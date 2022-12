El Ayuntamiento reconoce el trabajo de 13 nuevos ‘embajadores’ de turismo congresual

Madrid vuelve a poner en valor el gran trabajo realizado por personas e instituciones que dinamizan la industria de reuniones madrileña. El Ayuntamiento ha organizado la 15ª edición de Recognition Night, el encuentro que forma parte del ‘Programa de Embajadores’ de Madrid Convention Bureau (MCB) y en el que se ha reconocido la labor de 13 nuevos prescriptores del turismo congresual en la capital. La concejala delegada de Turismo y presidenta de MCB, Almudena Maíllo, ha participado en esta cita anual que se ha celebrado en el Teatro Eslava.

Los homenajeados en esta convocatoria se suman a los 237 reconocidos desde 2008, y representan a 11 congresos de ámbitos como la farmacia, el derecho, la tecnología o la medicina que han tenido lugar en la ciudad de Madrid a lo largo de este 2022. Además de estos premiados, se ha distinguido también la figura de los doctores Julio Acero, presidente de la Asociación Europea de Cirugía Maxilo-Craneal (EACFMS), y José Luis López Estebaranz, presidente del Colegio Ibero Latino-Americano de Dermatología (CILAD). Ambos han sido nombrados Embajadores de Honor por su labor reiterada como prescriptores de congresos en Madrid y el gran éxito obtenido en la organización de los congresos de las respectivas asociaciones a las que representan.

El Ayuntamiento reconoce así a uno de sus principales activos en este segmento turístico, según ha explicado Maíllo, “las personas que con su apoyo, confianza y especial dedicación se convierten en los mejores embajadores de la capital, multiplicando el alcance de la labor promocional realizada por el Ayuntamiento y contribuyendo a que Madrid sea reconocida a nivel internacional como el mejor destino de turismo de reuniones del mundo”. La concejala ha recordado el “compromiso total del consistorio” con el impulso y el desarrollo de la industria de las reuniones y los eventos “una de las grandes dinamizadoras de la economía de la capital”, que genera más de 900 millones de euros al año y más de dos millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, principalmente.

250 embajadores desde 2008

Con estos 13 nuevos embajadores son ya 250 los profesionales adheridos a este Programa de Embajadores a lo largo de sus 15 años de existencia. Esta iniciativa impulsada por Madrid Convention Bureau en 2008 surgió con la intención de identificar y ayudar a personalidades del mundo científico, la investigación, la docencia universitaria y el sector asociativo a abordar la organización de su congreso en Madrid. Un apoyo constante durante todo el proceso, desde la concepción del encuentro hasta su conclusión, y que tiene en cuenta perspectivas tan relevantes y actuales como la sostenibilidad o la generación de un impacto positivo duradero en el tiempo, dos aspectos diferenciadores del turismo congresual en el destino Madrid.



Pioneros en legado congresual

La capital ha sido uno de los destinos pioneros en incorporar criterios de sostenibilidad y legado en este segmento turístico, implicándose para que todos los congresos que escogen Madrid como sede tengan asociado un proyecto de impacto positivo para la ciudad y sus habitantes, tanto desde el punto de vista económico, como social y medioambiental.

Hace ya tres años que Madrid Convention Bureau creó un departamento especializado que se encarga de llevar a cabo el diseño de acciones de legado con las asociaciones de los congresos que acoge la ciudad, desde actividades divulgativas para la población a otras más específicas para grupos concretos del ámbito profesional y social. Entre las iniciativas desarrolladas en este sentido está también la plataforma PLUS (Platform for Legacy with us), que ha posicionado a Madrid como un destino pionero en la gestión sostenible de reuniones y encuentros profesionales.