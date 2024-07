Madrid sigue promoviendo el impacto positivo de sus reuniones y eventos con el Directorio de Entidades Sociales

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presentado hoy, junto al director de Madrid Convention Bureau (MCB), David Noak, el Directorio de Entidades Sociales, una guía editada por este organismo municipal que pone a disposición de los organizadores de eventos un catálogo de entidades sociales madrileñas y propuestas de acciones para integrar la responsabilidad social en la planificación de sus encuentros.

Este recurso permite conocer qué acciones de impacto positivo son las más oportunas para llevar a cabo en la ciudad y las diferentes asociaciones, fundaciones y ONG que cuentan con capacidad de realizarlas, fomentando un beneficio directo para la capital y sus ciudadanos vinculado a la celebración de la reunión.

Fruto de esa estrecha colaboración entre el sector del turismo de reuniones y estas organizaciones locales, se logra incrementar las oportunidades de desarrollo económico, social y cultural para el destino a la vez que se enriquece la experiencia de los participantes, que se llevan una impresión más satisfactoria y constructiva del encuentro y de la capital.

Acciones de sostenibilidad social

Entre las más de 60 acciones detalladas en el directorio para lograr la huella positiva de un evento, se encuentran propuestas que ahondan en el ámbito de la sostenibilidad social con iniciativas educativas y de voluntariado, actividades medioambientales o culturales. Algunos de los ejemplos incluidos son charlas de concienciación con personas con discapacidad intelectual y autismo, talleres de bisutería guiados por mujeres en riesgo de exclusión social, actividades de reforestación autóctona, decoración de pijamas para niños enfermos o distribución de material de higiene para familias vulnerables.

El catálogo se completa con información sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU alineados con cada asociación, así como datos sobre los espacios para eventos y reuniones que estas entidades ofrecen a los organizadores. El directorio, que actualmente reúne a más de una veintena de organismos, se irá actualizando puntualmente con nuevas incorporaciones.

Más herramientas de impacto positivo

Madrid Convention Bureau tiene ya con otras herramientas relacionadas con la sostenibilidad y el impacto positivo que se complementan con este nuevo recurso. Una de ellas es la Guía MICE de Sostenibilidad, un manual realizado con expertos en turismo responsable que aborda la organización de eventos más sostenibles con aplicaciones por sectores y desde la perspectiva de los 17 ODS.

La otra es PLUS, Legacy with US, una plataforma innovadora y pionera para la gestión integral de la sostenibilidad y el impacto positivo de los eventos desde el momento de su conceptualización, gracias a la generación de informes específicos y adaptados sobre diferentes aspectos del encuentro. La plataforma tiene la capacidad de brindar información sobre el cálculo de las emisiones de CO2 producidas y, en este sentido y como última novedad, incluye la posibilidad de realizar los cálculos en función del alcance de las emisiones, diferenciando entre directas, indirectas y emisiones en la cadena de suministro.

Disponible en la web de Madrid Convention Bureau

El Directorio de Entidades Sociales cuenta con versión en dos idiomas -español e inglés- y puede descargarse en la web de Madrid Convention Bureau, que acaba de estrenar diseño para facilitar el proceso de búsqueda de espacios y servicios para reuniones en Madrid y una sección específica centrada en la sostenibilidad y legado para dar aún más visibilidad y difusión a estos dos ejes transversales de su estrategia.