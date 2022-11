Madrid, el mejor destino de turismo de reuniones del mundo por cuarto año consecutivo

La ciudad de Madrid sigue ampliando su liderazgo como el mejor destino de turismo de reuniones del mundo. La capital acaba de recibir el premio “World’s Leading Meetings & Conference Destination 2022” en la 29ª edición de los World Travel Awards celebrada en Omán que la reconoce, por cuarto año consecutivo, como el destino de referencia para la celebración de eventos y encuentros profesionales a nivel mundial.

Madrid ha vuelto a obtener la confianza de todos los profesionales que participan con su voto en estos importantes galardones internacionales que distinguen cada año a diferentes sectores y segmentos turísticos, tanto a nivel regional como global, siendo la favorita frente a otros grandes destinos que participaban en esta categoría, como Abu Dabi, Dubái, Las Vegas, París, Seúl o Singapur. La capital suma así un nuevo logro en este ámbito tras su reconocimiento, el pasado mes de octubre, como mejor destino de turismo de reuniones de Europa por quinta vez consecutiva en esta misma convocatoria de los premios.

Oferta adaptada, calidad e innovación, claves del éxito

La concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado el excelente posicionamiento de la ciudad de Madrid como destino de referencia del turismo de reuniones, un posicionamiento que radica “en su capacidad de adaptación ante las demandas de los representantes y responsables del sector, que entiende sus necesidades y pone a su disposición la mejor oferta especializada”, ha señalado Maíllo, para quien el servicio del sector es de una enorme calidad, profesionalidad e innovación, “hechos por lo que merece, sin duda, este premio”.

Maíllo ha recordado que este posicionamiento de la ciudad también tiene mucho que ver con el trabajo del Madrid Convention Bureau (MCB), organismo del Ayuntamiento especializado en turismo de reuniones y que cuenta con más de 200 socios. Son representantes del sector de eventos y reuniones madrileño, los cuales trabajan activamente en las acciones de promoción de la ciudad, todas ellas alineadas con el Plan Estratégico de Madrid 2020-2023 del Ayuntamiento. El MCB está al servicio de organizadores de eventos, reuniones o viajes de incentivos para garantizar el perfecto desarrollo de cualquier acto en la ciudad y promover la capital de España como ciudad de encuentros.

Superar los retos

La delegada del Área de Turismo ha explicado que la propia ciudad y su sector turístico han evolucionado estos últimos tiempos para superar los retos a los que ha tenido que enfrentarse la industria, trabajando y esforzándose para mejorar en materias como la conectividad, las infraestructuras o el alojamiento, mediante la incorporación de más plazas hoteleras y el desembarco de grandes cadenas internacionales en la capital. A ello se añade la singular oferta complementaria que brinda Madrid, poniendo a disposición de los viajeros profesionales experiencias culturales o gastronómicas únicas que no pueden vivirse en ningún otro destino. Una característica diferenciadora que eleva la competitividad de la ciudad.

Madrid, pionera en sostenibilidad y legado

Desde el Área Delegada de Turismo y a través del MCB se viene apostando fuertemente también por este segmento turístico tan relevante para la capital por su gran impacto económico en toda la cadena de valor y por su carácter desestacionalizador que incentiva el flujo de viajeros durante todo el año. Madrid ha sido pionera en incorporar aspectos claves como la sostenibilidad y el legado en su estrategia turística de turismo de reuniones.

Ejemplo de ello es la creación de la herramienta PLUS (Platform for Legacy with us), que asiste a los organizadores que eligen la capital a gestionar de forma eficaz y sostenible sus eventos, minimizando su impacto, favoreciendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y dejando una huella positiva y duradera en el tiempo en la ciudad.

Por aspectos como éstos, Madrid se ha convertido en un destino de moda para la celebración de encuentros profesionales, tal y como revela el último informe anual “Global Meetings & Events Forecast”, elaborado por American Express Meetings & Events. La capital lidera este ranking en el que han participado 580 profesionales del sector de 23 países, siendo la ciudad más demandada de Europa para celebrar eventos en 2023.

Más reconocimientos al turismo de reuniones madrileño

Los World Travel Awards no son los únicos premios recibidos por el turismo de reuniones madrileño este año. La capital ha sido reconocida como el mejor destino MICE (siglas en inglés de reuniones, incentivos, convenciones y ferias) de Europa en los World MICE Awards 2022. Un premio que ha logrado por tercer año consecutivo en este certamen que mide los estándares de calidad y excelencia de las empresas y organizaciones que forman parte de este sector, y donde también han sido premiadas las madrileñas IFEMA MADRID (mejor centro de Convenciones de Europa) y Cititravel DMC (mejor organizador MICE de Europa).

Además, la capital tiene el honor de contar con el mejor Convention Bureau Internacional, reconocimiento obtenido por Madrid Convention Bureau (MCB) en los Smart Stars Awards. Madrid ha vuelto a obtener este galardón que lleva revalidando desde 2019 gracias a los votos de los lectores de Smart Meeting, la editora líder de la industria de turismo de reuniones.