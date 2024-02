Escapadas: Un fin de semana en Valladolid, «Joya» de Castilla y León

Aquí una lista de lugares imprescindibles para quienes quieran explorar la ciudad.

Una urbe impregnada de historia

Valladolid es mucho más que un lugar. Es un crisol de historias y leyendas. Fue la sede del poder en tiempos de Felipe II y el escenario donde los Reyes Católicos unieron sus destinos.

Esta ciudad ha sido testigo de los pasos de grandes figuras de la historia española: desde la muerte de Cristóbal Colón hasta los escritos de Miguel de Cervantes, quien encontró inspiración para parte de su obra cumbre, el Quijote. Además, junto a la antigua Iglesia, se han descubierto vestigios que sugieren la presencia de una villa romana. Una visita guiada revelará los secretos que convierten a sus habitantes en verdaderos pucelanos.

La excelencia enológica

Valladolid es célebre por su arraigada tradición vinícola. La provincia cuenta con cinco Denominaciones de Origen, garantizando la calidad y procedencia de sus vinos. La D.O. Ribera del Duero es la más conocida a nivel mundial, aunque no se queda atrás la D.O. Rueda ni la D.O. Toro, todas ellas productoras de vinos de alta calidad. ¿Qué mejor manera de conocerlos que a través de un recorrido por las bodegas locales, donde se podrá degustar una selección de sus mejores caldos?

Navegando por el Pisuerga

Pocos saben que Valladolid cuenta con su propia playa a lo largo del río Pisuerga, conocida como Las Moreras. Durante los días soleados, es un destino popular para bañarse, hacer picnics y disfrutar del entorno natural. Pero también se puede explorar el Pisuerga de una manera única: a bordo de un barco, recorriendo más de 13 kilómetros y descubriendo las curiosidades y leyendas que adornan sus orillas. Una experiencia que revela la esencia misma de esta ciudad histórica.

Con información de Civitatis