La olvidada triple frontera del Amazonas

El Perú cuenta con cuatro divisiones territoriales con estas características y una de la más importante es la amazónica, conformada por el centro poblado de Isla Santa Rosa del Yavarí (Perú) y las ciudades modernas de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil).

Hace miles de años, en la inmensidad de este territorio transitaban los primeros pobladores como son los tupí-guaraní, caribes y arawacs. En el siglo XVI, el padre Carvajal cita en sus crónicas que el primer contacto que tuvieron los expedicionarios fue con el pueblo Omagua (descendientes de los tupí-guaraní) en la desembocadura del río Putumayo al río Amazonas. En la actualidad toda esta zona continúa siendo poblada por Ticunas, Yaguas, Matsés y Boras.

Precisamente a esta última triple frontera nos hemos aventurado visitar en el mes de junio, la delegación estuvo conformada por los periodistas Linda Atoche, Teddy Peña y Marco Zileri, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Maynas Econ. Vladimir Chong y un nutrido grupo de empresarios del sector turismo de la ciudad de Iquitos, que visualizan a esta triple frontera con un potencial turístico y empresarial que ayudará a dinamizar la economía del lugar. Asimismo, se unió a la comitiva en Leticia, el ministro de la Embajada de Perú en Colombia, Mariano López Black con el chef Jaime Pérez, todos ellos radicados en Bogotá.

Partimos de Iquitos del moderno terminal de pasajeros de Enapu que, gracias a sus cómodas y modernas instalaciones, la ciudad iquiteña goza de un decente embarcadero fluvial. El gestor e impulsor de esta magnífica obra de ingeniería es el Lic. Menotti Yáñez Ramírez y nos dice que pronto se iniciará otras obras con las mismas características en diferentes lugares de la Amazonía peruana.

El tiempo de navegación hasta la frontera fue de aproximadamente 14 horas en el ferry Amazonas II, su propietario el Dr. Martín Tafur Boullosa, nos comenta que era necesario contar con este tipo de modernas embarcaciones que ayudan a mejorar la calidad de vida del hombre ribereño a un precio accesible y lo más importante es navegar seguro ante cualquier tormenta; uno de los espectáculos que brinda esta fastuosa nave, es la observación del paisaje, la naturaleza y majestuosidad del río Amazonas en todo su esplendor.

Llegamos a Santa Rosa y fuimos recibido por el alcalde Sr. Yván Yovera y un grupo de autoridades del lugar, en la entrada se puede observar un gigantesco letrero que dice “Bienvenidos a Perú” con el sello de FOPTUR, que nos llama la atención. Este pueblo parece ser sacado de una novela de Gabo porque no cuenta con cementerio, los muertos son enterrados en las huertas de las casas o en el cementerio de Tabatinga. Recorrimos sus angostas veredas peatonales que solo cabe un mototaxi hasta llegar al restaurant “Lucas y Fabricio”, donde nos brindaron un suculento desayuno amazónico.

El Sr. Yovera junto a la jefa del centro de salud, la Dra. Luz Vargas, odontóloga de profesión, nos dieron la bienvenida formal, ellos nos transmitieron lo difícil y duro que es sobrevivir en la zona de frontera, donde los niños cruzan el río para estudiar en colegios de Brasil o Colombia o para ser atendidos en los hospitales de esos países.

Un grupo de la población se alegra con nuestra presencia porque es raro que ellos reciban este tipo de visitas, lo máximo que llegan nuestras autoridades es hasta Caballo Cocha. Hace poco estuvieron en ese lugar, una comisión de congresistas por Loreto junto a la congresista Maricarmen Alva; y la mayoría de iquiteños cuando llegan en el ferry no se detienen en Santa Rosa, van directo a Leticia o Tabatinga.

También hubo un grupo de pobladores entre mototaxistas y transportistas de río que nos hacen llegar un pliego de reclamos que son muy válidos, algunos nos mostraron incredulidad y malestar por el olvido y engaño que se encuentran por muchas décadas, nunca evidenciaron presencia real del Estado por estos lugares.

