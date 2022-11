TIS 2022 vuelve a situar a Sevilla en el mapa internacional de los eventos tecnológicos

La cumbre de innovación turística y tecnológica, TIS – Tourism Innovation Summit 2022, ha inaugurado hoy su tercera edición con Sevilla como escenario privilegiado. Con más de 6.000 profesionales acreditados, TIS se ha consolidado en su tercera edición como el mayor evento tecnológico europeo para el sector turístico. Más de 400 expertos internacionales y 150 firmas líderes tecnológicas están compartiendo tendencias, nuevos modelos turísticos y casos de uso para construir una industria resiliente, inclusiva y sostenible, con la digitalización como palanca.

El Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha destacado la puesta en marcha de la plataforma de inteligencia turística como herramienta para que las pequeñas empresas del sector tengan acceso a la tecnología

De hecho, la tecnología, el dato, la sostenibilidad y la inclusión han protagonizado las intervenciones de las autoridades durante la ceremonia inaugural. La primera jornada de TIS 2022 ha contado con la presencia del Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, quien ha destacado que “TIS es ya un foro que ha sabido consolidarse como referente en el sector y que posiciona a Sevilla como capital de la innovación turística”. Valdés ha puesto el acento en la recuperación del sector del que ha destacado que “España cerrará con la recuperación por encima del 80% de los turistas internacionales respecto a niveles de 2019 y con el 95% del gasto, lo que suponen alrededor de 87 mil millones de euros”.

El dato y su explotación son una de las grandes apuestas del Ministerio de Turismo para adaptar y flexibilizar la oferta a las necesidades de los turistas, para conciliar la experiencia del viajero con la vida de los residentes en destino y para impulsar la sostenibilidad. Valdés ha destacado la puesta en marcha de la plataforma turística de datos, gracias a la inversión de 130 millones de euros procedentes de los fondos Next Gen, para construir un modelo de cogobernanza del que puedan aprovecharse turistas, destinos y empresas del sector. “Debemos ser conscientes de que no es posible que las pymes o micropymes tengan un gestor de datos”, ha destacado y ha concluido que “la digitalización no es un fin en sí mismo, pero sí es un camino sin retorno que debemos transitar”.

Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, remarca la oportunidad que supone la celebración de TIS para Sevilla a la hora de atraer nuevas empresas de base tecnológica que potencien el crecimiento de la ciudad

Una visión también compartida por el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, quien ha destacado que también desde la Junta trabajan en la plataforma Regional Smart Data para usar la inteligencia de mercado y mejorar el funcionamiento del sector. Bernal ha puesto un acento especial en la formación y especialización de nuevo talento y ha anunciado la convocatoria de becas nuevas de formación “porque esta cualificación es imprescindible para la excelencia en los servicios turísticos”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha destacado que TIS es ya un evento consagrado que ha permitido a la ciudad acelerar su conversión en destino inteligente y ha reforzado su posicionamiento en plano internacional. De hecho, ha destacado que Sevilla es “una de las 7 ciudades finalistas para ser reconocidas como destino inteligente europeo. Además, TIS ha contribuido a que Sevilla sea una de las ciudades pioneras en el despliegue de redes 5G, con experiencias en el Alcazar o en el Palacio de Congresos”. Muñoz ha cerrado su intervención haciendo un llamamiento a la necesidad de atraer a más empresas de base tecnológica y a la necesidad de abrir el debate sobre la creación de una fiscalidad turística que permita financiar la necesaria innovación que reclama el sector.

TIS 2022 está analizando estos días desde Sevilla el futuro de la industria turística, pero también está siendo el escenario que constata la recuperación del mismo. En este sentido, la vicepresidenta de la WTTC, Maribel Rodríguez, ha destacado que el PIB turístico mundial alcanzará el 43,7% en 2022 y que prevén que en 2023 se recuperen los niveles de 2019 previos a la pandemia. Mientras que en España esperan que para 2024 ya se superen “con creces” los niveles de turismo de 2019. Un crecimiento que se prolongará en la próxima década y que supondrá, según datos de la WTTC, la creación de 840 mil nuevos empleos y un crecimiento en torno al 4% del PIB turístico. Para ello, ha recalcado que “hay que continuar invirtiendo y adoptando nuevas tecnologías, que abren oportunidades ilimitadas al sector. Por eso, la innovación es crucial y en los próximos años vamos a abrazar nuevas ideas, prácticas y productos. Hoy estamos aquí para esto, para hablar de la tecnología y la innovación en el sector turístico. TIS es una oportunidad para ello”.

Digital, sostenible y humana, las tres revoluciones que definen el futuro del turismo

Gerd Leonhard, humanista reconocido en el mundo por su dilatada experiencia en empresas como Microsoft, NBC, Visa, Google o la Comisión Europea, ha introducido a la audiencia en el foco del congreso: observar el futuro para estar mejor preparados. “Hay que prestar atención al futuro para tener éxito en el presente”, ha asegurado.

Leonhard ha destacado que el reconocido lema de negocios “business as usual” está muerto. “El futuro ya no es una extensión del presente. No vendemos coches, vendemos movilidad. El turismo también debe hacer negocios de forma diferente” y debemos hacerlo, ha añadido, de una forma más sostenible. Leonhard ha animado a los asistentes a evolucionar de la economía circular al pensamiento circular con una visión holística de la industria en la que realmente se contribuya a desarrollar modelos más sostenibles.

Reconocido por su lema “personas, planeta, propósito y prosperidad”, que le ha servido para formar parte de los 100 europeos más influyentes según Wired UK, Leonhard ha puesto el foco en la necesidad de rehumanizar el mundo y ha reivindicado el valor de la experiencia real como elemento fundamental para diseñar la industria turística futura. Aludiendo al Metaverso como una nueva experiencia que se añade a las que podíamos vivir hasta ahora, el experto ha destacado que la percepción humana va más allá de la vista y se construye con otros sentidos como el olfato, el gusto o el tacto y esto, ha asegurado, lo encontramos en la experiencia y el turismo tiene mucho que aportar. “La vida humana no se limita a los datos”, ha asegurado.

Hasta el próximo viernes, 4 de noviembre, Sevilla vuelve a ser el epicentro internacional de la innovación turística. Empresas como Accenture, Amadeus, CaixaBank, City Sightseeing Worldwide, The Data Appeal Company, EY, Mabrian, MasterCard, Telefónica Empresas, Convertix, Keytel, PastView y Turijobs, entre otras, están presentando estos días sus últimas soluciones en Inteligencia Artificial, Cloud, Ciberseguridad, Big Data & Analytics, Marketing Automation, tecnología Contactless o Predictive Analytics, entre otras, para el sector turístico.