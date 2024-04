El Ayuntamiento vuelve a patrocinar los Premios PLATINO, puente del audiovisual español y latinoamericano

Madrid estuvo presente en la XI edición de los Premios PLATINO XCARET del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, cuya celebración tuvo lugar el pasado sábado 20 de abril con una amplia participación de proyectos madrileños.

Tras tres años consecutivos celebrándose en la capital, los premios han vuelto en esta edición a su sede en la Riviera Maya para regresar a la capital española en 2025, según un acuerdo histórico por el que ambas sedes se turnarán anualmente hasta 2027 para reforzar los lazos entre las industrias y los territorios iberoamericanos.

Los galardones, promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y que aúnan a los grandes talentos de las industrias de 23 países iberoamericanos, han contado un año más con el patrocinio de Madrid Film Office, la oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área Delegada de Turismo.

Este apoyo se enmarca en la línea estratégica del Ayuntamiento para fomentar los vínculos y las sinergias entre las industrias iberoamericanas y posicionar Madrid como puente entre el audiovisual español y latinoamericano, entre cuyas acciones también destaca el patrocinio de Iberseries & Platino Industria, punto de encuentro internacional de la industria audiovisual en español y portugués que se celebra anualmente en Matadero Madrid de la mano de EGEDA y Fundación Secuoya.

Producciones madrileñas en los Premios PLATINO XCARET

Entre las películas y series nominadas en esta edición de los Premios destaca una amplia participación de proyectos vinculados con la ciudad de Madrid, con cuatro proyectos beneficiados por las ayudas al audiovisual del Ayuntamiento. Cerrar los ojos, de Víctor Erice (La Mirada Del Adiós A.I.E; Tandem Films, S.L; Nautilus Films, S.L.; Pecado Films, S.L.; Pampa Films S.A), con seis nominaciones y ganadora finalmente del premio a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto para José Coronado, Que nadie duerma de Antonio Méndez Esparza (Wanda Vision, Aquí y Allí Films y Avanpost Media), nominada a Mejor Interpretación Femenina (Malena Alterio), El sueño de la sultana de Isabel Herguera (El Gatoverde Producciones S.L.; Abano Producións S.L; Uniko Estudio Creativo; Fabian & Fred Gmbh), que ha competido en la categoría de Mejor Película de Animación, y La pecera de Glorimar Marrero (Solita Films; Auna Producciones; La Canica Films), nominada a Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana y Mejor Música Original.

Las mencionadas Cerrar los ojos y Que nadie duerma utilizaron además Madrid como escenario de rodaje y contaron con el apoyo de Madrid Film Office, al igual que la serie 30 Monedas de Álex de la Iglesia (HBO, Nordic AB), con tres nominaciones incluyendo Mejor Creador de Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie (Manolo Solo y Najwa Nimri). Saben Aquell de David Trueba (Ikiru Films, Atresmedia Cine, La Terraza Films, Movistar Plus+, TV3), nominada a Mejor Interpretación Femenina (Carolina Yuste) y Masculina (David Verdaguer), también rodó algunas escenas en la ciudad.

Todos estos proyectos han sido impulsados o han contado con participación de empresas productoras madrileñas, al igual que La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona (Netflix, Misión de audaces), la gran ganadora del certamen con seis galardones incluyendo Mejor Película y Mejor Director, Bajo terapia de Gerardo Herrero (Tornasol, S.L., Alcaravan Films AIE), que se llevó la estatuilla a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, Un amor de Isabel Coixet (España; Monte Glauco Aie, Buenapinta Media, Perdición Films), con la que Laia Costa ha ganado la estatuilla a Mejor Interpretación Femenina, y La Mesías de Javier Ambrossi y Javier Calvo (Movistar Plus+ y Suma Content), ganadora de los premios a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie (Lola Dueñas) y Mejor Interpretación Femenina de reparto en Miniserie o Teleserie (Carmen Machi). También contaron con la participación de productora madrileña Te estoy amando locamente de Alejandro Marín (Escandalo Films, Zeta Audiovisual, Zeta Cinema, ESCAC Films, La Pepa PC, Te Estoy Amando, AIE), La memoria del cine, una película sobre Fernando Méndez-Leite de Moisés Salama (España; Estela Producciones Cinematográficas, S.L.; Mocosbi Films, S.L.; Sociedad Mercantil Corporación De Rtve, S.A.U.), y Dispararon al pianista de Fernando Trueba y Javier Mariscal (España, Francia, Países Bajos, Portugal, Perú; They Shot The Piano Player, AIE, Fernando Trueba Pc, Sa; Julián, Piker & Fermín, Sl; Les Films D’ici Méditerranée; Submarine Animation B.V; Animanostra Cam, Lda; Producciones Tondero, Sac).