Dentro de las exigencias a las autoridades regionales y nacionales está un pedido especial, “que no se olviden de los pobladores de Santa Rosa porque también son peruanos”, que intercedan con el alcalde de Caballo Cocha, Sr. Julio Khan, quien tiene jurisdicción en Santa Rosa, para que sea empático con las urgencias de esta población ya que hasta la fecha muestra indiferencia hacia este lugar; a la presidenta Dina Boluarte, para que suscriba el documento para que Santa Rosa deje de ser centro poblado y se convierta en distrito y así deje de estar mendigando un presupuesto irrisorio de S/. 7,500 mensuales para atender a más de 7000 pobladores que viven en toda esta zona.

La semana pasada, el gobernador regional René Chávez fue invitado a la fiesta de la confraternidad en Leticia y aprovechó en visitar por primera vez Santa Rosa con una inusual portátil, donde hizo elocuencia de un discurso populista de campaña política; al parecer, la máxima autoridad regional no se da cuenta o sus “allegados” no le dicen, que él ya es gobernador regional y que va por los siete meses de gestión, por tanto, él debió ir con su equipo técnico y con soluciones inmediatas para esta gente, estas acciones nos demuestran que el gobernador no cuenta con un plan estructurado de trabajo a corto, mediano o largo plazo para las fronteras de Loreto. A todo esto, se debe añadir que por todo el Trapecio Amazónico hay disidencia de grupos armados FARC, ELN, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, cártel de Sinaloa, narcotraficantes, contrabandistas, sicarios de bandas como “Los Crías” y malos funcionarios públicos peruanos que venden información.

Pero no todo está mal, asegura el alcalde Yván Yovera, porque los colombianos y brasileros visitan frecuentemente Santa Rosa por su gastronomía, ellos vienen a los restaurantes peruanos a tomar una cuzqueña heladita o se refrescan con una inca kola acompañado de un delicioso arroz con pato, ceviche, chaufa amazónico, cecina con tacacho, entre otros platos peruanos de nuestra variada gastronomía.

Hace poco se terminó de construir un hotel con todos los servicios básicos que demanda un establecimiento hotelero con categoría tres estrellas, que hace mas acogedor el lugar, siendo esto una razón para invitar a los funcionarios de PROMPERÚ para que dejen sus cómodos escritorios en San Borja y visiten esta parte del Perú, y así puedan planificar, agendar una actividad o una feria “Perú, mucho gusto” en esta zona de frontera, porque nos vienen acostumbrando a que estos eventos gastronómicos solo lo hagan en las fronteras de Tacna y Tumbes, y el Perú no solo tiene dos fronteras.

Somos conscientes de nuestra realidad, del abandono del Estado, pero eso no nos quita el sueño de despertar y seguir cantando nuestro himno nacional, sobre todo, en estas fechas de aniversario patrio.

Recuerdo que el año 2017 vinieron de Lima e Iquitos, un grupo de cocineros liderados por el chef Andrés Ugaz, los hermanos Nogueira Paz e integrantes de Iquitos Cultural con un proyecto innovador “Turismo transfronterizo en base a la cocina peruana”, ellos fueron acompañados por un canal limeño que transmitió toda esa actividad y que gracias a ese trabajo y difusión del mismo, el presidente Kuczynski de manera inmediata gestionó con el Sr. Mario Ríos, presidente del directorio de Electro Oriente, para que tengamos corriente eléctrica las 24 horas, porque el fluido eléctrico nos prestaba Leticia por horas, mediante un cable acuático; se mejoró en partes el sistema de agua potable, se construyó el colegio primario y secundario, llegamos a tener buena señal de internet y conexión con líneas de celular, se instaló una oficina del Banco de la Nación para hacer nuestros trámites; sin ninguna duda, fue muy valiosa la intervención de los cocineros.

Por eso digo, que hay soluciones inmediatas para sacar adelante a nuestro centro poblado y hacer fronteras vivas en base al turismo gastronómico. Nosotros estamos bien ubicados geopolíticamente, somos la puerta de ingreso al Perú para dos países, debemos tener asesoría de gente profesional que nos oriente, se debe mejorar el sistema de agua potable, tener un embarcadero fluvial y un pontón para que acuaticen los hidroaviones, equipar nuestro centro de salud con tecnología y contar con más personal médico, redoblar la seguridad de nuestras fuerzas armadas y policiales, entre otras necesidades, manifestó el alcalde de Santa Rosa, Yván Yovera.