poisson / Rev Silver, 12, 19 y 26 de julio y 2, 9 y 16 de agosto.

La sede de la Academia de Cine acogerá el 23 de agosto la lectura de los ganadores de la cuarta edición del Programa de Residencias que la Academia de Cine realiza con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y Madrid Film Office. Después, se proyectarán algunos de los cortometrajes de residentes anteriores, para conocer un poco mejor la historias que han desarrollado dentro del Programa y que se verán en pantalla en los próximos meses.

Más propuestas

Desde Veranos de la Villa, se invita a los componentes de la compañía canadiense Le Patin Libre, expertos en danza contemporánea sobre patines, a que muestren sus habilidades en sitios emblemáticos de la ciudad y compartan sus conocimientos con el público madrileño sobre este deporte y forma de ocio saludable. Los talleres Patinar el verano tendrán lugar los días 5 y 6 de julio, en colaboración con la Embajada de Canadá en España, en el Paseo de Fernán Núñez del Parque de El Retiro y en la Explanada Negra Multiusos de Madrid Río.

En el marco de Veranos de la Villa, y en colaboración con Casa Asia y la Fundación de Ferrocarriles Españoles, ponentes e investigadores hablarán sobre los jardines orientales de la Ruta de la Seda, 8, 9 y 10 de julio, en el Palacio de Fernán Núñez. Estas conferencias acompañan a los dos proyectos que Casa Asia presenta en el Real Jardín Botánico de Madrid. Por un lado, la instalación Un jardín zen negro, construido con las cenizas del volcán de Cumbre Vieja de la Isla de La Palma, y, por el otro, el proyecto expositivo La risa de las flores que reúne obras de 14 artistas asiáticos y españoles que han investigado la cultura de las flores en Asia.

En esta edición, el festival recupera las piscinas municipales como escenario de su programación. ¡Splash! Así suena el verano, es la propuesta estival que recogerá los sonidos generados en las piscinas para conseguir crear la o las canciones del verano, unas piezas alegres y frescas, fruto de la participación ciudadana. Su caravana-estudio de grabación parará en cinco piscinas de la ciudad los días 31 de julio y 3, 7, 10 y 14 de agosto.

Accesibilidad

Veranos de la Villa mantiene en esta edición su compromiso con la accesibilidad y la inclusión acercando la cultura a todas las personas. Para ello, la práctica totalidad de propuestas programadas son accesibles para personas en silla de ruedas y cuentan con medidas de accesibilidad de contenidos como audiodescripción y paseos escénicos previos, intérpretes de lengua de signos, mochilas vibratorias, equipos de bucle magnético y sonido amplificado.

Asimismo, para que las personas con discapacidad puedan participar de las actividades con las máximas garantías de calidad, se han reservado localidades específicas que aseguran el mejor acceso y ubicación según sus necesidades de apoyo. Con el fin de proporcionar toda la información, en la pestaña de accesibilidad de la web oficial se puede consultar el detalle de todas las medidas de accesibilidad de cada uno de los espectáculos, los canales habilitados para solicitar localidades reservadas para las personas con discapacidad, así como información sobre descuentos y horarios de entrega de los equipos de accesibilidad.

Información sobre entradas

Las entradas están disponibles a través de la web www.veranosdelavilla.com y en el Centro de Turismo de Plaza Mayor. Además, en las taquillas de los respectivos espacios se podrán adquirir las entradas de las actividades programadas en ellos. El acceso a las actividades gratuitas se realizará por orden de llegada hasta completar aforo, excepto Algo inesperado, cuya descarga de entradas gratuitas comenzará el 8 de agosto en la web del Festival.