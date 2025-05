11 aventureros cuentan la experiencia de sus vidas en las ‘Jornadas IATI de los grandes viajes’

Entre los oradores están el premiado fotoperiodista Walter Astrada, que viajó en moto durante más de 9 años; María Perles, que ha dado la vuelta al mundo sin montar en avión; Noemí Juncosa y Òscar Martí, que cruzaron África en su 4×4; Elena Toscano y Pablo Troncoso, que llevan más de 16 años haciendo grandes viajes por todo el mundo o Sara Qiu, que llegó hasta China ¡en bicicleta! Las entradas ya están a la venta en jornadasIATIgrandesviajes.es

Para aquellos a los que les gusta escuchar historias motivadoras, para los que buscan consejo o ideas para poner en marcha una gran aventura, para los que quieren ‘vivir viajando’ pero no se atreven o, incluso, para aquellos que aún no saben que tienen alma de aventureros. Para todos ellos son las ‘Jornadas IATI de los grandes viajes’, el evento de referencia para los amantes de los viajes, un planazo en el que se dan cita este año once aventureros que compartirán sus experiencias viajeras en el Espacio Rastro Madrid (Calle de San Cayetano, 5) el sábado 24 de mayo. Lo harán en un formato híbrido: presencial y retransmitido en streaming, pero no será la única cita. El martes 20 de mayo habrá una inauguración en el auditorio Nuevas Dependencias de la Casa del Reloj (Paseo de la Chopera, 6) y el domingo 25, un interesante encuentro de cierre en El Almacén de Viajes (C/ Juan Español, 40). ¡Comienza la cuenta atrás para el evento de viajes más inspirador!

Prepárate para escuchar sus historias, emocionarte con ellos, tomar nota de las cosas importantes que nadie te cuenta y empaparte de un solo mantra: se puede romper con todo y viajar, sí, hay vida más allá de lo convencional. Te contamos las historias viajeras que protagonizarán esta edición de las #iatiJGV, para que vayas eligiendo cuál de ellas te va a traer hasta las ‘Jornadas IATI de los grandes viajes’ y planear así la aventura de tu vida (más abajo, el programa completo de las sesiones).

Walter Astrada: más de 9 años de viaje en moto

Walter es un multipremiado fotoperiodista que decidió aparcar su carrera profesional para viajar. Durante más de 9 años recorrió cuatro continentes a lomos de Atenea, una Royal Enfield Classic, sin apenas saber montar en moto. Lo suyo fue un auténtico ‘Diarios de motocicleta’ al más puro estilo Che Guevara.

Elena Toscano y Pablo Troncoso: 16 años de grandes viajes

En 2009, Elena y Pablo dieron el paso. Su idea era dar la vuelta al mundo y llegar hasta donde el dinero les permitiese. Lo que no imaginaron era que ese viaje hasta ahora no ha terminado. 16 años después solo han parado unos meses para trabajar y han vuelto a casa, únicamente, para visitar a la familia. Han viajado por los 5 continentes en todo tipo de transportes. Según sus cuentas, en este tiempo han pasado 6 años en Asia, 4 en Europa, 3 años y medio en América, 2 años en África y 6 meses en Oceanía.

Noemí Juncosa y Óscar Martí: África de Norte a Sur en 4×4

Tras 20 años viajando de mochileros por todos los continentes durante sus vacaciones, Noe y Óscar decidieron dejar su vida en Tarragona para viajar sin fecha de vuelta. Compraron un 4×4 y en él recorrieron África de norte a sur, desde Marruecos hasta Sudáfrica, por la impresionante y salvaje costa atlántica. En esta aventura de casi 2 años vivieron de todo y ahora que han regresado, tienen ganas de mucho más.

Sara Qiu: hasta China en bicicleta

Sara salió en bicicleta de Zaragoza sin rumbo fijo. Pedaleando llegó diez meses después a Turquía, donde recibió la noticia de que su abuela materna, que vivía en China, había fallecido. Decidió entonces que el destino final de este viaje sería Qingtian, la ciudad natal de sus padres. Casi 3 años más tarde, en un viaje lento en el que generalmente no tomaba el camino más corto, llegó a su destino. ‘Journey from the road’ fue un viaje de 16.000 kilómetros hacia sus raíces.

Santiago Sánchez Cogedor: a pie desde España a Irán

El fútbol era, como para tantos otros, la excusa de Santiago para viajar en esta ocasión. Quería asistir al Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. Decidió llegar hasta allí caminando. Atravesó el sur de Europa, cruzó Turquía y entró en Irán. Allí el viaje se interrumpió: fue acusado de terrorismo y espionaje por una foto en la tumba de la joven iraní Mahsa Amini y estuvo encarcelado en Teherán durante 15 meses. Su testimonio es, sin duda, un ejemplo extremo de resiliencia.

