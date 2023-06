Madrid se vende como «destino sostenible de reuniones» en ocho mercados europeos

La ciudad de Madrid acoge estos días la cuarta edición de Madrid Agency Forum, una acción de promoción especial para incentivar el turismo de reuniones madrileño organizada por el Área Delegada de Turismo a través de Madrid Convention Bureau (MCB).

Mediante un programa de experiencias que comenzó el pasado domingo, esta original iniciativa está permitiendo difundir los recursos y atractivos únicos del destino Madrid como sede de encuentros profesionales a 27 agencias de eventos e incentivos de ocho mercados europeos: Alemania, Holanda, Noruega, Suecia, Italia, Reino Unido, Finlandia y Dinamarca.

Madrid Agency Forum impulsa la imagen de la capital y su oferta para el turismo de reuniones a través de un formato innovador que combina el viaje de familiarización y el de incentivo e implica directamente al sector turístico madrileño, favoreciendo la colaboración público-privada y multiplicando la calidad y efectividad de la promoción de la ciudad. En esta convocatoria, se cuenta con la participación de 28 empresas asociadas a Madrid Convention Bureau, entre organizadores de eventos, hoteles, sedes especiales y otras compañías, además de la colaboración de Turespaña.

Sostenibilidad y legado, hilo conductor

En línea con la estrategia desarrollada por el Ayuntamiento y MCB en materia de turismo de reuniones, esta edición del evento tiene como hilo conductor dos aspectos que son tendencia en el turismo con los que Madrid está muy comprometida y es pionera: la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista medioambiental como social, y el legado. Todo el programa está alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y se ha diseñado cuidando especialmente estos criterios y empleando las herramientas impulsadas por MCB para asistir a los profesionales de este segmento, la plataforma PLUS (Platform for Legacy with US) y la Guía MICE de Sostenibilidad.

La puesta en práctica de estos criterios se ha traducido en medidas concretas para el evento tales como la realización de los traslados al aeropuerto en coches eléctricos, la impresión de las acreditaciones de los asistentes en papel semilla y tintas vegetales o en la apuesta por ofrecerles la degustación de productos de proximidad de la región y de elaboraciones tradicionales realizadas con materias primas ecológicas y productos de temporada.

En el programa de Madrid Agency Forum también están involucradas varias asociaciones y fundaciones de la ciudad como la Escuela de Circo Carampa o la Fundación Theodora. Con todo ello, se busca hacer realidad el mensaje que transmite esta edición, ‘¡Haz que tu visita sea significativa!’ (Make your visit meaningful!). Una invitación a que el encuentro tenga un impacto positivo y duradero en la ciudad, reforzando los lazos entre el turismo de reuniones y estos actores sociales y potenciando la generación de eventos sostenibles.

Visitas por la ciudad, networking y una misión especial

Durante estas jornadas, los profesionales asistentes están realizando itinerarios a pie por el corazón de la ciudad para disfrutarla paseando, así como reuniones y actividades de networking en algunos de los grandes enclaves turísticos de la capital con las empresas madrileñas asociadas a MCB. También se les ha ofrecido una presentación del destino a cargo de este organismo municipal y la oportunidad de conocer algunas de las últimas novedades hoteleras más exclusivas de la capital.

Como es habitual en el desarrollo de este evento anual, el grupo también ha completado una misión especial vinculada a la temática de esta edición de Madrid Agency Forum. En esta ocasión y gracias a la participación de la compañía Toom Pak, los participantes han transformado diferentes piezas y materiales reciclados que han ido recibiendo durante su estancia en instrumentos con los que han realizado una actuación musical con ritmos de percusión, dando una segunda vida a esos elementos. Esos instrumentos continuarán con su vida útil en las actuaciones que realiza la compañía en sus actividades y visitas a escuelas.

Con esta convocatoria de Madrid Agency Forum son ya casi un centenar de agencias especializadas de Europa y Latinoamérica las que han podido descubrir in situ y de manera tan innovadora y creativa el potencial de la ciudad de Madrid para la acogida de encuentros profesionales, comprobando de primera mano por qué la capital está considerada como el mejor destino de turismo de reuniones del mundo.