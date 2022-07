Todo lo que debes saber si vas a viajar a México

El verano ha llegado y ya es hora de preparar la maleta…¡Y a viajar se ha dicho! Si estás planeando viajar a la otrora tierra de los Mayas y los aztecas, aquí te damos algunos consejos para que tu viaje sea una experiencia inolvidable.

México es un país que, gracias a su infinidad de lugares interesantes que ver, la facilidad de viajar por un país usando tu mismo idioma y los precios asequibles para el turista, siempre ha atraído a millones de viajeros. Sus preciosas playas, su gastronomía deliciosa, lugares increíbles como sus cenotes o, obviamente, su bestial legado histórico lo convierten en una joya para todo amante de los viajes.

Requisitos obligatorios para entrar al país

El primer consejo para viajar a México que te vamos a dar es que tengas muy en cuenta cuáles son los requisitos y documentos obligatorios para entrar al país. Como ciudadano con pasaporte español no te será necesario hacerte con un visado para tu viaje al país. Te bastará con tener un billete de salida de México y tu pasaporte en vigor para que te concedan un permiso de estancia de hasta 180 días en el país para turismo. Eso sí, deberás rellenar el Formulario Migratorio Múltiple (FMM) y conservar ese documento hasta el momento de tu salida.

Tras la irrupción mundial de la pandemia del covid-19, cada país ha impuesto diferentes restricciones de entrada relacionadas con el virus. Algunos piden la pauta de vacunación completa, otros pruebas PCR y algunos dejan entrar sin necesidad de protocolos de este tipo. En función al avance de la pandemia, estos requerimientos van cambiando.

Seguridad en México

Si el primer consejo para viajar a México hacía referencia a los preparativos básicos que tienen que ver con lo que necesitarás para acceder al país, el segundo está pensado para responder a una de las dudas más frecuentes que nos plantean los viajeros que ponen rumbo a este destino y que respondemos en detalle en esta otra guía: ¿Es seguro viajar a México?.

México es un país seguro para el viajero en sus principales zonas turísticas y es totalmente posible disfrutar de él siguiendo unos consejos básicos para viajar por México que son aplicables a cualquier otro país. No hagas ostentación de tus pertenencias, evita lugares solitarios sobre todo al caer el sol, no aceptes nada sospechoso de parte de un desconocido o, por ejemplo, comprueba las reseñas de alojamientos y excursiones antes de apostar por ellos.

El pueblo mexicano es, en general, muy amable y dispuesto a ayudar al viajero. Así que siguiendo estos consejos para viajar a México y los que encontrarás en la guía sobre seguridad que te hemos preparado, no deberías tener problemas.

Salud en México

Como ya sabrás, no existe un convenio entre España y México en lo que a salud se refiere. Eso significa que, en caso de necesitar cualquier tipo de asistencia sanitaria deberás vértelas con centros médicos de dudosa calidad o centros privados en los que los precios suelen ser desorbitados. Un simple resbalón mientras paseas por las ruinas mayas de Chichén Itzá que se convierta en un esguince de tobillo, una indigestión al probar su picante gastronomía, la picadura de algún mosquito tropical o cualquier otro incidente que en casa tendría una fácil solución, aquí se podría traducir en una factura de miles de euros en caso de necesitar visitar un hospital. Por ello, uno de los principales consejos para viajar a México que hasta el propio Ministerio de Asuntos Exteriores da en su página sobre el país es que cuentes con el mejor seguro de viaje a México.

La mejor póliza para este destino es el IATI Mochilero que, además de contar con una enorme cobertura para asistencia médica (con cobertura covid-19 incluida) y otras enfocadas al país, te cubrirá también más allá de tu salud y estará a tu lado para ayudarte en casos como robo, problemas con tu equipaje o, entre muchos más casos, problemas con tu transporte.

Contar con tu seguro de viaje a México es imprescindible para visitar el país sabiendo que ante cualquier incidente serás cuidado por los mejores profesionales en los mejores centros sin tener que pagar nada. No esperes más, elige viajar tranquilo y hazte ahora con tu seguro de viaje a México:

Dinero en México

El seguro de viaje, además de cuidarte, te ayudara a ahorrar mucho dinero al no tener que pagar de tu bolsillo gastos médicos o de otros problemas que puedes tener. Pues el siguiente consejo para viajar a México va también en esa dirección, ahorrarte mucho dinero.