María Perles: la vuelta al mundo sin aviones

En su adolescencia leyó un libro que años después fue el germen de su aventura. Así, emulando el viaje de aquel libro, decidió dar la vuelta al mundo sin tomar un solo avión. Salió de su casa en Alemania y viajó por Europa, América, Asia, Oceanía y las islas del Pacífico, siempre en trenes, buses, barcos o haciendo autostop y barcoestop. Aunque su viaje lo planteó en solitario, muchos tramos los ha hecho con amigas o personas que iba conociendo por el camino.

Adolfo Morales: 3 años de aventuras con una gata y un perro

La muerte de su padre le hizo replantearse su vida. Adolfo decidió dejar a un lado su carrera como ingeniero y sus intentos de encajar en la sociedad, para hacer lo que más le motivaba: viajar. Camperizó una furgoneta y recorrió Europa hasta llegar a Oriente Próximo. Regresó a España en autostop y transporte público, para alquilar una autocaravana y llegar hasta Noruega. Quería probar el viaje en bicicleta y así recorrió Marruecos. En estos 3 años de aventura, sus compañeros de viaje han sido una gata llamada Zarpas y un perro, Txutxi, que adoptó en el camino.

Isabel Vázquez Evuy: 2 años por América Latina en bici

Isabel comenzó un viaje por América en solitario. Cuatro meses después, Pablo García se unió a su aventura con una condición: ¡hacerlo en bicicleta! Isabel aceptó, aunque para ella sería su primer viaje a pedales. Durante dos años, recorrieron el continente desde México hasta Ushuaia, la ‘ciudad del fin del mundo’. Por el camino, aprovecharon para ir documentando los problemas medioambientales a los que se enfrentaban los distintos lugares que iban explorando, especialmente los de la selva.

Sandra Casado: 3 años de viaje y una maternidad a bordo

Sandra y Pablo hicieron un viaje de tres años por Asia y Nueva Zelanda. De vuelta en casa nació Lucas, que, más allá de suponer un inconveniente, se convirtió en el perfecto compañero de viaje. La maternidad/paternidad dio un nuevo sentido a la aventura. Cambiaron los ritmos y la forma de planearla, pero nunca el deseo de seguir explorando nuevos lugares, ahora en familia.

‘Jornadas IATI de los grandes viajes’: qué, quién, desde cuándo…

Las #iatiJGV son un evento único que demuestra que los grandes viajes no son terreno exclusivo de nadie. Al contrario de lo que muchos piensan, para emprender viajes largos no hay que ser ni demasiado aventurero, ni rico, ni joven, ni hablar decenas de idiomas. Recorrer el planeta es una posibilidad al alcance de todos. De todos los que se lo propongan y lo preparen. De esa necesidad nacen las ‘Jornadas IATI de los grandes viajes’.

Organizadas desde 2013 por Itziar Marcotegui y Pablo Strubell (responsables de ‘Un gran viaje’, el libro, pódcast y web de referencia de los viajes de larga duración), las #iatiJGV cuentan con el patrocinio de IATI Seguros de viaje, Lonely Planet, HomeExchange, Saily y la Revista Viajar. El evento se celebra desde 2013 en Madrid. Otras sedes de las #iatiJGV han sido Barcelona, Sevilla y Bilbao. En las once ediciones anteriores han reunido a centenares de trotamundos, consolidándose como el evento de referencia para los amantes de los viajes. Todos los asistentes al evento recibirán un pack de bienvenida y las charlas se podrán seguir también por Instagram y X con el hashtag #iatiJGV.

Programa completo de las actividades e información sobre las entradas

Jornada de inauguración: martes 20 de mayo, 19:00 – 21:00 hs. Auditorio Casa del Reloj (Auditorio Nuevas Dependencias, Paseo de la Chopera, 6). Evento sólo presencial y gratuito. Entrada libre hasta completar aforo. Charlas de Isabel Vázquez y Pablo García (Bici Salvaje) y Santiago Sánchez Cogedor.

Evento principal: sábado 24 de mayo, 10:00 – 20:00 hs. Espacio Rastro Madrid (c/ San Cayetano, 5). Evento presencial, dividido en dos sesiones (mañana y tarde) y emitido en streaming. Charlas de Walter Astrada, Sandra Casado, Elena Toscano y Pablo Troncoso y Sara Qiu en la sesión de la mañana; y Noemí Juncosa y Òscar Martí, Isabel Vázquez, María Perles y Adolfo Morales en la sesión de la tarde. Entradas:

– Presencial: una sesión 18 €; bono todo el día 35 € (permite asistir presencialmente a todas las charlas y participar en el sorteo de productos viajeros, como maletas, mochilas, libros, mapas…)

– Streaming (con posibilidad de verlo durante los 30 días posteriores al evento), se puede elegir entre la sesión de la mañana o la sesión de la tarde: 6 €

– Comida: 5 €

Encuentro de cierre: domingo 25 de mayo, 11:00 – 14:00 hs. El Almacén de Viajes (c/ Juan Español, 40; local 5). Evento sólo presencial. Entrada, actividades y aperitivo: 9 €