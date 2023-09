Marta Rivera de la Cruz: «La Tapa es un arte y nosotros lo practicamos bien»

El Ayuntamiento de Madrid ha destacado la importancia de la colaboración entre los hoteles y la gastronomía al respaldar el Hotel Tapa Tour. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte, enfatizó esta colaboración en la presentación de la octava edición de este festival gastronómico.

El evento contó con la presencia de la fundadora de la iniciativa, Nona Rubio, así como de colaboradores, responsables de hoteles y cocineros que participarán en el festival.

El Hotel Tapa Tour se ha consolidado como uno de los eventos más destacados en el calendario anual de Madrid. Ofrece la oportunidad de disfrutar de la alta gastronomía en un formato emblemático de la tradición culinaria madrileña: la tapa. Participan 24 hoteles de cuatro y cinco estrellas que abren sus puertas durante diez días, no solo a sus huéspedes, sino también a visitantes y madrileños, promoviendo así el turismo gastronómico en la capital.

Marta Rivera de la Cruz resaltó que el Hotel Tapa Tour se ha convertido en una cita gastronómica imprescindible gracias al apoyo del Área delegada de Turismo. Invitó a los madrileños y visitantes a disfrutar de las creaciones culinarias en entornos excepcionales. Este respaldo se alinea con la estrategia turística municipal, que enfoca en la promoción de la gastronomía y la difusión del sector hotelero, especialmente los hoteles de cuatro y cinco estrellas, que son un activo importante para la ciudad.

El Hotel Tapa Tour ofrece la oportunidad de disfrutar de tapas de autor elaboradas por chefs prestigiosos en 24 hoteles únicos llenos de historia, arte o diseño. Cada uno de estos hoteles ofrece hasta cuatro propuestas de maridaje, creando un pequeño menú degustación que incluye una croqueta de autor con cerveza, dos tapas participantes en el Premio Nacional Tapa Alimentos de España maridadas con vinos D.O. Ribera del Duero y espumosos D.O. Cava, además de un postre acompañado de un cóctel a base de Cointreau. No es necesario hacer una reserva previa.

Los hoteles participantes se encuentran en diferentes zonas de la capital, desde el centro hasta Chamberí, y abarcan desde alojamientos icónicos hasta nuevos establecimientos. Entre ellos se incluyen nombres como RIU Plaza de España, Mandarin Oriental Ritz, The Westin Palace, Gran Hotel Inglés, Four Seasons y muchos otros.

En la edición de 2023, el Hotel Tapa Tour presenta una novedad emocionante: la experiencia ‘in house’ disponible en el Rosewood Villa Magna. A través de un tour guiado, los visitantes pueden explorar los diversos espacios gastronómicos del hotel que están relacionados con la mejor gastronomía.

Además, bajo el lema ‘Dime quién eres y te diré qué comes’, la campaña de este año promueve un modelo alimentario inteligente, respetuoso con el origen de los alimentos y la cultura gastronómica local.