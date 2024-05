Kazajistán: Correlatos en el otrora imperio de Gengis Khan (1)

En los últimos años, Kazajistán ha experimentado una notable transformación regulatoria y ha llevado a cabo reformas constitucionales significativas que lo han situado como uno de los países más avanzados de Asia Central. La apertura económica y la atracción de inversiones extranjeras han permitido que el país exhiba actualmente algunos de los indicadores económicos y de crecimiento más destacados de la región.

Gracias a la invitación del Gobierno kazajo, pude visitar recientemente el otrora gran imperio del temible guerrero Gengis Khan, en un emocionante viaje que me llevó a conocer Astaná, Turkestan, Shymkent y Almaty, y cuya serie de crónicas publicaremos en «Travellers» de Periodista Digital.

Madrid-Astaná

El vuelo Madrid –Astana tenía «truco», había que hacer una tediosa escala de unas cuantas horas en Estambul.

El aeropuerto de la capital del otrora imperio otomano, parece un centro comercial de lujo. Muchas de las marcas que se enseñorean en la Place Vendôme de París, aquí tienen su sucursal.

Horas después, tras deambular por el terminal aéreo, abordé el vuelo Estambul–Astaná, cuya duración del mismo, según me dijeron las azafatas de «Air Astaná», sería de cinco horas.

Astaná (en kazajo significa “la capital”), es la nueva capital de Kazajistán desde hace 19 años, que sustituye a otra de las grandes ciudades del país, Almaty, me recibe con una temperatura de 13 grados bajo cero. No me gusta el frio. Lo paso mal. Sí llego a venir un mes antes cuando tan solo hacía 28 grados bajo cero, fijo que «muero».

A la salida del terminal aéreo me recoge un enviado de Turismo de Kazajistán. Me lleva al hotel Hilton Astaná Garden. En la ciudad hay dos hoteles de la misma cadena. El otro se llama Hiltón Astaná.

Serían las 07:00 horas cuando hago el checkin y me asignan una habitación. Ante mi «ingenua» petición de si podría desayunar esa mañana (en los hoteles de todo el mundo, el desayuno está incluido, siempre al día siguiente de la llegada), la receptionista, una bella kazaja, tiene el detalle de decirme que sí.

Y es así que subo rápidamente a mi habitación, dejo la maleta, me cambio de chaqueta y bajo a desayunar como Dios manda.

Afuera en la calle hay nieve, como si de una «Filomena» kazaja se tratara. El asfalto de las calles están como si las hubiesen limpiado hace un ratillo. Aquí no se hacen problemas con este tema. Están preparados para filomenas, o lo que se les plante encima. Es su «modus vivendi». Me voy a dormir, no quiero saber nada de fríos, filomenas, ni la madre que las parió.

Mañana, lunes, no me puedo escaquear. Tocan un par de entrevistas, visitas y varias actividades. (Próximo capítulo: ASTANÁ)