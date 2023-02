¡Increíble!: Joven chilena nada 2,5 kilómetros en las gélidas aguas de la Antártida

La nadadora chilena de aguas gélidas, Bárbara Hernández, en una extraordinaria travesía, realizó el pasado 5 de febrero el nado más largo jamás realizado por una persona para crear conciencia sobre la necesidad de proteger la Antártida y el Océano Austral.

Llamando a los líderes mundiales a actuar para garantizar la conservación del océano y del continente, Hernández desafió a la naturaleza nadando 2.5 kilómetros en el Océano Austral a temperaturas 2,2 grados en promedio, sin traje de neopreno ni grasa protectora.

Frente a la Base naval Capitán Arturo Prat, en la denominada Bahía Chile, en la isla Greenwich del archipiélago de las Shetland del Sur, la nadadora sostuvo un nado de 45 minutos con 50 segundos que le permitió alcanzar 2,5 kilómetros de distancia. Será postulado para su validación como récord Guinness por distancia.

“Ha sido un gran honor nadar en esta parte del mundo tan increíble. Veo los cambios que están ocurriendo en nuestro océano y espero que a través de este nado pueda inspirar a las personas a tomar medidas para proteger esta área mágica de nuestro planeta”, dijo Bárbara Hernández.

La experiencia será registrada en una pieza documental, destacando el valor del territorio de la Antártida y su vida silvestre.

«Han pasado 10 años desde que los miembros de la CCAMLR se pusieron de acuerdo para crear una red de AMP en el Océano Austral. Durante este tiempo, hemos observado cómo el cambio climático ha afectado a la biodiversidad de la región y de qué manera se ha concentrado la pesca de krill, el corazón del ecosistema. En paralelo, el mes pasado, los países del mundo se comprometieron o a proteger el 30% del océano mundial para 2030 con la adopción del nuevo Marco Mundial para la Biodiversidad. Esta reunión extraordinaria de la CCAMLR en Santiago ofrecerá una oportunidad única para que los líderes demuestren su compromiso a través la creación de estas tres grandes AMP», declaró Andrea Kavanagh, directora del proyecto del Pew Bertarelli Ocean Legacy Project sobre la Antártida y el Océano Austral. .

Con el apoyo de la Coalición Antártica del Océano Austral (ASOC), Banco de Chile, North Face, Garmin y Dryrobe, la nadadora nacional busca instar a través de este nado al organismo internacional encargado de su protección, la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA – CCAMLR por sus siglas en inglés) para apoyar la creación de nuevas áreas marinas protegidas en sus aguas.

«El valor que Bárbara ha demostrado al emprender esta travesía en nombre de la protección del océano antártico es realmente inspirador. El hecho de que alguien se juegue la vida para conseguir una mayor concienciación sobre los problemas de la región demuestra la urgencia de la cuestión. Esperamos que los líderes tomen nota y muestren coraje político en la reunión de la CCAMLR de junio para garantizar la protección de estas tres grandes zonas», declaró Claire Christian, directora ejecutiva de la Coalición Antártica y del Océano Austral (ASOC).

Durante la expedición que cuenta con el apoyo firme del Gobierno y la Armada de Chile, la nadadora visitó la Península Antártica y las bases de investigación antárticas chilenas en la Isla Rey Jorge, entre otras. Chile, junto con Argentina, son también coproponentes de la propuesta de protección marina en la Península Antártica.

«En los años que llevo trabajando con la Armada chilena y visitando la Antártida, he visto un gran cambio en la región. Estos cambios se están acelerando y me entristece que la Antártida que recuerdo de años anteriores desaparezca para siempre. Por eso nos hemos sentido honrados como Armada de Chile de apoyar a Bárbara en su misión de nado y concientización. Mi esperanza es que la acción no llegue demasiado tarde» dijo el Capitán de Navío Lars Christiansen Pescio, Jefe de la División Antártica de la Armada de Chile.

Hernández se unió recientemente a Antarctica2020, un grupo formado por líderes del mundo de la política, la ciencia, los medios y los deportes que trabajan juntos para promover la protección de las aguas de la Antártida. Incluye a destacadas personalidades como la oceanógrafa Sylvia Earle; el nadador extremo sudafricana y Patrón de los Océanos de las Naciones Unidas, Lewis Pugh; Philippe Cousteau, nieto del oceanógrafo Jacques Cousteau: y la actriz y activista, Pamela Anderson.