Perú: Cosechando lo sembrado

La improvisación y la inoperancia nunca son tan peligrosas como durante una crisis. En aguas tranquilas, un barco mantiene su rumbo, pero es muy difícil atravesar una tormenta de la mano de una tripulación incapaz. Lamentablemente, es lo que estamos viviendo y no hay sector que se libre.

Juan Stoessel

Desde hace meses sabemos que viene una crisis de alimentos, pero hasta la fecha el Gobierno no ha podido gestionar una simple compra de urea y fertilizantes. Y aunque lo resuelvan mañana (que no va a suceder), es irreversible. Nuestros agricultores no podrán sembrar ni cosechar adecuadamente esta temporada. Millones se verán afectados por la incompetencia de unos pocos.

Algo similar ocurre con el Turismo. Promperú siempre hizo un excelente trabajo promocionando al Perú en los principales países emisores. Dichas campañas eran como una “siembra”, que luego permitía “cosechar” un enorme flujo de viajeros extranjeros.

¿Saben cuánto hemos invertido este año en esa actividad crucial? ¡Ni un centavo! Venimos de la peor crisis en la historia del turismo y cuando el mundo empieza a retomar los viajes, en lugar de hacer toda la bulla posible para captar visitantes, nos quedamos en silencio y de brazos cruzados. Por indicación expresa del ministro. Si nos quedaba alguna duda sobre su conocimiento del sector, pues ya estamos claros, es nulo.

El nivel de gasto del Mincetur es paupérrimo. No solo se obstruyó cada esfuerzo de Promperú por atraer al turismo receptivo, ¡tampoco se ha invertido en el turismo doméstico! Obviamente nuestras cifras quedarán muy por debajo de lo esperado.

Es lamentable constatar una y otra vez el pobrísimo nivel de funcionarios del Gobierno. Y más penoso aún ver que a la cabeza, en lugar de ministros, lo que tenemos son edecanes, dedicados únicamente a acompañar al presidente y defender lo indefendible mientras sus carteras hacen agua.