En total, 13 de los 18 proyectos españoles con nominación en esta edición de los Premios PLATINO XCARET están vinculados con Madrid, “lo que demuestra la excelente situación de la industria madrileña y, en general, de Madrid como centro de producción y desarrollo de proyectos audiovisuales, una realidad con la que el Ayuntamiento de Madrid está comprometido a través de la actividad de Madrid Film Office y otros departamentos“, según la concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento, Almudena Maíllo.

Foro Internacional ONU Turismo-Quintana Roo

En el marco de los premios, y junto a Raúl Torquemada, director de Madrid Film Office, Maíllo participó también en el Foro Internacional ONU Turismo-Quintana Roo, organizado por ONU Turismo (anteriormente conocida como Organización Mundial del Turismo) y el Gobierno de Quintana Roo. Un foro destinado a promover las sinergias existentes entre el turismo, la cultura y la industria audiovisual e identificar las principales áreas en las que se puede fomentar un mayor nivel de potencialización reciproca y cooperación entre estos ámbitos.

Durante la jornada de trabajo, que tuvo lugar el pasado viernes, se profundizó en el estudio de las distintas vertientes del vínculo entre turismo e industria audiovisual. Entre ellas, cuestiones como la gobernanza y participación local, el fomento de la afinidad cultural a través de los contenidos audiovisuales producidos, el desarrollo sostenible y preservación cultural, y las relaciones entre promoción turística y atracción de producciones audiovisuales.

Durante su participación en la mesa “Bienvenidos a Rodar: Políticas públicas en el ámbito de la industria audiovisual para incentivar el turismo de pantalla”, la concejala delegada de Turismo subrayó el interés del turismo de pantalla como un subsector creciente dentro del turismo cultural. “El turismo de pantalla no solo amplía la oferta de productos y experiencias turísticas que una ciudad como Madrid puede ofrecer, sino que tiene la capacidad para establecer lazos estrechos con la cultura, el estilo de vida y el patrimonio del territorio, permite diversificar y descentralizar la oferta turística, y tiene la ventaja de invitar a descubrir la ciudad con una mirada diferente, divertida y que apela directamente al visitante”, señaló.

En sus intervenciones en la mesa, enfocada en políticas públicas dirigidas a crear ecosistemas audiovisuales favorables al turismo de pantalla, Maíllo destacó la importancia de potenciar una producción audiovisual creativa, diversa y sostenible a través de un apoyo firme por parte de las administraciones. “Esta es la línea de trabajo marcada por el Ayuntamiento de Madrid, que mantiene un firme compromiso con el sector audiovisual madrileño en todas las fases de un proyecto. Desde el desarrollo y financiación, fomentando talleres, encuentros, jornadas de pitch y subvenciones, hasta las fases de rodaje y promoción, donde Madrid Film Office, además de ofrecer asistencia constante para el buen desarrollo de los proyectos, realiza una importante labor a favor de la mejora constante de las condiciones de rodaje en la ciudad y fomenta el desarrollo de un tejido industrial y cultural privado”, declaró.

Por su parte, en la mesa “Ver y visitar: casos de éxito de producciones audiovisuales en la atracción de turistas en México y España”, Raúl Torquemada, director de Madrid Film Office, destacó la importancia de la colaboración público-privada y de establecer sinergias entre las administraciones y la industria audiovisual para fomentar el turismo de pantalla en un territorio, ya que “los productos derivados y destinados al turismo de pantalla pueden ser una herramienta muy útil de promoción conjunta y cruzada tanto del territorio como del proyecto, al contar con el apoyo de las administraciones para la promoción de los mismos”.