Las tarjetas bancarias que solemos utilizar en nuestro país tienden a cobrarnos grandes comisiones o a ofrecer tipos de cambio realmente desfavorables que nos hacen perder mucho dinero. Desde hace varios años, por suerte, existen nuevas tarjetas que están diseñadas para que al sacar dinero en otro país no tengamos que salir perdiendo. Son muy fáciles de conseguir y si te haces con un par de ellas podrás tener siempre dinero a mano sin comisiones y pagar con tarjeta sin miedo a tipos de cambio desproporcionados. Te lo contamos todo aquí: Mejores tarjetas para viajar.

Otra opción también muy cómoda para muchos viajeros es salir de casa con la divisa del país ya en el bolsillo y de esta manera, al llegar, no tener que preocuparse por buscar bancos o casas de cambio de dudosa fiabilidad. Años atrás lo más común era tener que acudir a un banco y esperar días hasta que este consiguiera la divisa seleccionada. Ahora, gracias a casas de cambio online fiables como esta, puedes solicitar los pesos mexicanos que necesites y recibirlos cómodamente en tu casa en un tiempo récord. ¿No te parece cómodo?

Mejor época para tu viaje

Otro factor importantísimo a la hora de organizar tu viaje a México y que no debe faltar en esta lista de consejos es la elección del momento en el que poner rumbo al país. Si tu aventura tiene que ser en unas fechas concretas sí o sí por motivos de agenda, no te preocupes. México es un país increíble durante todo el año y siempre hay zonas que visitar y lugares que conocer.

Si, en cambio, en tu caso tienes claro que quieres visitar el país y cuentas con margen a la hora de elegir fechas, estos consejos para viajar por México enfocados a las diferentes épocas te vendrán como anillo al dedo.

Meses de mediados de junio a principio de septiembre: Los que suelen coincidir con el periodo vacacional de España no son precisamente los meses de temporada alta, sino los de temporada media en México. Encontrarás una gran afluencia de turistas, mucha calor que hará ideal bañarte en sus diferentes playas y cenotes y precios algo más elevados que en temporada baja.

Meses como mayo-junio y septiembre-octubre-noviembre: Esta es la temporada baja del país debido a que es cuando es más probable coincidir con huracanes, grandes lluvias y olas de calor. Esto no significa que siempre sea así ni que lo sea a la vez en todo el país, pero si que es cierto que aumenta la probabilidad y que, por ello, en los consejos para viajar a México suele sugerirse que evites esta época.

Meses de diciembre a mayo: gracias a las buenas temperaturas que no son tan calurosas y al bajo nivel de precipitaciones, estos meses son considerados los mejores para un viaje a México. ¿Unas navidades en México? ¡Es un planazo! Eso sí, al ser temporada alta es aconsejable reservar con antelación y estar preparado para visitar lugares con mayor masificación.

Gastronomía mexicana, un imperdible

Te enamorarás de sus playas, de su gente, de su historia, de sus cenotes….¡te enamorarás de cada rincón del país! Y, créenos, también lo harás de su gastronomía. Tacos, quesadillas, burritos, tamales, guisos, micheladas… ¡te espera una enorme explosión de sabores que te animamos a conocer!

Seguramente tengas en mente una duda muy recurrente: “¿Será tan picante que me siente mal?”. No te preocupes. En los lugares turísticos están tan acostumbrados a este tipo de preguntas que ya cuentan con hacerla cero picante si así lo pides. Eso sí, si te ponen una salsa al lado y te dicen que es picante, no tengas la menor duda de que lo es. Así, si crees que te va a sentar mal, te recomendamos que no te envalentones a probar ni una cucharadita porque según que salsa sea, con ella ya puedes asegurarte un “incendio en tu paladar”.

Entre las causas más comunes de visitas al médico durante un viaje a este país se encuentran las indigestiones y problemas digestivos. Por ello, es sumamente importante que viajes con el mejor seguro de viaje a México, el IATI Mochilero, y estés cubierto en todo momento para sea lo que sea que pase.

FUENTE: IATI SEGUROS