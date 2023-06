El Ayuntamiento destinará más de un millón de euros a la celebración de la tercera edición de Madrid Urban Sports

El Ayuntamiento quiere promover la atracción de viajes de incentivo a la capital. El Área Delegada de Turismo, a través de Madrid Convention Bureau (MCB), ha editado una publicación enfocada a este segmento del turismo de reuniones que contiene información e ideas sobre algunas de las experiencias únicas que ofrece la ciudad para la celebración de estos eventos, caracterizados por la búsqueda de la exclusividad y la originalidad de propuestas.

Un recurso que inspira a los organizadores dando muestra de la rica y variada oferta de actividades especiales que pone a su alcance la capital en ámbitos como la cultura, la gastronomía, las compras, el deporte o la artesanía, convirtiendo a Madrid en una apuesta segura para la acogida de eventos de incentivo. Madrid Convention Bureau quiere dar respuesta a la demanda del cliente corporativo internacional que aprecia la autenticidad y singularidad de los destinos, ofreciendo un buen punto de partida para que después cada cliente desarrolle el encuentro a su medida.

Todas las propuestas seleccionadas han sido consultadas con los socios de Madrid Convention Bureau y otras empresas madrileñas como parte de la estrecha colaboración que se mantiene con el sector turístico de la capital. La publicación pone en valor el servicio prestado por el colectivo de agencias de receptivo (las que se encargan de ofrecer en destino todos los servicios a los turistas) y agencias de eventos de la capital.

Actividades singulares para incentivos únicos en Madrid

Algunas de las actividades e ideas incluidas en este recurso son adentrarse en el departamento de restauración del Museo Thyssen, en el corazón del Patrimonio Mundial de la Unesco, o en los rincones menos conocidos del Teatro Real; disfrutar de una experiencia exclusiva en palacios históricos como el de Liria o el de Linares; descubrir y vivir en primera persona el embrujo del arte flamenco; realizar un viaje gastronómico en el Food Hall de Galería Canalejas; observar el delicado trabajo del taller de un artesano; o momentos exclusivos en hoteles de alta gama, entre otros.

La publicación está disponible en español e inglés en la web de Madrid Convention Bureau (MCB). El organismo municipal de promoción del turismo de reuniones madrileño está ultimando, además, un nuevo video promocional de la ciudad de Madrid centrado precisamente en promover los eventos de incentivo en la capital y otro dirigido a la atracción de congresos.

Herramientas profesionales

El desarrollo de este tipo de herramientas forma parte de las iniciativas llevadas a cabo por Madrid Convention Bureau para a asistir a los profesionales del turismo de reuniones, impulsar esta industria en Madrid y seguir posicionando a la ciudad como destino urbano de referencia en este segmento turístico. Otra de las más recientes puestas en marcha, y la más novedosa de todas ellas, es PLUS (Platform for Legacy with US). Una plataforma pionera que integra dos de los aspectos fundamentales con los que Madrid está comprometido, la sostenibilidad y el legado.