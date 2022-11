La competitividad del sector turístico, protagonista del debate “La Industria de la Felicidad”

Las instalaciones del Eurostars Madrid Tower 5* han acogido esta mañana la tercera edición del ciclo de debates ‘La Industria de la Felicidad’ que mensualmente organiza Grupo Hotusa. El coloquio de hoy ha tenido como protagonistas al

exministro de Energía, Turismo, y Agenda Digital y head of Economic and Commercial Office at Embassy of Spain in UK, Álvaro Nadal y al exministro de Administraciones Públicas, y Senior Advisor y director del Área Contexto Económico en España en Llorente y Cuenca, Jordi Sevilla; quienes han sido moderados por la periodista Pilar García de la Granja.

En esta ocasión, el encuentro ha tenido como objetivo reflexionar sobre cómo el sector, pese a haber registrado un

excelente verano, se enfrenta a numerosas incertidumbres derivadas de factores económicos como el alza del precio de los suministros y materias primas, o geopolíticos como el conflicto bélico en Ucrania.

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, quien tras dar la bienvenida a los asistentes ha realizado una breve introducción al debate destacando la importancia del turismo como motor de desarrollo estratégico de las ciudades.

Para finalizar su intervención, López ha querido agradecer la participación de los exministros Álvaro Nadal y Jordi Sevilla, así como de la periodista Pilar García de la Granja, en esta nueva iniciativa que pretende convertirse en un espacio de reflexión sobre los diferentes retos a los que se enfrenta la industria turística.

A continuación, ha tomado la palabra la periodista y moderadora del debate, Pilar García de la Granja quien ha dado el pistoletazo de salida a la charla destacando dos de los principales retos del turismo en la actualidad, la subida de los precios por la energía y la falta de profesionales en el sector “donde actualmente hay 150.000 empleos que no se cubren”.

A este respecto, Sevilla se ha mostrado optimista frente al primero afirmando que “el problema del alto coste de la energía se arreglará” pero ha mostrado sus dudas acerca de la rápida solución del segundo reto: “el laboral es más complicado, porque al sector le faltan profesionales cualificados que no tienen tiempo de formar. Las políticas de empleo no funcionan. No hemos sido capaces de hacer un pacto de educación para la formación profesional”.

En este sentido, Nadal también ha coincidido en que la problemática actual del alto paro en el sector y de la falta de contratación debe resolverse de forma prioritaria: “Tenemos una situación parecida al Brexit sin tenerlo. Hay muchas plazas vacantes y mucho desempleo, lo que supone un gran problema económico. Es importante frenar este inconveniente y hay que recordar que el salario no lo es todo, también están las condiciones laborales”.

Sobre el ciclo de debates ‘La Industria de la Felicidad’

La iniciativa ‘La Industria de la Felicidad’ nace del ciclo de debates ‘Salvemos el Turismo’ organizado por Grupo Hotusa desde mayo de 2020, en un momento en el que la crisis derivada del estallido del COVID-19 golpeaba con contundencia al sector turístico.

Dos años y medio después, con más de una veintena de encuentros híbridos y un total de 50 ponentes de alto nivel provenientes de diferentes ámbitos y sectores, el ciclo se ha consolidado como un espacio abierto y plural de debate para analizar cómo restituir el rol del sector turístico en nuestra economía y sociedad.

Con un título más acorde al momento actual y asociado al significado que el turismo tiene para la mayoría de los ciudadanos, ‘La Industria de la felicidad’, sigue la estela de su predecesor con un pequeño cambio de formato, pero con el espíritu y objetivo intactos: El de reunir a voces autorizadas con el objetivo de analizar y debatir las perspectivas de futuro del sector turístico.

Tras la campaña estival, nos acechan retos e incertidumbres: la afectación de la inflación, la guerra todavía activa, la crisis de las materias primas o la escasez de personal, entre otras. Todos estos temas estarán sobre la mesa y serán protagonistas de los próximos encuentros.