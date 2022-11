`Tu Navidad está en Madrid´ es el lema del Ayuntamiento para esta Navidad

Bajo el lema `Tu Navidad está en Madrid´ el Ayuntamiento de la capital, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, felicita las próximas fiestas navideñas a madrileños y visitantes con una imagen diseñada por el ilustrador Francesco Bongiorni, distinguido este año con la Medalla de Oro de la Society of Illustrators de Nueva York y que, según afirma, “he querido reflejar la atmósfera de Madrid en una noche de Navidad y la tranquilidad de disfrutar de una ciudad que es extremadamente acogedora y que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos”.

En el cartel muestra una escena en la que una familia disfruta de la decoración navideña al pie de una Puerta de Alcalá de la que cuelgan guirnaldas verdes, bajo un cielo limpio y estrellado. Estrellas, haces de luz y grandes bolas doradas con diferentes motivos navideños inundan la escena: el Nacimiento, los Reyes Magos o la Estrella de Oriente son algunos de ellos. Al fondo, tras los árboles, se ven las ventanas iluminadas de los hogares.

El autor de la obra ha destacado que este trabajo “es un acto de gratitud hacia la ciudad y hacia los madrileños, que me han hecho sentir uno más”. Para el artista, la Puerta de Alcalá es uno de los monumentos que más le gustan y “uno de los símbolos más representativos de esta ciudad”. Para la ilustración del cartel ha escogido una paleta de colores cálidos que reflejan perfectamente el sentido de la Navidad y permiten que destaque la luz. Para la representación de los diferentes motivos navideños, se ha inspirado en el estilo mudéjar, “como un guiño al pasado de esta ciudad”.

El diseñador del cartel

Francesco Bongiorni (Milán, 1984) crea imágenes impactantes y conceptuales, interpretando y sintetizando ideas complejas de forma original. Francesco produce ilustraciones sofisticadas, transmitiendo un mensaje claro y directo al espectador. Su estilo es sintético y directo, fruto de una formación heterogénea que incluye estudios de Grabado, Serigrafía, Cómic y Pintura en la Academia de Bellas Artes NABA de Milán, la Universidad de Bellas Artes de Salamanca y el IED de Milán.

Entre los medios nacionales e internacionales que ha tenido oportunidad de ilustrar se encuentran The New York Times, The New Yorker, The Guardian, Washington Post, Scientific American, Time, The Wall Street Journal, Chicago Tribune, Le Monde o Harvard Business Review. También ha ilustrado para The George Washington University, Yale University, Penn University, Universidad de Princeton, Real Academia de las Artes, Fc. Internazionale, Lancôme, Nautilus, Penguin Random House, Departamento Filatélico de la Ciudad del Vaticano o Departamento Filatélico de San Marino, entre otros.