Yucatán, México fue el escenario perfecto para los premios 50 Best Restaurants Latinoamérica

Durante varios días, la hermosa ciudad de Mérida, capital de Yucatán, se convirtió en la Capital Gastronómica del Mundo; esto, tras reunir a más de los 50 Mejores Chefs de América Latina, considerados como los mejores del planeta, quienes, previo a las actividades por la celebración de los Latín America’s 50 Best, disfrutaron de la primera edición Festival Gastronómico SABORES DE YUCATÁN, evento que tuvo como objetivo poner en ojos y paladares del mundo la majestuosidad de una una gastronomía milenaria, repleta de cultura y muchísimo sabor.

El 2022 representó el regreso a formato presencial de la premiación de los Latin America’s 50 Best Restaurants, teniendo como sede Mérida, una de las mejores 5 ciudades del mundo para visitar 2022, según la prestigiada revista especializada en Turismo, Condé Nast Traveler.

Durante la premiación se vivieron momentos emocionantes y de gran camaradería entre los asistentes, quienes gozaron de volver a reunirse y festejar en conjunto una de sus grandes pasiones: la gastronomía; un arte que le ha permitido poner en manifiesto la diversidad y la riqueza del panorama culinario de Latinoamérica.

El gran galardonado de la noche fue el restaurante Central, de Lima, Perú, quien además de coronarse como el mejor del continente con “The Best Restaurant in Latin America 2022”.

Por su parte, la escena gastronómica mexicana logró hacerse de 12 posiciones dentro los 50 mejores, siendo el restaurante “Pujol” el que ocuparía el lugar No.7 dentro de la preciada lista y convirtiéndose en “The Best Restaurant in México”, a esta lista se suman “Fauna” con la posición No.16; “Le Chique” del chef Jonathan Gómez Luna, quien también recibió el “Estrella Damm Chefs’ Choice Award”, galardón que se obtiene con los votos de sus compañeros chefs, quienes reconocieron su labor inspiradora en el sector de la hotelería, en el lugar No.17. Mientras que, en el No. 23 se posicionó a “Sud 777”; en el No. 28 a “Máximo Bistrot”; el No. 29 “Arca”; en el lugar No. 34 “Pangea”; en el No. 37 “Rosetta”; en No. 41 “Alcalde” y No. 42 “La Docena”; mientras que “Quintonil” obtuvo la posición No. 43.

Cabe mencionar que, en esta ceremonia, se presentó por primer vez la lista de 51 a 100 de los Latin America’s 50 best Restaurants, donde nuevamente 6 restaurantes mexicanos se hicieron presentes, siendo las posiciones, 54 para “Manzanilla” de Benito Molina y Solange Muris; el 58 para “Nicos” de Gerardo Vázquez Lugo; la posición número 60 para “Cara de Vaca”; restaurante del Chef Chuy Villarreal, seguidos del No.79 ocupado por “Koli” de los hermanos Rivera Río; No.89 “La Docena” de Tomás Bermúdez y en el No.100 Animalón, del chef Javier Placencia.

Durante esta fiesta culinaria, Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Yucatán, en representación del Gobernador Mauricio Vila Dosal, expresó que, a través de la gastronomía, Yucatán ha encontrado un extraordinario vehículo de desarrollo y recuperación sostenible; afirmando que tanto el turismo, como la gastronomía, cuando son bien ejecutados, pueden ser extraordinarios motores de conservación y recuperación, de percepción y de un crecimiento justo, incluyente, responsable y duradero.

“El sector turismo y la industria restaurantera deben ser herramientas que acorten las brechas sociales, que mitiguen el desperdicio de alimentos en un mundo con hambre, que fomenten el consumo local y responsable, que preserven y regeneren el medio ambiente. En nuestras manos está construir un futuro apegado a la sostenibilidad y la inclusión.” puntualizó.

En días previos a las actividades que conformaron el programa de Latin America’s 50 Best Restaurants; algunos de los Chefs realizaron varios recorridos por Yucatán, buscando conocer e inspirarse en sus ingredientes, técnicas y sabores. Chefs como André Cruz; responsable de los sabores que nacen de las cocinas de Fitoria en Portugal, poseedor de una estrella Michelín y Rubens Salfer del restaurante D.O.M en Brasil, se adentraron a Yaxunah, una comunidad milenaria en donde es posible conectar con el pasado viviendo los antiguos procesos de elaboración de los alimentos.

Por otro lado, la Chef Lara Gilmore, que junto al Chef Massimo Bottura trabajan en la iniciativa alimentaria y equitativa mediante la organización Food and Soul; vivieron la experiencia en Sinanché, una comunidad que promueve el apiturismo en un espacio natural, el cual es considerado como uno de los mejores museos de la miel, dónde es posible aprender de todo en cuanto a las abejas y la miel.

Cabe mencionar que, la cocina yucateca es considerada de las mejores de México; lo que conlleva para Yucatán un compromiso por preservar y difundir sus tradiciones culinarias provenientes desde la prehispanidad y el mestizaje entre españoles, indígenas y libaneses, entre otras culturas que se han mezclado con el paso de los años.

El Festival SABORES DE YUCATÁN, fue sin duda, el punto de encuentro para grandes creadores de la cocina contemporánea, quienes conocieron y disfrutaron de la gastronomía de la región en su máxima expresión.

“En Yucatán, buscamos ser el epicentro culinario del país; pues contamos con una inmensa riqueza gastronómica llena de tradición que se sigue reinventando todos los días en manos de talentosísimos chefs, cuyos restaurantes merecen ocupar varios sitios en las listas más importantes del mundo, y estamos convencidos de que pronto lo estaremos”, finalizó Fridman Hirsch.

Cabe resaltar que Yucatán, además de ser un gran destino turístico, es una entidad con un amplio respeto por la naturaleza, su historia y su gastronomía, un lugar de inmensa riqueza que indudablemente le pone sazón a México y el resto del mundo.