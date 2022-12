Perú reabre Machupicchu y reanuda operaciones aéreas y férreas

Ante las diferentes protestas sociales experimentadas recientemente en Perú, y que podían afectar de alguna forma su decisión de viaje, queremos manifestar que las entidades públicas y privadas del sector turismo, vienen ejecutando diferentes acciones que permiten atender y orientar a los turistas nacionales y extranjeros en las diversas regiones del país.

En este sentido, es importante informar que al 22 de diciembre todos los aeropuertos regionales han reanudado sus operaciones, con excepción de Apurímac, cuyo servicio no es comercial. Es así que los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno ya se encuentran recibiendo pasajeros nacionales y extranjeros. No obstante, cabe precisar que en el caso del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón (Arequipa) la reanudación es parcial, ya que no se realizarán vuelos nocturnos durante los próximos tres meses.

De otro lado, desde hoy se han reanudado las operaciones férreas en la Ruta Cusco –Ollantaytambo – Machupicchu – Hidroeléctrica del ferrocarril sur oriente. Mientras que las operaciones férreas en la Ruta Cusco – Puno del ferrocarril del sur, continuarán suspendidas.

Asimismo, desde el 21 de diciembre se ha reiniciado la venta de entradas a Machupicchu, lo que también incluye a la Red de Caminos Inca. Los billetes se pueden adquirir de manera virtual en la web del Ministerio de Cultura de Perú (https://www.machupicchu.gob.pe/) y también presencialmente en la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (Calle Maruri 324, Cusco 08002).

En los próximos días se espera la reapertura de otros atractivos turísticos en la región cusqueña como Sacsayhuaman, Pisaq, Chinchero, Ollantaytambo, Moray, Tambomachay, entre otros.

Finalmente, los turistas que requieran información pueden acceder a los siguientes contactos: POLTUR Central Lima 01 4601060; IPERÚ WhatsApp +51 944492314; así como a los correos proteccionalturista@mincetur.gob.pe e iperu@promperu.gob.pe.