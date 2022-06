Tailandia: Requisitos de entrada al país a partir del 1 de julio de 2022

El «País de las sonrisas» relaja los requisitos de entrada a la par que elimina el «Thailand Pass». También suprime el requisito de seguro médico de 10.000 dólares, por lo que se da la bienvenida a todos los viajeros que acrediten un certificado de vacunación o un resultado negativo de la prueba RT-PCR o ATK profesional antes de la llegada.

Las siguientes normas entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2022, con requisitos específicos para los viajeros vacunados y los no vacunados o no totalmente vacunados de todos los países/territorios con llegadas programadas a partir de esta fecha.

Requisitos previos a la llegada

Los viajeros vacunados deben tener los siguientes documentos para entrar en Tailandia:

Un pasaporte válido, o un pase fronterizo para las llegadas a través de los puestos de control fronterizos.

Un certificado de vacunación COVID-19

Todas las personas de 18 años o más deben estar completamente vacunadas contra la COVID-19 con una vacuna aprobada al menos 14 días antes de viajar a Tailandia.

Los viajeros de 5 a 17 años que viajen a Tailandia sin compañía deben vacunarse con al menos una dosis de una vacuna aprobada al menos 14 días antes de viajar a Tailandia. Los que viajen con sus padres están exentos de este requisito.

Los viajeros no vacunados o no totalmente vacunados deben tener los siguientes documentos para entrar en Tailandia:

Un pasaporte válido, o un pase fronterizo para las llegadas a través de los puestos de control fronterizos.

Requisitos a la llegada

Al llegar a Tailandia, todos los viajeros deben someterse a un control de entrada que incluya la comprobación de la temperatura corporal, y presentar los documentos requeridos al funcionario de Inmigración/Control Sanitario para realizar los controles.

A continuación, se permitirá la entrada a los viajeros vacunados y podrán dirigirse libremente a cualquier lugar del reino.

*En el caso de las llegadas por tierra utilizando un pase fronterizo, se les permitirá una estancia de no más de 3 días únicamente dentro de las zonas especificadas.

Asimismo, a los viajeros no vacunados o no totalmente vacunados que tengan un resultado negativo en una prueba RT-PCR o ATK profesional en las 72 horas anteriores al viaje se les permitirá la entrada y serán libres de ir a cualquier lugar del reino.

Los viajeros no vacunados o no totalmente vacunados que no tengan un resultado negativo en la prueba en las 72 horas anteriores al viaje deberán seguir las instrucciones y directrices de salud pública que considere oportunas el funcionario de Control Sanitario en el punto de llegada. Todos los gastos incurridos serán responsabilidad de los viajeros.

Durante la estancia

Durante su estancia en Tailandia, se aconseja a los viajeros, tanto a los vacunados como a los no vacunados o no totalmente vacunados, que sigan estrictamente las normas de salud y seguridad. Los viajeros que experimenten síntomas similares a los del COVID deben hacerse la prueba. Si los resultados son positivos, deben recibir el tratamiento médico adecuado.