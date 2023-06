Sandra Andújar: «España va a eclosionar como un destino de alta gama»

Para Sandra Andújar, Presidenta de Elite Excellence – Federación Española del Lujo, con quien conversamos en el plató de Periodista Digital sobre la importancia del turismo de lujo en España: «El lujo no hace más que sumar en el sentido de que el lujo es eso, excelencia. Además, el lujo es mucho mas sostenible. Un turista de lujo gasta cinco veces más que un turista normal, y eso que su estancia media son de tres noches, mientras que otro tipo de turista más generalista son de siete noches. Es decir, está menos tiempo, consume muchísimo más y al final beneficia a muchísimos más sectores también, y genera más puestos de empleo». (Ver vídeo-entrevista)

Acerca del ‘Excellence Congress’ realizado en Madrid

Elite Excellence-Federación Española del Lujo, con el apoyo de SabadellUrquijo Banca Privada y Sabadell Asset Management, a company of Amundi, celebró recientemente la primera edición del Congreso por la excelencia – ‘Excellence Congress’ en Madrid.

Este encuentro ha reunido a diversas firmas y expertos para tratar la actualidad y el futuro del sector durante una jornada en la que se ha puesto en valor el crecimiento y la evolución de esta industria en España.

“La perfección nos limita. La excelencia nos hace infinitos. En la búsqueda de la perfección hay demasiada presión por evitar el error, en la excelencia el foco está en el ánimo de superación”, declaraba Sandra Andújar, presidenta de Elite Excellence-Federación Española del Lujo al comienzo de su intervención durante la celebración del congreso.

“Este Congreso es por tanto una oportunidad única para compartir y dar visibilidad al sector de la excelencia, donde nuestro país cuenta con grandes players que cambiarán el paradigma actual”.

Profesionales de firmas internacionales como RTVE, Deloitte, L’oréal Luxe, Clinique La Prairie, Best for Less, Grupo Osborne, The Arc Collection, TURESPAÑA, AENA, Galería Canalejas, The Edition, META, AMLUL, LVMH, Accenture, Oliva Iluminación, IWC, Dinh Van, Innova Tax Free, Amundi, WeEQUAL, Lladró, Comisión Europea, Branward,The Valley, Google, Yugo the Bunker, DIAGEO, Ron Matusalem, Alma Carraovejas, junto a personalidades como Gala González, Julián Mármol y María Eizaguirre han puesto en conjunto sus conocimientos y experiencias para posicionar la excelencia como punto clave.

Todos ellos han aprovechado la ocasión para resaltar los beneficios de este sector en España en sus diferentes ámbitos: turismo, gastronomía, tecnología, sostenibilidad, coleccionismo, joyería y retail entre otros.

En línea con la perspectiva optimista planteada durante las jornadas, Bruno Rodríguez, socio de Deloitte experto en retail, aseguraba durante su ponencia que “la gran mayoría del sector inversor a nivel global, cerca de un 80%, está inmerso en trámites con el sector de lujo o cuenta con proyectos en su estrategia de inversión dado su enorme potencia”.

Además, añadía: “concretamente España, duplicará su crecimiento en esta industria de alta gama. Para 2025 se espera que el sector represente el 2% del PIB cuando la media en países con mucha cultura premium apenas llega al 1%”.

Rodriguez también aprovechó la ocasión para destacar la recuperación del sector de bienes de lujo a nivel global, que tras la crisis registra un crecimiento del 10% con respecto a cifras prepandemia. Precisamente esto se debe a que en un 65% de los casos el consumidor compra más productos y en un 35% porque está dispuesto a pagar un mayor precio por ellos.

Por último, se refirió a los grandes retos que debe abordar el sector del lujo: “la digitalización y la sostenibilidad son claves para cautivar a los clientes del futuro y atravesar con éxito el proceso natural de relevo generacional, permitiendo de esta manera, la renovación de las marcas y el crecimiento de la cuota mercado en el futuro».

Turismo de alto impacto en España

En esta misma línea, los allí presentes coincidían en la importancia del papel del turismo de alto impacto para el crecimiento del sector en España. Avalado por las cifras que señalan que el viajero gasta el doble de lo que gastaba en 2020.

Representando un 2% del turismo en nuestro país, el turista premium cuenta con un gasto medio diario cinco veces superior a la media, aproximadamente 500 euros diarios suponiendo un total de algo más de dos mil millones de euros anuales.

Así, España se sitúa como un destino muy atractivo para turistas premium de diferentes nacionalidades, siendo Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco las principales comunidades receptoras.

Concretamente el turista premium estadounidense supone un 6% del turismo total y desembolsa cerca de 992 millones de euros.

Por su parte el turista de alto impacto latinoamericano representa el 10% del total con un gasto de 1.157 millones de euros; el viajero premium de oriente medio supone casi el 15% con un gasto de 159 millones de euros; el turista de Japón y Corea, el 23% con un gasto total de 937 millones de euros. Por último, el procedente de China supone el 14% con un gasto medio de 293 millones de euros.

Nuevo consumidor de lujo

Para 2030 se espera que la facturación de mercado de los bienes de lujo ascienda a casi 600 millones de euros propiciado por una importante evolución del consumidor.

De hecho, las marcas en los últimos años están observando cómo la edad del cliente de producto y servicio de excelencia disminuye. Precisamente, la directora general de Clinique la Prairie, Diana Rueda, declaraba durante el congreso que muchos de sus clientes son menores de 30 debido al aumento del poder adquisitivo de esta generación. Estos datos los refutaba María Fernández, COO y cofundadora de The Arc Collection, “según diversos estudios, en 2025 el 45% de los compradores premium serán de las nuevas generaciones”.

Esto lleva a las marcas a apostar por nuevos canales de comunicación que se dirijan a esta nueva audiencia. Así, las redes sociales y el metaverso se presentan como el presente y futuro en las apuestas de las firmas para acercarse a su consumidor objetivo.

En ese sentido, Daniel Chalmeta, Creator & Public Figure Partnerships de Meta, aprovechaba la jornada para poner en valor la importancia de crear una estrategia en redes sociales que se aleje de un calendario cerrado y adaptarse a las tendencias. “Hay que trabajar con las marcas para reeducarlas. Ahora las firmas deben trabajar mano a mano con el creador en lugar de entregarles un brief, porque los creadores de contenido son los que saben qué les funciona en su cuenta y esto es más beneficioso para la empresa”.

Por su parte, la influencer y fundadora de AMLUL, Gala González, reafirmaba la necesidad de esta colaboración. A lo que añadía: “hay que respetar el talento creativo de quien se está contratando”.

Con todo ello, en este primer Congreso por la excelencia – ‘Excellence Congress’ se han determinado las líneas estratégicas a seguir en el sector que pivotan sobre: la experiencia de cliente, la innovación, la sostenibilidad, la resiliencia y la inversión. “No se puede alcanzar la excelencia sin ser primero buenas personas. Un trato cercano, amable y de respeto al otro será imprescindible para alcanzar un resultado excelente”, concluía Carmen Muñoz, directora de desarrollo comercial, Banca Privada Banco Sabadell.

OTROS DATOS DE MERCADO (Fuente: Bain&Company)