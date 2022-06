¿Cuándo necesitas contratar un seguro de viaje?

Contratar un seguro de viaje es una garantía de ahorro ante muchos accidentes. Dentro de estos seguros, los hay de varios tipos, incluyendo los que te cubren por hospitalización, asistencia médica, repatriación, pérdida de equipaje o reembolso por anulación, entre otras cosas. Gracias a esta cobertura, podrás ahorrarte mucho dinero si te ocurre algo malo.

Los mejores seguros de viajes están en compañías como Iati, Mondo, Intermundial y Chapka. Cada uno tiene sus ventajas, aunque todos comparten el hecho de tener buenas coberturas y personalización. Si quieres saber más sobre los mejores seguros, te daremos otros consejos para contratar el mejor seguro de viaje en la web losviajesdedomi.com.

Aunque sea un trámite siempre aconsejable, hay países donde directamente te obligan a contratarlo. Hoy conoceremos todos esos países, así como algunos consejos para elegir el mejor seguro.

Países con seguro de viaje obligatorio

Son varios los países que te obligan a contratar un seguro de viaje. Esto incluiría a países como Arabia Saudí, Argentina, Costa Rica, Surinam, Líbano, Chile, Sri Lanka o Israel para cubrir el tratamiento del COVID-19. En lugares como Cuba, Paraguay o Turkmenistán esto va algo más allá, ya que también necesitas cobertura médica.

Uno de los más exigentes en este asunto es Rusia, que pide seguro con cobertura médica y también seguro para repatriación, ocurriendo algo parecido en Granada o Argelia. A Bielorrusia podrás viajar hasta 5 días sin visado, siempre que tengas un seguro de viaje que cubra un mínimo de 10.000 euros. Si viajas a Omán es similar, aunque en este caso es por menos de 14 días y necesitas el comprobante de alojamiento en hotel.

Quizá el país más exigente sea Irán, requiriendo de un complejo visado que se debe pedir con antelación. Asimismo, exigen seguro de viaje con la misma validez que la estancia en el país.

Espacio Schengen

El espacio Schengen es un espacio conformado con 26 países europeos, funcionando en términos migratorios como un solo país. No todos los miembros de la UE están en este espacio como Irlanda.

Si vienes desde fuera de España, es obligatorio obtener un seguro de viaje para la visa Schengen, siendo uno de los más exigentes. Según el reglamento 810/2009, necesitas un seguro que cubra como mínimo 30.000 euros de gastos como repatriación por motivos médicos, defunción, asistencia médica u hospitalaria de urgencia durante todo el periodo de estancia en ese país. Eso sí, esto son las coberturas mínimas, ya que hay seguros que tienen coberturas mayores.

En el caso de que seas español o de un país de este territorio, te atenderán con la Tarjeta Sanitaria Europea y este seguro no será obligatorio. Eso sí, te aconsejamos tener un seguro básico para otros imprevistos que pudieran surgir por si acaso.

¿Debería contratar un seguro de viaje en países donde no sea obligatorio?

Ahora que ya sabes los países donde no te dejan entrar sin seguro, también sabes los que no te obligan. ¿Significa eso que debería entrar sin el seguro? La respuesta es un rotundo no.

En países como Estados Unidos, donde no es obligatorio el seguro, podrías enfrentarte a costes enormes por repatriación o por enfermedades graves, superando los 300.000 euros. Por este motivo, deberías contratar un buen seguro vayas donde vayas, con coberturas médicas amplias y muchas coberturas. De este modo, podrás viajar tranquilo y sin riesgos.

Los mejores seguros pueden llegar a cubrir millones de euros en gastos médicos, cubren la repatriación, el COVID-19 e incluso tienen responsabilidad civil. Es más, algunos incluso te dan un reembolso por vacaciones no disfrutadas en caso de que haya ocurrido algo.

Consejos para contratar el mejor seguro de viaje

Si quieres obtener el mejor seguro de viaje, lo mejor es que compares todas las coberturas y elijas la que más se adapte a tus necesidades. Nuestro consejo es que busques el que tenga mayor cobertura médica por si ocurriera algo, especialmente en países con una sanidad cara. El seguro debe incluir coberturas COVID-19, además de incluir descuentos en la prueba PCR si la piden.

Una de las mayores eventualidades que pueden ocurrir con los viajes son los robos de equipaje y su pérdida. En este caso, un buen seguro podría reembolsarte el valor de los objetos perdidos. La repatriación es muy importante también, así como un seguro de responsabilidad civil.

Es importante que el seguro tenga atención al cliente en español o en un idioma que domines a la perfección y que te atiendan gratuitamente las 24 horas del día. De este modo, podrás hablar en un idioma que entiendas, a la hora que necesites y sin costes enormes por llamada internacional.

Hay otras coberturas que son opcionales y que deberás elegir dependiendo de la naturaleza del viaje. Si vas a hacer deporte, podría interesarte contratar un seguro de viajes que cubra deportes de aventura o gastos odontológicos. En otros casos, estaría bien contratar un seguro de asistencia legal.

Finalmente, un seguro de regreso anticipado podría ser una gran idea, especialmente si tienes familiares enfermos y/o de edad avanzada. Gracias a estos seguros, podrás interrumpir tus vacaciones de darse el caso y regresar antes de tiempo sin coste adicional.