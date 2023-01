Madrid se muestra en Fitur como una ciudad con identidad y llena de experiencias que la hacen única

La Feria Internacional de Turismo de Madrid comienza hoy su 43ª edición y reúne, hasta el domingo 22, a más de 8.500 empresas turísticas de 131 países. Esta gran cita profesional ha sido inaugurada esta mañana por SS. MM. los Reyes, que han visitado el estand madrileño ubicado en el pabellón 9 de Ifema acompañados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En el recorrido también han estado presentes la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la concejala de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy; y la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

El estand madrileño, que comparten el Ayuntamiento y la Comunidad y que este año ha sido diseñado por el Área de Turismo del Consistorio, muestra los principales atractivos y las señas de identidad que han convertido a Madrid en un destino referente a nivel nacional e internacional; una ciudad con identidad y brillo propios y llena de experiencias que la han convertido en un destino único.

La propuesta de esta edición tiene la luz como elemento vertebrador, no sólo en referencia al Paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad en 2021 sino también a la luminosidad de su cielo que tanto admiran y disfrutan madrileños y visitantes, y a la vida que ofrece la ciudad. En seis espacios temáticos se da a conocer el gran potencial cultural de Madrid y su región, su rico patrimonio histórico y natural, su exquisita gastronomía, su variada oferta de ocio, deporte, compras y artesanía, así como sus innumerables novedades que le convierten en un destino que siempre tiene algo por descubrir y vivir.

Experiencias en el estand

El estand madrileño sorprenderá a los asistentes de la Feria Internacional de Turismo con diversas experiencias para descubrir ‘in situ’ algunos de los valores y atributos turísticos más significativos de la capital. Será en diferentes franjas horarias durante toda la feria y en varios de los espacios temáticos del estand.

Como símbolo de la riqueza enogastronómica de Madrid, una de las chocolaterías más famosas de la ciudad, San Ginés, hará hoy una degustación de trufas de chocolate con churros, mientras que el obrador Dulce Consentido ofrece también la posibilidad de saborear algunos de sus productos de repostería. A ello se sumará la degustación de Vermut Zarro, el vermut de Madrid. Otra de las señas de identidad propia del destino Madrid, su artesanía, estará presente en el estand a través del trabajo de talleres y artesanos. Hoy será de manos de Capas Seseña (comercio centenario especializado en la Capa Española) y La Sánchez Joyas (orfebrería contemporánea) mostrando sus procesos creativos.

El estand madrileño cuenta también con un simulador de golf, una experiencia inmersiva para adentrarse en el corazón de la capital, la Plaza de Cibeles, y un photocall con un luminoso de la palabra Madrid para hacerse fotografías.

Las huellas y las historias de los rodajes en Madrid

Por la tarde, el escenario del estand de Madrid acogerá la presentación ‘Luces, Cámaras, Madrid. Turismo de pantalla: en busca de las huellas, la historia y las anécdotas de los rodajes y sus protagonistas en Madrid’ (15:00 h). Un encuentro presentado por el guionista, divulgador y productor del programa ‘Haciendo Historia’, David Botello, que pondrá en valor la estrecha vinculación de Madrid con el audiovisual. Una actividad en busca de las huellas, las historias y las curiosidades que han dejado en Madrid los rodajes y sus protagonistas promovida por el Ayuntamiento y la Comunidad, a través de Madrid Film Office y Film Madrid y los productores de ‘Haciendo Historia’.

Reconocimiento a los profesionales del sector turístico

Durante esta primera jornada se hará entrega también de los Premios Madrid Acoge y Hermestur (17:00 h), galardones de amplia trayectoria promovidos por la Asociación Española de Profesionales de Turismo (AEPT). Ambos reconocen la destacada labor de los profesionales del sector turístico madrileño y fomentan la calidad como gran seña de identidad del turismo en Madrid.

En su 14ª edición el premio Madrid Acoge, que cuenta con el apoyo del Área Delegada de Turismo, distingue a Laura Piteira Banga, concierge del Hotel Four Seasons Madrid. Las finalistas son Irene González Vicente, encargada en restauración de Only You Hotels-Palladium Hotel Group, y Verónica García Gómez, recepcionista en el hotel Meliá Castilla. Madrid Acoge ensalza a los profesionales que desde diversos ámbitos ofrecen el mejor recibimiento a los visitantes, demostrando la gran capacidad de acogida de la ciudad.

El galardón de la 23ª edición del premio Hermestur, que destaca la excelencia profesional, el esfuerzo asociativo, así como como los valores humanos relacionados con el turismo, recae en Mercedes Tejero Alguacil, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Un reconocimiento a la trayectoria de esta madrileña que lleva ejerciendo su carrera desde 1996 en favor de uno de los principales eslabones de la industria turística, como son las agencias de viaje.

El Ayuntamiento participa también en Fitur Screen, a través de Madrid Film Office, que cuenta con un espacio promocional propio en esta sección ubicado en el pabellón 8 de Ifema Madrid, para seguir promocionando la ciudad de Madrid como escenario de rodajes e incentivando la colaboración entre empresas del sector turístico y la industria audiovisual. En la sección especial LGTB+, el consistorio promoverá este segmento turístico y distribuirá la nueva edición de su guía especializada “Ames a quien ames, Madrid te quiere”, con información turística, eventos y recomendaciones de varios prescriptores.