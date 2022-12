Una azafata de Iberia emociona a los pasajeros al cantar un villancico en pleno vuelo

Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Iberia Express se vieron sorprendidos el pasado sábado 24 de diciembre cuando en mitad del vuelo que se dirigía desde Palma de Mallorca hacia Madrid el comandante anunciaba que había una chica llamada Andrea que quería dedicar una canción con motivo de la Navidad.

El pasaje, tras unos segundos de expectación, comprobó con sorpresa que la cantante resultó ser una joven azafata, que cogía el micrófono y, cual Mariah Carey, emocionaba a todos los pasajeros entonando la icónica canción navideña ‘All I want for christmas is you’, de Mariah Carey.

Durante algo más de dos minutos esta TCP de voz prodigiosa encandiló a los pasajeros que pudieron disfrutar a uno de los villancicos más famosos del mundo y lo agradecieron con un aplauso multitudinario poco antes de llegar a su destinos horas antes de la cena de Nochebuena.

La aerolínea ha publicado en su red Twitter el video de la tripulante que califican de «regalo» y agradecen a la trabajadora que haya compartido con todos su talento en estas fechas tan señaladas.