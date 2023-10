Madrid refuerza su presencia en Estados Unidos como destino de reuniones y negocios

La ciudad de Madrid está redoblando sus esfuerzos en la promoción como sede de encuentros profesionales en Estados Unidos, un país que lidera el turismo de reuniones hacia la capital española, contribuyendo con un impresionante 16% del total de viajeros internacionales en este sector.

Por esta razón, el Ayuntamiento, en colaboración con el Área Delegada de Turismo y el Madrid Convention Bureau (MCB), está participando en la prestigiosa feria IMEX América. Este evento, que se lleva a cabo en Las Vegas del 17 al 19 de octubre, es un punto de encuentro clave para la industria de reuniones, eventos y viajes de incentivo en los Estados Unidos.

El objetivo del Ayuntamiento es destacar los atractivos y la oferta especializada en turismo de negocios que Madrid tiene para ofrecer, con la intención de consolidar su posición como destino de referencia para el viajero profesional estadounidense. Madrid Convention Bureau tiene programadas más de cincuenta reuniones preestablecidas durante la feria.

Además, en el día previo a la inauguración de la feria, este organismo municipal organizó un encuentro corporativo con una selección de clientes de doce agencias estadounidenses.

Madrid Convention Bureau está llevando a cabo estas actividades promocionales junto con seis empresas asociadas, que incluyen los hoteles The Madrid Edition, Mandarin Oriental Ritz Madrid y NH Collection Eurobuilding, así como las agencias receptivas RTA Group, Another Konzept e In Out Travel & Events.

La promoción turística de Madrid en Estados Unidos continuará la próxima semana con un roadshow organizado por MCB en dos ciudades estratégicas: Mineápolis (24 de octubre) y Atlanta (26 de octubre).

En estas presentaciones, se destacarán las empresas asociadas como representantes de los diversos sectores que componen la cadena de valor del turismo madrileño. Esto incluye a los hoteles Villa Real, Intercontinental, Eurostars Madrid Tower, Princesa Plaza, Riu Plaza de España, Meliá Avenida de América, así como a las agencias de receptivo In Out Travel & Events, Premium Incoming, MTZ y All Spain Travel DMC, además de los espacios culturales y de ocio, como el Museo Chicote y el Teatro Flamenco Madrid.

La presencia de Madrid Convention Bureau en estas actividades promocionales refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la colaboración público-privada, que es esencial para posicionar a Madrid como uno de los destinos más competitivos en el ámbito de los eventos profesionales.

Además, Madrid Convention Bureau ha preparado sesiones experienciales interactivas para presentar la capital de una manera original y amena, fomentando la participación y la interacción de los asistentes con las empresas madrileñas. En cada una de las ciudades, se espera la participación de alrededor de treinta agencias de eventos y planificadores de reuniones.