Este es Larry Shy: el estadounidense que escribe cartas de amor a España

Su brazo izquierdo está repleto de lo que él considera más español: don Quijote y Sancho Panza, seguidos de la palabra España, la bandera rojigualda con el toro en su interior, el nombre de Madrid, la palabra ‘tapas’ y…¡el logo del Corte Inglés!

El tipo se llama Larry Shy y en sus perfiles de Internet aparece que reside en Morley Steet, en Westland, Michigan, desde 2015.

Mucho más importante que todo eso es su desaforado amor a España y a los español. A lo más tradicional y típico.

Tanto que el fortachón Larry hasta escribe en redes cartas de amor a nuestro país:

Esto es sólo un fragmento de la última declaración de Larry, destacada en su hilo de Twitter, poco después de enterarse de que el post que había subido sobre él una española de viaje por Estados Unidos lo estaba haciendo célebre en redes sociales.

Estoy en USA de intercambio y me ha preguntado un americano en una tienda que si soy de España porque me ha escuchado hablando es español con una amiga. Le he dicho que sí y acto seguido me ha enseñado esto: pic.twitter.com/iVap8BcZWT

— Merce (@mercescobarr) February 25, 2023